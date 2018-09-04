调研：“一带一路”缩小贫富鸿沟

中国在海外大举投资建设基础设施的行为，让很多人担心，亚洲、非洲等发展中国家日后会落入中国的债务陷阱。而美国弗吉尼亚州威廉玛丽学院的一支国际科研团队周二发布的研究报告显示，中国的发展援助有助于缩小受援国内部的区域不平等。
(德国之声中文网) 该学院"援助数据"(AidData)项目团队对中国的"一带一路"倡议作出了积极评价。来自美国哈佛大学、德国海德堡大学等多国名校的研究者调查了亚洲、非洲、拉美、中东138个国家的3485个相关工程项目，时间跨度从2000年到2014年。研究发现，这些项目改善了民众的就业机遇与市场机会，从而让经济活动的分布更平等。报告指出，援助项目有助于缩小经济差距，从而避免了暴力冲突风险上升。
AidData项目执行主任帕克斯(Bradley C. Parks)说："西方专家、政客经常指责中国鲁莽、自私、用心险恶，但是，通过让经济活动的更为平均地分布，北京的投资改善了全球不稳定根源的状况，从而也让西方大国更从容地面对其他全球性的威胁或危机。"
报告也指出，此项研究只注重了中国投资的一个方面，而其整体影响则要更加复杂。研究者还在报告中提到，其他的一些调研已经在中国的援助项目中发现腐败、破坏环境等问题。
债务陷阱引发担忧
"一带一路"计划在亚、非、欧共六十余个国家修建铁路、港口等基础设施，非洲、南亚国家的领导人普遍对这些中国援助项目表示欢迎，但同时也面临巨大的债务及自己压力。尼泊尔、斯里兰卡、泰国等国政府已经因成本过高、当地企业参与过低等原因取消或缩小了中资援助项目。这些项目大多由中国企业承建，并且由中资银行按照市场利率提供贷款。而在肯尼亚，政府从今年9月起将燃油税提高到16%，以偿还中资援建项目的贷款。由于部分债务到期，2019年肯尼亚方面向中资银行的还款额度将猛增到2018年的三倍。肯尼亚国内本月已经有多次相关抗议活动，加油站经营商更是发起了罢工，反对上调燃油税。当地媒体刊发评论指出，肯尼亚正在逐步陷入中国的"债务圈套"。
而在今年8月，马来西亚总理宣布取消中资建设的东海岸铁路工程，表示该国无力承担该项目。这一新闻也加大了外界对"一带一路"规划的质疑。
中国官方则甚少披露援建项目的财政细节，但是也强烈否认这会导致债务问题。就在8月底，中国发改委副主任、国家统计局局长宁吉喆对外界表示，中国的对外援助"没有造成债务陷阱"，并强调当地民众的生活得到改善，经济发展得到了助推。
除了债务忧虑，还有些国家担心，北京通过打造一个以中国为中心的贸易金融网络，将获得更大的战略影响力。
中国援助项目经济效益好
AidData项目2013年首度聚焦中国在非洲的援助项目。2017年，该项目团队指出，中国的发展援助规模已经接近了美国对发展中国家的资助。不过，研究也指出，北京的发展援助最终服务于中国自己的经济利益，受援国的实际获益有限。
通过分析新闻报道、政府公报、学术研究、非政府组织报告，该研究团队发现，大约有43%的中国援助项目是基础设施建设，其中包括公路、铁路、桥梁、港口、机场、电网、电信基站、光缆等工程；还有42%则是医院、学校、排水管网等公共民用设施。
研究者指出，中资援助的项目往往能够获得更高的经济效益，其原因是中资企业的速度更快，能够在短短几个月时间里完工，而不像传统的西方企业那样花费几年时间。AidData项目执行主任帕克斯说，中国援建项目很注重让内陆地区获得通往海港的通道，与一般的一国内部互联的工程相比，连接海港能够显著提升出口收益。
早在60年代，中国政府就曾无偿援建坦赞铁路，让内陆国赞比亚能够将该国的铜运送到坦桑尼亚的海港。到了90年代，随着中国的经济起飞，基于贷款的中国援外项目飞速发展。根据AidData的统计，在2000年到2014年间，北京共向非洲、亚洲等地发展中国家发放了3544亿美元的贷款，同期，美国的援外款项规模则为3946亿美元。不过，研究团队也指出，美国援外资金中，93%都符合国际标准，而中国资金中符合标准的比例只有23%。
文山/李鱼(美联社等)