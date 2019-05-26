评论：默克尔政府前途未卜

（德国之声中文网）在欧洲议会选举中，德国、奥地利、西班牙和荷兰没有出现人们所担心的仇欧右翼民粹主义势力的高歌猛进。这是周末选举中积极的结果。

此外，民粹主义和亲欧派的两极分化显然促使更多人参加选举投票。许多国家的参选率都有提高，而且30岁以下年轻人的投票率也超过以往。这都证明了人们对欧洲，对我们如何共同生活这一议题的关心。在这一年龄段的人群中，绿党毫无疑问是胜利者。该党显而易见把握了未来的议题--气候保护。

德国社民党的一场灾难

对德国社民党而言，周日的选举却完全是一场灾难。在欧洲层面，这个德国历史最悠久的民主党派支持率跌落到16%以下。这还不够。社民党执政长达73年的不来梅也在周日举行了州议会选举，一名基民盟政治家首次获胜。两记耳光不会没有后果。它证明该党已经穷途末路，只有通过真正的重新定位，才能在未来找到一线机会。

德国之声主编Ines Pohl

可能会提前举行大选

今后几天里，布鲁塞尔将围绕哪些党派占据哪些要职争来争去，但在德国，争论焦点却是更具原则性。最重要的问题就是，执政联盟还要折磨自己、折磨这个国家多久。

经过这个周末后，长达14年的默克尔时代很可能正是因为执政伙伴社民党而走向终结，甚至在今年内就提前举行大选。而这将是一次伴随许许多多未知问题的选举。只有一点是肯定的：默克尔不再参加角逐。

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