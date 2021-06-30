评论：输出民主 梦断阿富汗  

（德国之声中文网）阿富汗军事使命现在结束了。除在最初阶段，该使命远不止于反恐。很快，它便被认为能给这个灾难深重的国家带来民主、人权、全民教育和繁荣。涉及军事问题，传统上持批评态度的德国人尤其需要这种 "更高的 "目标作为其参与的理由，而它无疑是一个有价值的目标。

然而，输出民主的想法已然失败，且不仅是在阿富汗，而是全盘皆输。尽管有得到西方支持的政府，今天，阿富汗成了世界上最腐败国家之一，现政府的实际控制区不断缩小。而伊斯兰塔利班可能很快就能重新掌权，——至少是作为未来政府的一部分，但很可能是作为唯一的统治者并通过暴力实现。世界上一些最强大国家近20年艰辛的 "国家建设"徒劳无功!

中国成反例

阿富汗并非唯一的例子。2003年，美国总统乔治-W-布什发动对伊拉克的军事干预，不仅是想要把该国从独裁者萨达姆-侯赛因手中解放出来，销毁其（并不存在的）大规模杀伤性武器，而且还设想着把西方的价值观引入该国。其实，无人会认为这样做能取得哪怕是一点点的成功。

本文作者Hasselbach Christoph

最后，人们设想，不通过干预，而是通过贸易来改变中国这样的国家。尤其在德国，人们长期以来一直认为，增加交流将最终使这个新兴国家民主化，并使之成为世界政治舞台上更具包容性的伙伴。

而在此，结果让人更失望：中国不仅反向发展，而且对内越来越专制，对外越来越富攻击性。而其制度甚至在全球范围得到模仿，被认为是为对西方社会模式的一种反设计。

拜登无意 "跨 代 " 干预

从这一切中必须得出教训。涉及阿富汗，早晚得回答这一问题：北约是否应无限期待在那里，以确保已有成果。美国人最终做出了否定的回答，并由此迫使所有盟国也一并撤出。

不仅前总统特朗普想结束这场 "永远的战争"，他的继任者拜登新近也在国会表示，阿富汗使命从未打算成为一项 "跨代努力"。由此，两位截然不同的美国总统以务实态度明确表示了：反恐军事目的已经实现；其它事情与我们无关。

激励良政

现在，联帮德国外长马斯指望经由财政支持手段激励阿富汗实现善治，而不管未来是谁掌权：只在和平努力、维护民主和法治、打击腐败和尊重人权方面取得进展的情况下才提供发展援助。然而，我们虽可提出这样的要求，但不能抱有幻想。即使是加尼总统领导的相对现代的政府，也碍难接受西方价值观。

将援助与良政相挂钩是德国政府目前在全球发展合作中遵循的原则。这无疑强于不问青红皂白就把钱转汇给各国。但是，最晚通过阿富汗，西方该脱离这一天真想法了：可经由军事手段向他国一对一地输出自己的制度。

美军撤离阿富汗 留下垃圾堆成山 目光所及之处全是垃圾 关于美军在阿富汗的使命究竟留下了什么政治遗产，史学家们可能会各持己见。但是从肉眼可见的层面来看，他们真正“留在”阿富汗的，首先是这些垃圾。

美军撤离阿富汗 留下垃圾堆成山 如何处理？ 巴格拉姆在过去的将近20年里，始终是驻阿美军的指挥中心。按照撤军计划，在今年9月11日，也就是“9·11”恐怖袭击20周年纪念日到来之前，美国要撤走驻扎在阿富汗的所有人员——大约还有2个多月的时间。重要的设备美军当然会带走，还有一些可能会留给当地的阿富汗安全力量。但还有很多东西直接被丢弃在这里：各种杂物、包装材料和废弃电子产品。

美军撤离阿富汗 留下垃圾堆成山 还留下了什么 在过去20年里，累计有超过10万人次的美国军人在巴格拉姆基地驻扎。这个距离首都喀布尔北部70公里的军事基地，在这些年里也逐渐发展成一座小小的美国城市，建起了满是商铺的街道，还有各种各样的快餐店。而随着美军的撤离，这里的所谓西方文明足迹最终也消失殆尽。

美军撤离阿富汗 留下垃圾堆成山 彼之垃圾，吾之珍宝 巴格拉姆基地大门外的这些垃圾场已经成为当地居民的“寻宝地”。他们成群结队而来，在堆积如山的垃圾中寻找可以回收利用的“宝贝”。比如图上这位大哥就运气不差，不仅捡到了一双军靴，而且还是完好无损的那种。大家都希望能够在这里找到一些或者可以用，或者可以拿去换钱的东西。

美军撤离阿富汗 留下垃圾堆成山 藏在电路板上的贵金属 在巴格拉姆基地附近，被丢弃的电子垃圾尤其多。像这样的电路板看似平平无奇，但其实隐藏着很多可以回收利用的小零件，比如钉子、螺丝等。此外，如果仔细提炼的话，这里面其实含有铜，有时候甚至还有微量的黄金。对于美国人来说，这毫无疑问是垃圾，但是对于人均年收入折合不到500欧元的阿富汗来说，这已经算是珍宝了。

美军撤离阿富汗 留下垃圾堆成山 巴格拉姆前途未卜 位于兴都库什山脚下的巴格拉姆（图为2004年资料照片），其实作为军事基地的传统已经跨越两个世纪了。早在1979年前苏联入侵阿富汗的时候，这里就一度充当过苏联红军的基地。现在随着美军逐渐撤离，人们担心这里今后可能会落入塔利班的手里。如果极端伊斯兰组织控制了巴格拉姆，那将是他们在战略上的一大胜利。

美军撤离阿富汗 留下垃圾堆成山 高风险的撤离行动 从5月1日开始，美军撤离行动正式启动。为了防止塔利班在撤离期间趁机偷袭，美军部署了重型武器，又加派人手提供安全保护。包括美国在内，一共有36个北约盟友和其它伙伴国家参与了驻阿富汗使命，美国驻扎的士兵大约有2500人，德国则有1100人左右。

美军撤离阿富汗 留下垃圾堆成山 女孩能顶半边天 全员大行动，女孩也不落后：这个小姑娘从垃圾场捡回来一个被压扁了的金属箱子。虽然生活仍然困苦，但是美国领导的驻阿富汗使命以及2001年推翻塔利班政权的行动，还是给当地女孩和女性带来了益处。女孩子可以去上学读书，成年女性也可以在社会的各行各业发挥才干——包括最高法院以及其它机构。

美军撤离阿富汗 留下垃圾堆成山 失去生计的当地人 有时候在垃圾堆里也能找到一些精神安慰价值大于物质价值的东西，比如这个小泰迪熊。因为现在需要心灵慰藉的应该是大有人在：在巴格拉姆一带，原本已经形成了一些阿富汗人的居住区，他们原本都是依靠与美军基地相关的营生来维持生计的。而如今，他们和他们的家人又该何去何从呢？

美军撤离阿富汗 留下垃圾堆成山 还留下些什么？ 除了破旧的军靴，和生锈的铁丝网，美国在兴都库什地区驻扎的20年，还留下了些什么呢？“阿富汗与美国之间的伙伴关系不会因此而结束”，美国总统拜登6月25日在白宫会见阿富汗总统加尼的时候如是说。数百万阿富汗人会相信美国总统的承诺。 作者: Friedel Taube, Adek Berry



德国之声致力于为您提供客观中立的新闻报道，以及展现多种角度的评论分析。文中评论及分析仅代表作者或专家个人立场。

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。