评论：遏制疫情 ，不惜一切代价可不行

毫无疑问，新冠病毒造成的死亡人数越少越好。不过，经济灾难是否是正确的“疗法”？德国之声评论员Bernd Riegert认为，可以隔离那些有风险的人，但不应该每个人都被隔离。
（德国之声中文网）特朗普在一次关于疫情的发布会上说，治疗方式不能比疾病本身更糟。这种说法并非是这位美国总统的原创语录，早在大约1600年，英国哲学家弗兰西斯· 培根（Francis Bacon）就曾说过治疗之术可能比疾病本身更糟糕的话，意思是说，对坏的事情要进行适度的应对，并且要考虑到措施造成的影响。
在欧洲，疫情当下，似乎保护高危人群成为了头等大事。"药方"是经济、社会活动的停滞，每天因此会耗费掉数十亿欧元。欧盟日均经济产值为450亿欧元。
全球性地震
我感到怀疑，这种疗法是不是比疫情更具危害性。对经济活动的限制、边界的封锁、出口限制、随着时间的推移，还出现了一种奇怪的竞争，看谁出台更为严格的规定，这些都导致了大衰退，迄今为止我们还难以估算损失的规模。这场经济崩溃会给我们大家都带来影响，也会导致国家破产。因为工作生活被暂停是一场全球性的地震，我们的正常生活濒临崩溃的边缘。
到目前为止，没有人能够预言这种状态会持续多久：几个星期，还是几个月？我可以肯定的一点是，这世界上没有一个国家，无论是多富有的国家也不能够坚持长时间地给民众发工资，挽救数万家公司，让他们免于破产。正因如此，发出不惜一切代价来完成这个目标的承诺显得空洞无力。德国政府砸出高达1500亿的债务计划抗击新冠疫情冲击，这笔钱仅够维持德国16天的经济产出。
保护高危人群，应该将他们隔离，而不是强迫整个社会陷入停滞。如果老年人、有肺病史、糖尿病、肝损害或吸烟者更容易受到感染，那么这些人就必须被隔离两个月。的确，仅在德国，这个群体大约就有3000万人，但仍然比现在8300万人必须保持"社会距离"的数字少。
持续数月的紧急状态？
如果是为了避免医疗超负荷运转，那么看一下医院床位数量和感染率就可以发现，大流行持续数月才有可能发生这样的情况。放眼意大利，还可以发现即便是采取了严厉的措施，医疗超负荷也难以避免。在德国和其他国家，这也是无法避免的。人们应该意识到，这次新冠病毒疫情会造成大批人死亡，并且我们的卫生系统可能无力应对。这是一场我们无法避免的一场自然灾害。
如果缺乏病床和呼吸机，政府应该把用来扶持经济的数十亿用来修建临时医院，并尽快培训医疗人员。这比关闭大学，让手工作坊关门和让民众独自跑步更有意义。
疫情难止
现在的提倡的"社会距离"只会减慢病毒的传播速度，但从长远来看不会阻止它的传播。病毒学家和德国总理都说，最终将有60％到70％的人被感染，但并不是所有人都会出现症状。人们不得不面对这样一个事实：根据目前所知，不幸的是，感染的人中有百分之一会死亡。当然要应尽一切可能治救患者。但是"治疗措施"也得有个限度，整个社会都被推向一个史无前例危机的情况下，与之相比，疾病本身造成后果显得并不大。
并非所有国家都像欧洲大多数国家那样感到恐慌和反应过度。例如在瑞典，虽然政府呼吁人们采取防疫措施，但政府并未考虑叫停经济运作。
反应过度
问题是，为什么新冠病毒会引起这种前所未有的反应。在德国或意大利，每年有3000多人死于交通事故。这是非常不幸的，但是有人会下令禁止行车吗？如果有，这就是过度反应，同理，长达数周的隔离限制以及因为疫情而叫停每个人的社会和经济生活，一样是过度反应。
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