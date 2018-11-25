评论：问题仍在 远未解决

（德国之声中文网）令人惊讶的是，英国首相梅试图将其同胞当成傻子出卖 ，做得多么坦然和无耻！在葬礼般的沉重气氛中，布鲁塞尔脱欧峰会经过艰苦的谈判批准了英国的脱欧协定。之后，梅首相便在大批记者的闪光灯下强调，她的国家面临着一个黄金未来，因为现在摆脱了欧盟，英国可以同世界其它国家缔结更好的贸易协定；此外，英国现在可以重新控制外来移民，不再受自以为是的欧洲法院的管制。这一说法很荒谬，因为脱欧协议规定，至少在2020年年底之前，英国和欧盟之间保持现状不变。这个期限或许还要延长1至2年。

在这段过渡时间内，英国仍然是欧盟内部市场的一部分，继续适用欧盟公民的流动自由原则并受到卢森堡欧洲法院相关法律的约束。而且在此期间英国要继续支付欧盟会员费，但英国人在欧盟不再有发言权。他们在部长理事会和欧洲议会中不再有自己的代表。脱欧倡导者们在灾难性的全民公决前发出的"收回控制权"，也就是重新获得对自己事务决定权的崇高承诺，将不会实现。

英国脱欧谈判谈什么？ 统一市场准入 在6月的英国大选前，首相特雷莎·梅暗示英国将离开欧洲统一市场，即欧盟自由贸易区。但是，基于大选后地位衰弱，保守党政府不得不重新考虑自己的立场。而对欧盟而言，进入统一市场也意味着接受欧盟27国劳工进入英国的市场，没有价钱可讲。

英国脱欧谈判谈什么？ 公民权利 欧盟表示，英国退盟谈判的首要议题是欧盟公民在英国的权利。欧盟首席谈判代表米歇尔·巴尼耶（Michel Barnier）指出，在所有成员国确信自己的公民在英国将受到“公正和人道”的待遇前，不会进行谈判。英国生活着约300万欧盟其它国家的公民，生活在欧洲大陆的英国人约110万。

英国脱欧谈判谈什么？ 移民 特雷莎·梅誓言退欧后将控制来自欧洲的移民。但是，英国议员们也深知，移民人数骤减将导致包括健康、社会保障和建筑业在内的重要领域人手短缺。布鲁塞尔方面坚持要求，如果英国想保留进入欧盟统一市场的准入资格，就必须接受自由的劳工流动。

英国脱欧谈判谈什么？ 安全问题 持续的安全合作符合英国和欧盟双方的利益。伦敦6月恐袭后，双方再次强调了合作的必要性。不过，参与欧洲刑警组织活动、发放欧洲逮捕令等目前都必须遵守欧盟法规。梅首相正在推动所谓的“大废除法案”，将欧盟现行法律全部写入英国法律。

英国脱欧谈判谈什么？ 离婚费 布鲁塞尔方面坚持英国必须继续向欧盟支付预算以确保养老金款项，并且有义务参与欧盟贷款和其它项目。而英国的谈判处境很艰难。它与欧盟的关系很大程度取决于分手费的解决，怎样兑现对退盟派停止向布鲁塞尔付钱的许诺，将十分棘手。

英国脱欧谈判谈什么？ 欧洲法律 梅首相曾发誓要结束欧洲法院在英国的管辖权。但是，英国政府的立场正在软化。特雷莎·梅的“大废除法案”意味着英国公司可以向欧洲伙伴使用的规则看齐。欧盟目前表示，希望欧洲法院可以保障英国退盟后，欧盟公民在英国受到良好对待。

英国脱欧谈判谈什么？ 爱尔兰边界 爱尔兰在英国退盟后的地位是脱欧谈判最敏感的议题之一。双方都表示希望避免爱尔兰共和国和北爱之间重现“硬边界”状态。但是，梅在大选后的劣势迫使其与北爱统一党联合执政，该党传统上和爱尔兰关系不佳。 作者: David Martin





然而，过渡期结束之后是否会发生变化还不确定。只有在2020年底成功缔结与欧盟关系的新条约之后，英国才能摆脱脱欧协议的束缚实现梦想中的独立。否则，英国将继续留在欧盟的关税同盟而获益减少；或者，北爱尔兰继续留在欧盟内部市场的大部分领域。

过渡去何方？

对英国新地位以及爱尔兰岛屿边界问题的解决只能推迟到未来。英国和其他欧洲人的"政治声明"种并没有真正的解决方案。最好的办法是列出一份长长的、能够在尽可能多的领域进行合作的愿望清单。谁要是能够落实这些框架条件，那么距离欧盟成员国的条件就已经十分接近。所以我们不禁要问的是，整个英国脱欧闹剧最终将是什么样的结局？现在已经明确的是，脱欧无论对英国还是欧盟都没有太大的好处。正如荷兰首相鲁特（Mark Rutte）在历史性英国脱欧峰会结束后所说的那样："所有人都输了，没有赢家！"

德国之声评论员Bernd Riegert

英国首相梅长期以来没有跟上现实。她只是一味地向英国男女选民承诺前途之光明，她想通过顽固不化的议会以某种方式处理这笔交易，就像英国脱欧运动中的那些撒谎大王们那样。然而，前景不妙。 如果她赢得投票，就可能失去北爱尔兰民主统一党的包容，无法继续执政。 如果投票失败，她可能会被迫辞职或被其保守党赶下台。 梅现在掉入了英国脱欧陷阱。 即使是她可能的继任者也无望轻松走出这个陷阱。

数十亿欧元安在哉？

脱欧协议的替代选项便是2019年3月"硬性"脱欧，而没有任何过渡期。这个脱欧方案无疑与"黄金未来"无缘。而且"硬性"脱欧造成混乱将是不可避免的，就连财政收入都会受到影响。在扣除了所有折扣之后，英国每年为欧盟预算支付60亿欧元。但是由于脱欧倡导者和梅首相的可怕承诺，这笔钱将增加2倍和3倍。仅每周向国家卫生领域注资3.94亿欧元的承诺，就使得英国向欧盟缴纳的费用每年增加200亿欧元。这还不包括为英国农业提供补贴的数十亿欧元。

不仅英国，而且欧盟方面也把因其第三大出资国的退出所带来的问题搁置在了起来。在2021年之后的财政预算谈判结束后不久将能够表明，未来，谁得来填补"脱欧-漏洞"以及向欧盟缴纳更多的费用。联邦德国总理默克尔今天所称赞的"外交手段"将不再管用。需要的是坚挺的欧元和政治意愿。

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