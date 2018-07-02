 评论：默克尔筑欧洲堡垒以自救 | 时事评论 | DW | 03.07.2018

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时事评论

评论：默克尔筑欧洲堡垒以自救

一场狼狈的危机过后，默克尔以其对关门自闭的难民政策的认可，得以暂时挽救政府，德国之声主编Ines Pohl认为，默克尔迄今的欢迎政策也成为历史。

Flüchtling in Libyen (picture-alliance/dpa/M. Gambarini)

默克尔“欢迎”难民的政策已成往事

（德国之声中文网）过去两周对默克尔总理而言，如果概括成"决定命运的日子"，那便是地道的轻描淡写。过去两周是决定欧洲难民政策总方向的一场艰苦卓绝的鏖战。获胜的是主张欧洲关门自闭的那股力量以及代表他们的政治家。他们希望今后能够阻止人们踏上经地中海的那条充满死亡恐惧的逃亡之路。加强边境保卫以及在北非建立难民营，让难民在那里等待审批的结果，如果被欧洲接收，是因为以下两种可能：获得了政治避难的身份，或者可以充当劳力。今后在欧洲境内，也会实施更严厉的政策。从理论上说，今后难民将被安置在某个中心或营地，他们的案子会得到迅速处理。不受欢迎者将迅速被遣返。

德国政坛的闹剧

Ines Pohl Kommentarbild App (DW/P. Böll)

德国之声主编Ines Pohl

宏伟的蓝图。它是默克尔上周与欧洲同僚们商议出的结果，也是默克尔对自己迄今的开放边界政策的彻底否定。正是这些计划让德国联邦内政部长回心转意，从而结束了一场政坛闹剧，而德国的联合政府也由此暂时避免了破裂的命运。

这无疑是一个好消息。不仅对德国，也是对欧洲。只有民粹煽动者才期待，在前景并非明朗的今天，欧洲最大的国民经济体跌入一场后果不堪设想的政府危机。德国稳定全局的作用太重要了。正是这一原因，让默克尔得以迅速召集欧盟峰会，并在会上促使欧洲就新的移民和难民政策的框架达成一致。欧洲清楚在目前的局势下默克尔的重要性。

不是回答挑战

迫在眉睫的危机虽然告一段落，但无论如何，它不是对挑战的真正回答。该在哪些北非国家修建难民营呢？大部分北非国家迄今对此都是持拒绝态度。同哪些国家可以进行这样的合作呢？至少那里对人权得有最低标准的保障吧。如果难民不能继续流亡，谁负责向他们提供基本生活保障？从阿尔及利亚传来的最新画面让人们看到，包括儿童和孕妇在内的数千人，在沙漠里受着摄氏50度高温的煎熬，他们就这样被活活渴死、饿死。黎巴嫩这样的国家已经接收的难民人数比欧洲国家接收的总和还多。这也是欧洲关门自闭政策的真实的一面。

问题多于答案

欧洲内部面临的问题现在也远远多于它能提供的答案。目前也并不清楚，难民营都建在哪些国家。哪些政府会最终答应减缓意大利和希腊的难民压力。这两个国家有着欧洲最长的海上外部边界，收留的难民也最多。德国联盟党以所以达成妥协，也是因为欧洲方案的模糊性。唯一可以迅速落实的，是加强保卫欧洲外部边界。欧洲边界海岸保护署的忙碌日子即将到来，与此同时，生产制造栅栏的公司也将迎来黄金时代。

3年来，默克尔为一个富有人性的难民政策而进行奋斗，其中当然有过失。给民众的解释常有疏漏，技术上也有失误。但现在，国内的氛围，新的政党格局，欧洲局势，加上联合政府中的姊妹党基社盟的发难，使得她不得不改弦更张，走上强硬的难民路线。

尽管如此，助困境中的人们以一臂之力是她深刻而又朴素的信仰，这不会动摇。今后她将扮演更重要的角色，不仅建栅栏，还要迅速推动出台移民法，与北非建立合作关系，支持当地人的努力，让人们不再走上逃亡的道路。

栅栏和边界哨所可以为欧洲政府带领片刻的安宁，但它们不是持久性解决方案。

德国之声致力于为您提供客观中立的新闻报道，以及展现多种角度的评论分析。文中评论及分析仅代表作者或专家个人立场。

  • Krieg in Syrien Aleppo ARCHIVBILD 2012 (picture-alliance/dpa)

    欧洲难民问题的缘起与现状

    难民潮缘起：战争、贫困

    2014年下半年，随着叙利亚战争进入第四年、伊斯兰国在叙北部攻城略地，叙利亚人民开始大规模的逃离该国。与此同时，其它国家如伊拉克、阿富汗、厄立特里亚、索马里、尼日尔和科索沃的民众也开始因暴力和贫困而踏上逃亡之路。

