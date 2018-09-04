调研：“一带一路”缩小贫富鸿沟

(德国之声中文网) 该学院"援助数据"(AidData)项目团队对中国的"一带一路"倡议作出了积极评价。来自美国哈佛大学、德国海德堡大学等多国名校的研究者调查了亚洲、非洲、拉美、中东138个国家的3485个相关工程项目，时间跨度从2000年到2014年。研究发现，这些项目改善了民众的就业机遇与市场机会，从而让经济活动的分布更平等。报告指出，援助项目有助于缩小经济差距，从而避免了暴力冲突风险上升。

AidData项目执行主任帕克斯(Bradley C. Parks)说："西方专家、政客经常指责中国鲁莽、自私、用心险恶，但是，通过让经济活动的更为平均地分布，北京的投资改善了全球不稳定根源的状况，从而也让西方大国更从容地面对其他全球性的威胁或危机。"

报告也指出，此项研究只注重了中国投资的一个方面，而其整体影响则要更加复杂。研究者还在报告中提到，其他的一些调研已经在中国的援助项目中发现腐败、破坏环境等问题。

债务陷阱引发担忧

"一带一路"计划在亚、非、欧共六十余个国家修建铁路、港口等基础设施，非洲、南亚国家的领导人普遍对这些中国援助项目表示欢迎，但同时也面临巨大的债务及自己压力。尼泊尔、斯里兰卡、泰国等国政府已经因成本过高、当地企业参与过低等原因取消或缩小了中资援助项目。这些项目大多由中国企业承建，并且由中资银行按照市场利率提供贷款。而在肯尼亚，政府从今年9月起将燃油税提高到16%，以偿还中资援建项目的贷款。由于部分债务到期，2019年肯尼亚方面向中资银行的还款额度将猛增到2018年的三倍。肯尼亚国内本月已经有多次相关抗议活动，加油站经营商更是发起了罢工，反对上调燃油税。当地媒体刊发评论指出，肯尼亚正在逐步陷入中国的"债务圈套"。

而在今年8月，马来西亚总理宣布取消中资建设的东海岸铁路工程，表示该国无力承担该项目。这一新闻也加大了外界对"一带一路"规划的质疑。

中国官方则甚少披露援建项目的财政细节，但是也强烈否认这会导致债务问题。就在8月底，中国发改委副主任、国家统计局局长宁吉喆对外界表示，中国的对外援助"没有造成债务陷阱"，并强调当地民众的生活得到改善，经济发展得到了助推。

除了债务忧虑，还有些国家担心，北京通过打造一个以中国为中心的贸易金融网络，将获得更大的战略影响力。

中国援助项目经济效益好

AidData项目2013年首度聚焦中国在非洲的援助项目。2017年，该项目团队指出，中国的发展援助规模已经接近了美国对发展中国家的资助。不过，研究也指出，北京的发展援助最终服务于中国自己的经济利益，受援国的实际获益有限。

通过分析新闻报道、政府公报、学术研究、非政府组织报告，该研究团队发现，大约有43%的中国援助项目是基础设施建设，其中包括公路、铁路、桥梁、港口、机场、电网、电信基站、光缆等工程；还有42%则是医院、学校、排水管网等公共民用设施。

研究者指出，中资援助的项目往往能够获得更高的经济效益，其原因是中资企业的速度更快，能够在短短几个月时间里完工，而不像传统的西方企业那样花费几年时间。AidData项目执行主任帕克斯说，中国援建项目很注重让内陆地区获得通往海港的通道，与一般的一国内部互联的工程相比，连接海港能够显著提升出口收益。

早在60年代，中国政府就曾无偿援建坦赞铁路，让内陆国赞比亚能够将该国的铜运送到坦桑尼亚的海港。到了90年代，随着中国的经济起飞，基于贷款的中国援外项目飞速发展。根据AidData的统计，在2000年到2014年间，北京共向非洲、亚洲等地发展中国家发放了3544亿美元的贷款，同期，美国的援外款项规模则为3946亿美元。不过，研究团队也指出，美国援外资金中，93%都符合国际标准，而中国资金中符合标准的比例只有23%。

文山/李鱼(美联社等)