 评论： 墨菲定律与英国退盟 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 18.10.2018

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时政风云

评论： 墨菲定律与英国退盟

依据墨菲（Edward A. Murphy）定律，事情但凡该出错，便一定出错。所以，最后一轮英国退盟谈判果然搁浅。欧盟强作欢颜。德国之声记者Barbara Wesel则认为，前景如何，其实难料。

Belgien | Beginn EU-Gipfel mit Beratungen zum Brexit | Theresa May (picture-alliance/AP Photo/F. Seco)

梅首相还有多少解数？

（德国之声中文网）此乃史上最短峰会：大家会面，共进晚餐，末了，轻松道别。期间，几乎什么都没发生。

梅首相无新可陈，因为，她口袋里根本就没有如何解决困境的方案。--虽然，球现在是在英国人场地上；毕竟，过去数星期里，欧盟方面已经大为软化其对爱尔兰的"回止"（Backstop）方案的立场。该方案旨在提供一种担保，避免在爱尔兰岛上设置有形边界。

紧张方有戏

说实在话，人们熟谙此类国际谈判的程序。开头，进展相对较大，伙伴们显出好说话的样子；之后，涉及细节，双方互不相让；再后，进入锱铢必较期，锅底下的火一定得旺，形成最大压力，迫使在最后一分钟达成协议。其实，欧盟在这方面颇有经验。

布鲁塞尔峰会上，人们看到了一场安排妥当的期待戏。那么多达成一致的希望和坚定决心，超过以往任何时候。那情形，就像是当事人要针对那险恶的英国退盟幽灵之魔咒，施某种巫毒（Voodoo）魔术，营造出恰当的情绪。甚至被认为对英国人态度强硬的法国总统马克龙也宣称，成功之日已近。

英国，理性休眠

与此同时，英国国内反对在退盟问题上达成好分好散方案的人士则额手称庆。强硬派祈愿一夜间便退出欧盟，无所顾忌，尤其是不交纳终极付款。他们唯恐来不及挣脱不知怎么越来越遭忌恨的那个联盟的枷锁。在温和的退盟派人士看来，梅首相迄今的谈判成果实在寥寥： 她金色的雨虹安在？欧洲之友们则要止住推车，要求举行第二次公投。北爱联盟党人士誓言，将杯葛一切，苏格兰人威胁退出，反对派意欲新选举，--在各个方向上，梅首相的活动空间为零。

在这一混乱状态下，欧洲人的唯一机会就是，双方都尽可能减少斤斤计较之作派。

Barbara Wesel Kommentarbild App *PROVISORISCH*

德国之声驻布鲁塞尔记者Barbara Wesel

结局难料

欧盟首席谈判人巴尼耶在峰会外表示，他将以"平静和耐心"的态度继续领导谈判。欧洲人的确应继续与英国人对谈，直到对方不断增加的惊惶使其回心转意成为可能。这或许会在12月发生。欧盟则应充分利用自己在北爱问题上的活动空间。--即使是为了事后不必自问，当时是否还能做得更多。

因为，温水煮蛙战略是否真能在英国退盟谈判中奏效，并无保障。梅首相地位虚弱，随时可能沦为本党牺牲品。伦敦的政治局势扑簌迷离，充满变数。在此，欧洲人的最强大武器便是团结一致。政府首脑们当然都知道墨菲法则。只不过，他们是希望，就像那童话里一样，最终一切都会向好。

 

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