  • Syrien Flüchtlingslager (picture-alliance/dpa)

    欧洲难民问题的缘起与现状

    从难民营再次逃难

    其实，自2011年起，就有大批叙利亚难民聚集在邻国土耳其、黎巴嫩和约旦边境的难民营。到2015年，难民营已人满为患，再加上人们时常无法找到工作、或为子女提供教育的机会，越来越多的人决定继续踏上逃难的道路。

  • Griechenland Mazedonien Flüchtlinge bei Idomeni (Getty Images/M. Cardy)

    欧洲难民问题的缘起与现状

    “巴尔干路线”

    2015年，估计150万人步行从希腊前往西欧，即所谓“巴尔干路线”。根据申根协定，欧盟内部基本上是可以无边检自由行动的。然而，由于大批难民前往更富有的欧盟国家，申根协定也受到质疑。

  • Symbolbild Flüchtlingsboot Küste Libyen (Reuters/D. Zammit Lupi)

    欧洲难民问题的缘起与现状

    地中海路线

    与此同时，数以万计的难民试图跨越地中海来到欧洲，许多人因船只严重超载而葬身大海。

  • Deutschland ungarische Soldaten schließen den Grenzzaun zu Serbien bei Roszke (picture-alliance/epa/B. Mohai)

    欧洲难民问题的缘起与现状

    铁丝网

    欧盟外部边界的沿线国家采取措施应对难民潮。匈牙利、斯洛文尼亚、马其顿和奥地利修建起铁丝网。难民法收紧，多个申根国家引入临时边界检查。

  • Deutschland Flüchtling macht Selfie mit Merkel in Berlin-Spandau (Reuters/F. Bensch)

    欧洲难民问题的缘起与现状

    “开放边界”

    2015年9月，德国总理默克尔在巴尔干路线国家情况紧张之下作出所谓“开放边界”的决定，此后在德国国内引起巨大争议。到2016年9月，德国在与奥地利的边界也引入了临时边检。

  • Türkei Flüchtlinge in der Sanliurfa Provinz (Getty Images/AFP/A. Altan)

    欧洲难民问题的缘起与现状

    欧盟、土耳其协议

    2016年初，欧盟与土耳其签署协议，抵达希腊的难民可被送回土耳其。

  • Deutschland Bundeskanzlerin beim Weltflüchtlingstag (Getty Images/AFP/T. Schwarz)

    欧洲难民问题的缘起与现状

    德国是接受难民最多的国家

    截至2017年底，根据联合国难民署的统计，德国生活着97.04万难民申请者，超过了法国或瑞典。当然，如果与人口规模相对比，德国每1万名居民接收117名难民，排在瑞典（241名）、马耳他（174名）和奥地利（131名）之后。

  • Infografik Karte Geschlossene Balkanroute DEU

    欧洲难民问题的缘起与现状

    前往德国难民人数减少

    在创纪录的2015年，有89万名难民入境德国。自欧盟与土耳其难民协定以及巴尔干路线（如图）关闭后，人数不断减少。2016年为28万，2017年近18.7万，接近2014年的水平。2018年1-4月，德国有约5.5万名难民申请者登记注册。

  • Infografik Migranten gehen nach Westen ENG

    欧洲难民问题的缘起与现状

    其它国家情况

    目前在希腊生活着近3.3万名难民，在意大利生活着约16.7万名难民，在西班牙生活着约17.5万名难民。这三个国家被视为难民潮的前沿。在欧盟共生活着近230万难民，约占欧盟总人口的0.45%。

  • Libyen Migranten auf dem Mittelmeer (picture-alliance/AP Photo/O. Calvo)

    欧洲难民问题的缘起与现状

    从地中海前往欧洲的人数减少

    2018年1月-6月下旬，近4.3万名难民从海路前往欧洲。2016年同期是这一数字的五倍之高。今年上半年约1千人在这一路途中葬身大海，其中三分之二是在前往意大利的途中。

  • Belgien - EU-Gipfel in Brüssel- Kanzlerin Merkel (picture alliance/dpa/AP/O. Matthys)

    欧洲难民问题的缘起与现状

    欧盟峰会

    2018年6月28日和29日，欧盟峰会讨论难民议题，并达成一致：各成员国在自愿基础上设立封闭式的接收营，接收那些获救的地中海逃难者。之后，再在自愿的基础上，对这些难民进行分配。一段时间以来，德国政府内部基民盟与基社盟之间就难民问题争议白热化，峰会结果所带来的欧盟层面一致或将对德国内政情形有所缓和。

    作者: Rachel Stewart, 苗子 (据时代周刊等)


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