评论: 默克尔必须对中国更加强硬

(德国之声中文网) 刚落幕的中德峰会是成功的吗? 如果从签署的协约数量，以及「人权」二字被提及的次数来衡量的话，是成功的。德国总理默克尔在公开与私下场合都针对香港正在进行中的抗议发表评论，也把超过11份协议带回德国。然而，她这次访中的成绩不但无法满足商业代表，也无法满足人权倡议者。

比如说，德国工商大会(BDI)批评道，德国企业在和中国国营经济竞争时落入劣势。而原先预期默克尔访中会跟中国的公民社会直接对话的人们也陷入类似的失望情绪。毕竟，默克尔只有私下与中国人权律师会面。

在应对中国的态度上，柏林抱持的是过时的观念，认为贸易可以促进政治变革。虽然前任德国总理维利∙布兰特(Willy Brandt )在冷战期间曾经(对东欧)成功实施「以接近促转变」的政策，但是想要将该政策改成自由主义版本的「用贸易促转变」政策，却对中国没有效。然而，德国制定外交政策的部门却拒绝承认。哎，香港的情势显示出中国大陆有多不在乎自由、民主、宪法制度。

Maximiliane Koschyk是德国之声的政治记者，为德国之声撰写国际事务与政策相关的评论。她也擅长就国防、资讯安全、法律事务等主题，跟随决策者进行采访，或是为德国之声电视做直播。

默克尔现在应该要对中国采取更鲜明的立场－就像之前她在俄罗斯总统普京引发乌克兰战争时所展现的那样，或是像特朗普发表有性别歧视的言论或态度时那样。不幸的，现在默克尔看起来不想要冒险得罪中国。

在执政13年之后，默克尔剩下的时间已经不多了；她这次去中国访问，很有可能是她最后一次以总理的身份出访。她的任期到2021年结束，之后她便打算退出政坛。德国在2020年下半年担任欧盟轮值主席国的期间，默克尔计划在德国主办一场欧盟-中国峰会。在那之前，默克尔一定要发展出对中国的清楚立场。毕竟，她已经让「欧盟德国」成为她的执政生涯的主题，如果她无法踩定对待中国的立场，可能会伤害到她先前累积的政治资本。

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