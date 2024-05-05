调查：德国人对电动车兴趣下降

一项最新的问卷调查显示，愿意考虑购买电动车的德国人的比例较前两年有所下降。同时，近三成人认为优质电动车来自中国。另有统计显示，电动车似乎比燃油车更少出故障。

（德国之声中文网）本周一（4月29日）发表的一项问卷调查显示，越来越少的德国人在计划购买新车时考虑选择电动车。根据这项由德国技术科学院（acatech）委托艾伦斯巴赫（Allensbach）民调研究所进行的调查，仅17%的受访者表示，购买新车时会考虑电动车。

这一比例已连续第三次下滑。在2021年，考虑购买电动车的受访者比例还有24%。德国技术科学院和艾伦斯巴赫研究所分析认为，其中的原因可能是消费者掌握的信息不足或已经过时。

艾伦斯巴赫民调研究所的科希尔（Renate Köcher）对德新社表示，人们对电动车的接受度存在不小的问题。一部分民众对电动汽车的态度非常抵触。最主要的原因是价格太高、担心续航裡程不够以及对电动车是否确实比燃油车更环保存在质疑。

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电动车是不是更环保？

“可以看出，人们（对电动车）的成见仍相当顽固。”科希尔说，只有一小部分民众确实注意到了这一技术领域过去几年经历的变化。

这可能跟人们获取与电动车有关信息的渠道有关。比如，受访者提到的信息渠道中，与朋友和同事聊天是最常见的一种，其次是看电视和向有电动车的人打听。

技术科学院院长韦伯（Thomas Weber）指出，这样的获取信息方式主要是“来自熟人之间的意见交换”，而不是建立在事实和数据基础上的。他说，有很多成见所涉及的问题其实正在改进或已经得到了改善，因此有必要让人们了解到这些情况。

一个例子是，60%的受访者对电动车真的比燃油车更环保将信将疑。韦伯对此的态度很明确：即便将电池生产过程计算在内，如今的电动车在二氧化碳排放上也明显优于燃油车。如果考虑到充电使用的电力组合中绿色能源的比例不断提高，那么电动车的环保优势就更大了。

韦伯的同事维尔纳（Jan Wörner）说，有报道称，一辆电动车裡程要跑到15万公里才能体现出环保效应，但其实只要计算一下就能知道这是不正确的。

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信赖“中国制造”

这项调查也给德国汽车工业带来一个坏消息。在回答认为优质的电动车来自哪里的问题时，29%的受访者回答是中国，占比最高，回答德国的有20%，排在第二位。接下来是日本和韩国。而拥有全球最知名电动车品牌特斯拉的美国仅排在第五位（9%）。

德国车商也不能指望德国顾客会忠实于本国品牌。只有21%的受访者表示，即便价格高一些，也会优先考虑购买德国车。

这个周一带给电动车行业带来的一个好消息是，根据德国汽车俱乐部（ADAC）最新公布的故障统计，使用了3年的电动车比同寿命的燃油车明显更少出故障。德国汽车俱乐部对其进行的350万次故障排除援助服务的记录显示，在使用了3年的电动车中，故障率为每1000辆2.8次，而同龄的燃油车故障率为每1000辆6.4次。

ADAC的统计还显示，过去数年中，电动车对燃油车的这一优势还在扩大。不过这一比较没有考虑一个因素——与燃油车相比，电动车的行驶裡程一般较短，而这可能是造成这一差别的原因之一。

（德新社）

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