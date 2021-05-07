评论：问题不在于新冠疫苗专利

（德国之声中文网） 取消疫苗研制商的专利! 加快全球接种COVID-19新冠疫苗! —— 这是去年10月以来上百个国家向世贸组织提出的普遍要求。现在，美国总统拜登也赞同这一太过简单的处方，原因何在，人们不完全清楚。他未陈述自己观念陡转的理由，更未向他在欧盟的欧洲伙伴作正式解释。或许，此举只为哗众取宠。



因为，不幸的是，疫苗匮乏问题比许多政府和援助组织的说法要复杂得多，它们称，需要的只是无偿分享那些据称只追求利润的药业公司的知识专利。问题之所以复杂，首先是因为，围绕疫苗，并非只有一项专利，而即使有，相关公司业已对工艺流程申请了知识产权保护。每种COVID-19新冠疫苗的生产都依赖不同公司持有、或申请的多项专利。其二，关键不在配方，而是掌握如何实际生产疫苗的技术。为此，疫苗研制商必须发放许可证、装备生产设施、培训人员。当然，设址日内瓦的世贸组织可在这方面提供咨询。

没有简单处方

开发商和生产商之间在疫苗领域的许可分享与合作早已有之。据欧盟称，全球范围，制药公司之间已缔结了200项相关的技术转让协议。就此而言，问题不在于知识产权保护，而在于缺乏足够生产设施，目前，很多地方正在建设相关设施。简单地把疫苗生产蓝图交给印度或南非的仿制药制造商，短期内根本不会有任何帮助，至少，印度的疫苗严重短缺问题不会因此迎刃而解。



像BioNTech/辉瑞公司那样的基于基因工程的疫苗有300多种成分，在20个不同国家生产前期产品。和阿斯利康或强生公司的腺病毒载体疫苗一样，现有疫苗都是复杂的生物产品，无法像由化学品组成的普通止痛药那样易于复制。



欧盟委员会愿意讨论专利和许可证发放问题，但到目前为止，无证据表明知识产权保护会延误疫苗生产。至少这是世贸组织的调查结果。研制商们自己也说，专利不是问题，即使放开，目前的生产也不会有任何改变。正因此，德国政府也不简单地认为，华盛顿现在提出的这个一刀切要求是正确的，从而接受之。毕竟，缺乏对自身成就的保护可能导致更少的公司参与新疫苗的昂贵研发。然而，我们迫切需要生物新技术（BioNTech）、莫德纳（Moderna）、阿斯利康（AstraZeneca）等药业公司最早在今年秋天就能将极可能是必需的、针对突变病毒的加强型疫苗推向市场。

DW欧洲通讯员Bernd Riegert

已有进展

另外，欧盟在与药业公司签订的研究资助合同中已写明，得到公共资金资助的研究结果必须公开发表。因此，根本就不存在需取消的专利。



生产设施的扩建已在进行当中。今年，将生产出约90亿剂疫苗。不过，总需求量约为115亿剂。因此，当务之急是，欧盟、美国、印度和其它拥有大型药厂的国家应致力于更快速扩张，鼓励投资并帮助制造商，而不是挥舞政治大棒。

谁来分享疫苗？

例如，若不囤积疫苗生产的前期产品，或实施出口禁令，美国、英国甚至印度，就都能提供帮助。眼下，跨大洲供应链是一大问题。在这件事情上，欧盟正试图洗白，强调自己的其利他主义行动：迄今为止，已有2亿剂疫苗从欧盟出口至亚、非两大洲。倘拜登总统也有意在短期内提供帮助，他就该下令允许美国出口新冠疫苗。



若想让较贫穷国家很快得到更多疫苗，我们只需要分享我们今天拥有的稀缺疫苗。但这是否能在德国、欧洲或美国人中强制执行，非常值得怀疑。设计简单方案、提出暂停对较不重要相关专利的知识产权保护的要求，这很容易，但不幸，也不会有用。



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