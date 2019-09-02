评论：选项党的选民，别说你不懂！

（德国之声中文网）9月1日，萨克森州的60万选民、勃兰登堡州的30万选民把票投给了“德国选项党”（AfD）。也就是说，这两个联邦州有近一百万人认为，他们的问题最好是让这个右翼极端主义的政党来解决。该党在勃兰登堡州首席候选人，其成年后的大部分时间都是在极右翼圈中度过的。

这个政党对德国存在的问题都拿不出真正的答案，不论是东部还是西部。当人们因气候变化为世界感到担忧时，选项党矢口否认人类对此负有责任。选项党拿不出养老金方案，对税收和如何解决住房紧张问题也理不出头绪。在每次辩论的最后，都是将问题归咎于申请避难者或者外国人，或者默克尔。

寻找正确的答案

关于德国东部公民的担忧以及因变革而失去大量工作岗位后他们的失落感，已经有很多的报道。他们的履历资质不被承认，特别是在西部不被承认，更不用提那些来自民主德国时期的生活履历。乡镇地区正在失去越来越多的凝聚力和基础设施，缺乏医疗保健。是的，是存在着这些问题，是有很大的政策失误。但是，难道这就是选举一个老顽固、鄙视民主者、崇拜纳粹者、民族主义者政党的理由吗？

在萨克森州和勃兰登堡参加投票的人中，有75％没有投票支持选项党。现在是与这些人展开对话的时候了。 我们媒体也需要做更多的事情，而不是被动地去应对右翼民粹主义分子的每一个故意挑衅。这些人同样对政治感到失望，也为他们的未来以及他们孩子的未来担忧。但他们没有与那些破坏民主基石的人同流合污。然而不容忽视的是：像周末那样的选举结果将促使右翼民粹主义分子进一步渗透到体制内的国家机构，进入文化、商业和公共机构的顾问委员会。他们将给那里带来改变，变成专制和反民主的机构。他们不是国际主义和多元化的支持者。

本文作者

在我的家乡，德国最北部的弗伦斯堡，短短几年内也发生了变化。联邦国防军放弃了许多二战后在经济薄弱地区建造的基地。经过长期的发展，这些军事驻地的社会结构本已经相当完善。此外，当地造船厂雇佣的工人也不像从前那样多。尽管如此，几乎没有人因此而产生去选举民主的敌人这样的想法。

如果不久后，德国政府实施其让煤电厂下马的计划，并且在2038年之前（还有将近20年的时间），关闭萨克森州劳西茨(Lausitz)的褐煤矿井，那么现在就已经很清楚：届时将有数十亿的资金注入该地区，原因之一就是为了不给那里的右翼民粹主义分子提供新的借口。难道从现在开始，凡是德国选项党获得高支持率的地区都会获得政府数十亿欧元的资助？而在那些因境况发生变化人们也感到失落、但是民主却健在的地区，反而无缘得到这样的援助？

抗议性选举的传奇

难道上周末的选举是“抗议性的选举”吗？很多人都这样说，其中包括政治家和选项党的选民本身。难道把选票投给一个其党魁否认犹太人大屠杀的政党，这并不是严肃的选择，而只是为了发出一个警告？也许有些人借着东部地区的不满情绪，做出了符合其意识形态的选择：反对外国人，无论他们来自哪里，无论他们在我们这里生活了多久。同时也反对烦人的民主。

德国有许多热门话题：人口结构问题、养老金问题、老年人贫困、气候问题以及不断扩大的贫富差距。无数的政治家、公共机构和协会都在关心这些问题。民主意味着达成妥协并找到解决方案。德国选项党对达成这样的妥协不感兴趣。它的选民正在破坏民主。

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