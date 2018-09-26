谁讲话给力，谁惹人嫌-- 盘点政要们的联大发言 

（德国之声中文网）9月28日，星期五

有记者在新闻发布会上向俄罗斯外长拉夫罗夫询问，后者如何看待联合国的未来,他回答："我觉得，联合国未来的路或许并不轻松。 "

人权女律师、影星乔治·克鲁尼的妻子阿马尔·克鲁尼（Amal Clooney）谈到两名路透社记者在缅甸被捕："大规模屠杀不是国家机密，曝光这个消息的记者不应因此被定义为间谍。"

9月27日，星期四

以色列总理内塔尼亚胡在联合国大会上提到联合国与伊朗的核协议说："这个协议并未把战争推离到更远，反而让战争距离我们国家更近了。"

他还接连串地提出问题："欧洲领导人还没从历史汲取到教训吗？他们会醒悟吗？……伊朗藏起来的东西，以色列会把它找出来。"

巴勒斯坦总统阿巴斯在联大发言时说到特朗普政府的中东和平计划："讽刺的是，美国官员对什么是'世纪合约'，还没讨论出一个结论。……这届政府会留给巴勒斯坦人什么? 会留下什么正确的政治选择?"

他也批评特朗普认可耶路撒冷是以色列首都、撤回巴勒斯坦金援："做了这些决定，代表着美国政府违反了过去做过的承诺，破坏了两国方案的精神……耶路撒冷不是商品，巴勒斯坦人的权益不是筹码。"

9月26日，星期三

在联大会议期间的一场新闻发布会上，美国总统特朗普是这样赞扬自己在朝鲜问题上做出的努力："若是我未当选美国总统，一场战争早就爆发了……数百万民众会被杀害，很容易会演变成一场世界大战。"

联大发言后，他又表示自己发言时与会者的反应并不是嘲笑他："他们没有嘲笑我。我们当时是一起笑的。"特朗普周二在联合国大会上说他的政府"取得了超过美国历史上几乎每一届政府的成就"时，笑声在宽阔的大厅里激荡。

韩国总统文在寅在讲话中说："去年朝鲜半岛上发生了非常美妙的事情。"

特朗普主持联合国安理会，并在会上发表讲话。他指控中国干预美国中期选举："遗憾的是，我们发现中国正在干预即将于11月份举行的选举，反对我的政府。"

根据中国外交部网站消息，中国外长王毅在安理会会议上当场表示，中国历来坚持不干涉内政原则，这是中国的外交传统，也得到国际社会的普遍赞誉。我们过去、现在和将来都不会干涉任何国家的内政，我们也不接受任何对中国的无端指责。我们呼吁其他国家也能恪守联合国宪章宗旨，不得干涉别国的内政。

特朗普还表示："我们会关照委内瑞拉……"所有（关于委内瑞拉的）选项都摆在桌面上，包括强硬的和不那么强硬的。你们知道我说的强硬是什么意思。"

9月25日，星期二

这一天，美国总统特朗普在会议午餐期间与联合国成员用餐时说："虽然我在纽约住过，但第一次发表演讲时，这里对我来说是还一块陌生之地，不过现在我感觉像在家里一样。"

这天他发表了不少自己的见解，比如：

"我们向所有国家发出呼吁，孤立伊朗政府，只要它的侵略还在继续。"

"伊朗领导人播种混乱、死亡和破坏。"

"如果不即刻改变策略，德国未来将完全依赖俄罗斯提供能源。"

伊朗总统鲁哈尼谴责美国退出伊核协议，他在联大发言时说："非法单方面制裁是一种经济恐怖主义，侵犯了发展权利。"他还说："我们邀请离开谈判桌的人重返谈判。"

法国总统马克龙在讲话时发出呼吁："不要和任何拒绝遵守《巴黎协定》的国家签署贸易协定！"

9月25日，星期一

美国常驻联合国代表妮基•黑利（Nikki Haley）在一场新闻发布会上说："我们将使它成为一场伟大的联合国大会。"

联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯在曼德拉国际日和平峰会上致辞时说："让我们一起继承曼德拉的遗志，让世界各地人民都能够享受和平、进步、包容和可持续发展。"

文木 / 任琛 （德新社等）