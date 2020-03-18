 评论：遏制疫情 ，不惜一切代价可不行 | 时事评论 | DW | 25.03.2020

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时事评论

评论：遏制疫情 ，不惜一切代价可不行

毫无疑问，新冠病毒造成的死亡人数越少越好。不过，经济灾难是否是正确的“疗法”？德国之声评论员Bernd Riegert认为，可以隔离那些有风险的人，但不应该每个人都被隔离。

Symbolbild Virologe (picture-alliance/Geisler/C. Hardt)

（德国之声中文网）特朗普在一次关于疫情的发布会上说，治疗方式不能比疾病本身更糟。这种说法并非是这位美国总统的原创语录，早在大约1600年，英国哲学家弗兰西斯· 培根（Francis Bacon）就曾说过治疗之术可能比疾病本身更糟糕的话，意思是说，对坏的事情要进行适度的应对，并且要考虑到措施造成的影响。

在欧洲，疫情当下，似乎保护高危人群成为了头等大事。"药方"是经济、社会活动的停滞，每天因此会耗费掉数十亿欧元。欧盟日均经济产值为450亿欧元。

全球性地震

我感到怀疑，这种疗法是不是比疫情更具危害性。对经济活动的限制、边界的封锁、出口限制、随着时间的推移，还出现了一种奇怪的竞争，看谁出台更为严格的规定，这些都导致了大衰退，迄今为止我们还难以估算损失的规模。这场经济崩溃会给我们大家都带来影响，也会导致国家破产。因为工作生活被暂停是一场全球性的地震，我们的正常生活濒临崩溃的边缘。

到目前为止，没有人能够预言这种状态会持续多久：几个星期，还是几个月？我可以肯定的一点是，这世界上没有一个国家，无论是多富有的国家也不能够坚持长时间地给民众发工资，挽救数万家公司，让他们免于破产。正因如此，发出不惜一切代价来完成这个目标的承诺显得空洞无力。德国政府砸出高达1500亿的债务计划抗击新冠疫情冲击，这笔钱仅够维持德国16天的经济产出。

保护高危人群，应该将他们隔离，而不是强迫整个社会陷入停滞。如果老年人、有肺病史、糖尿病、肝损害或吸烟者更容易受到感染，那么这些人就必须被隔离两个月。的确，仅在德国，这个群体大约就有3000万人，但仍然比现在8300万人必须保持"社会距离"的数字少。

Riegert Bernd Kommentarbild App

德国之声评论员Bernd Riegert

持续数月的紧急状态？

如果是为了避免医疗超负荷运转，那么看一下医院床位数量和感染率就可以发现，大流行持续数月才有可能发生这样的情况。放眼意大利，还可以发现即便是采取了严厉的措施，医疗超负荷也难以避免。在德国和其他国家，这也是无法避免的。人们应该意识到，这次新冠病毒疫情会造成大批人死亡，并且我们的卫生系统可能无力应对。这是一场我们无法避免的一场自然灾害。

如果缺乏病床和呼吸机，政府应该把用来扶持经济的数十亿用来修建临时医院，并尽快培训医疗人员。这比关闭大学，让手工作坊关门和让民众独自跑步更有意义。

疫情难止

现在的提倡的"社会距离"只会减慢病毒的传播速度，但从长远来看不会阻止它的传播。病毒学家和德国总理都说，最终将有60％到70％的人被感染，但并不是所有人都会出现症状。人们不得不面对这样一个事实：根据目前所知，不幸的是，感染的人中有百分之一会死亡。当然要应尽一切可能治救患者。但是"治疗措施"也得有个限度，整个社会都被推向一个史无前例危机的情况下，与之相比，疾病本身造成后果显得并不大。

并非所有国家都像欧洲大多数国家那样感到恐慌和反应过度。例如在瑞典，虽然政府呼吁人们采取防疫措施，但政府并未考虑叫停经济运作。

反应过度

问题是，为什么新冠病毒会引起这种前所未有的反应。在德国或意大利，每年有3000多人死于交通事故。这是非常不幸的，但是有人会下令禁止行车吗？如果有，这就是过度反应，同理，长达数周的隔离限制以及因为疫情而叫停每个人的社会和经济生活，一样是过度反应。

  • Italien Mailand Dom leer Ausgangsbeschränkung (picture-alliance/AP Photo/L. Bruno)

