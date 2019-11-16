评论：香港问题缺少一个政治解决方案

（德国之声中文网）这个周末我们在香港再次看到已经熟悉的画面：水炮，燃烧的路障以及燃烧弹。最近几天，这个前英国殖民地的紧张局势继续升级。香港警方事实上已经失控。而且没有迹象显示，这种情况会在近期内发生变化。即使是警察犯下最严重的违规行为，也依然不会受到惩处。香港政府已明确表示，不理会示威者的要求，其中包括他们要求对警察暴力行为展开独立调查的这一最重要的诉求。

而示威者方面使用暴力的意愿也明显有所提高。他们现在使用弓箭或用于投射燃烧弹的自制投石机就说明了这一点。而且，其暴力手段不再仅仅针对国家代表，而是也部分针对一些仅仅是持不同意见，对其抗议运动持批评态度的香港市民。最近几天，极其令人不安的此类事件的图片在网上流传。

德国之声中文部主任 Philipp Bilsky

现在，香港警方威胁再次加大对示威者的压力，并威胁将使用实弹。然而现在可以预见的情况是，警方加大压力只会导致示威者使用更多的暴力。要想知道为什么会出现现在的这种局面，就需看一看香港近年来的局势发展：近年来香港一再爆发抵制北京扩大影响力以及要求更多民主参与权的和平抗议活动，并得到广泛参与。但是这些抗议很少带来变化。因此许多示威者得出结论：和平抗议无法带来任何变化。

香港的核心问题是政治问题。如果政府想摆脱目前的僵局，只能采取政治解决的办法。但这一幕发生的可能性，目前看来微乎其微。到目前为止，政府方面从没有采取过值得一提的政治举措。