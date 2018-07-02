评论：默克尔筑欧洲堡垒以自救

（德国之声中文网）过去两周对默克尔总理而言，如果概括成"决定命运的日子"，那便是地道的轻描淡写。过去两周是决定欧洲难民政策总方向的一场艰苦卓绝的鏖战。获胜的是主张欧洲关门自闭的那股力量以及代表他们的政治家。他们希望今后能够阻止人们踏上经地中海的那条充满死亡恐惧的逃亡之路。加强边境保卫以及在北非建立难民营，让难民在那里等待审批的结果，如果被欧洲接收，是因为以下两种可能：获得了政治避难的身份，或者可以充当劳力。今后在欧洲境内，也会实施更严厉的政策。从理论上说，今后难民将被安置在某个中心或营地，他们的案子会得到迅速处理。不受欢迎者将迅速被遣返。

德国政坛的闹剧

德国之声主编Ines Pohl

宏伟的蓝图。它是默克尔上周与欧洲同僚们商议出的结果，也是默克尔对自己迄今的开放边界政策的彻底否定。正是这些计划让德国联邦内政部长回心转意，从而结束了一场政坛闹剧，而德国的联合政府也由此暂时避免了破裂的命运。

这无疑是一个好消息。不仅对德国，也是对欧洲。只有民粹煽动者才期待，在前景并非明朗的今天，欧洲最大的国民经济体跌入一场后果不堪设想的政府危机。德国稳定全局的作用太重要了。正是这一原因，让默克尔得以迅速召集欧盟峰会，并在会上促使欧洲就新的移民和难民政策的框架达成一致。欧洲清楚在目前的局势下默克尔的重要性。

不是回答挑战

迫在眉睫的危机虽然告一段落，但无论如何，它不是对挑战的真正回答。该在哪些北非国家修建难民营呢？大部分北非国家迄今对此都是持拒绝态度。同哪些国家可以进行这样的合作呢？至少那里对人权得有最低标准的保障吧。如果难民不能继续流亡，谁负责向他们提供基本生活保障？从阿尔及利亚传来的最新画面让人们看到，包括儿童和孕妇在内的数千人，在沙漠里受着摄氏50度高温的煎熬，他们就这样被活活渴死、饿死。黎巴嫩这样的国家已经接收的难民人数比欧洲国家接收的总和还多。这也是欧洲关门自闭政策的真实的一面。

问题多于答案

欧洲内部面临的问题现在也远远多于它能提供的答案。目前也并不清楚，难民营都建在哪些国家。哪些政府会最终答应减缓意大利和希腊的难民压力。这两个国家有着欧洲最长的海上外部边界，收留的难民也最多。德国联盟党以所以达成妥协，也是因为欧洲方案的模糊性。唯一可以迅速落实的，是加强保卫欧洲外部边界。欧洲边界海岸保护署的忙碌日子即将到来，与此同时，生产制造栅栏的公司也将迎来黄金时代。

3年来，默克尔为一个富有人性的难民政策而进行奋斗，其中当然有过失。给民众的解释常有疏漏，技术上也有失误。但现在，国内的氛围，新的政党格局，欧洲局势，加上联合政府中的姊妹党基社盟的发难，使得她不得不改弦更张，走上强硬的难民路线。

尽管如此，助困境中的人们以一臂之力是她深刻而又朴素的信仰，这不会动摇。今后她将扮演更重要的角色，不仅建栅栏，还要迅速推动出台移民法，与北非建立合作关系，支持当地人的努力，让人们不再走上逃亡的道路。

栅栏和边界哨所可以为欧洲政府带领片刻的安宁，但它们不是持久性解决方案。

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