    ”封锁“新冠病毒 欧洲各国招数不同

    意大利：限制实施至4月3日，但可能延长至7月31日

    意大利在3月9日实施全国性的封锁，命令6000万市民必须在家。学校、大学和非必要的商店都要关闭 – 只有超市、银行、药房以及邮政服务维持营业。允许独自在家附近运动、购物或看病，但前提是打印出门凭证解释其外出原因，警察会对此监督。违列者可被罚400至3000欧元或被判监禁3个月。

  • Spanien - Madrid - Coronavirus (Imago/O. Barroso)

    ”封锁“新冠病毒 欧洲各国招数不同

    西班牙：封锁至4月11日

    西班牙政府于3月14日宣布全国进入紧急状态，超过4600万人受到禁足令的限制。非必要的商店、学校以及酒店已被勒令关闭，与其他欧洲国家接壤的边境亦被封锁。国民可以外出购物和到药店，其他户外活动一律被禁止，除了携狗外出散步。数以千计的军警目前正加强这些封锁措施的落实。

  • Frankreich Paris Arc de Triomphe leer Ausgangsbeschränkung (AFP/J. Saget)

    ”封锁“新冠病毒 欧洲各国招数不同

    法国：封锁措施生效至4月1日，但极可能会延长

    法国于3月17日宣布严厉的全国性封锁措施，严禁所有公众活动。只允许国民购物和处理其他必要事务时才允许外出，居民需在表上填写外出原因。户外活动只允许一天一次，且必须独自进行，时间少于1小时。家庭外出的条件是不超出其住址范围的1公里(0.6英里)。违规者会面临135至3700欧元的罚款;多次违规者更会面临最高六个月的监禁。

  • Deutschland Berlin Brandenburger Tor leer Ausgangsbeschränkung (picture-alliance/AP Photo/M. Schreiber)

    ”封锁“新冠病毒 欧洲各国招数不同

    德国：目前封锁措施生效至4月6日

    与其他欧洲国家不同，德国没有规定其8000万国民留在家中，3月22日它宣布了严厉的社会隔离措施。除了家庭成员或一同居住的人，两人以上的公共活动是禁法的。餐厅只能提供外带或外送服务，发廊和纹身店等需关闭。在外独自运动是允许的，而两人之间需至少保持1，5米的距离。拜仁州和萨尔兰州都规定居民必须在家; 而德国境内的学校最快于4月13-24日才可能复课。

  • COVID-19: Leere Straßen in London (picture-alliance/R. Pinney)

    ”封锁“新冠病毒 欧洲各国招数不同

    英国：封锁至4月13日，但将会再次作出评估

    英国政府在3月23日宣布封锁，国民独自外出购物、去药房，或出门上班也被允许。禁止所有社交活动，独自外出运动或骑单车除外。警察会加紧其封锁措施，但不会要求国民出门时需申报其外出之理由。

  • Österreich Coronavirus (picture-alliance/dpa/AP/K. Joensson)

    ”封锁“新冠病毒 欧洲各国招数不同

    奥地利：封锁措施生效至4月13日

    奥地利境内900万居民于3月16日起不得随意外出，购买药物、食物或提款除外。所有运动场所关闭，但国民仍可独自或与同屋居住者一同出门。禁止5人以上的活动，餐厅、酒吧、咖啡馆也被勒令停业，只有超市和外卖服务维持服务。违令者最高要被罚3600欧元。与意大利和瑞士接壤的边境也被封锁，火车和飞机大受影响。

  • Spanien Coronavirus Grenzkontrolle (Reuters/R. Marchante)

    ”封锁“新冠病毒 欧洲各国招数不同

    葡萄牙：封锁令至4月2日

    自1976年过渡成为民主政府后，葡萄牙首次宣布进入国家紧急状态。政府被赋予部署军队、干预经济、维持物价和招募人员从事战略物资的生产之权力。强制隔离只适用于已受感染者，高风险人群则需尽量在家，在"特别情况"下才允许外出。国民应尽量在家辨公，银行、药房和食物商店维持营业，政府鼓励餐厅关闭堂食，只提供外带服务。与西班牙接壤的边境几乎被全封，只有九个过境站仍开放予通勤者和食物运输。所有娱乐活动以及大型活动亦均不得举行，包括葡萄牙足球超级联赛。

    作者: 周正豪 (实习记者)


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