 评论：输出民主 梦断阿富汗   | 时事评论 | DW | 30.06.2021

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时事评论

评论：输出民主 梦断阿富汗  

德国之声编辑Christoph Hasselbach认为，最晚随着外国军队撤离阿富汗，西方关于能在军事行动配合下在全球实现其价值观的想法亦消失殆尽。 

Nato Truppen verlassen Afghanistan

驻扎近20年后 北约部队全面撤离阿富汗   

DW.COM

德国联邦国防军在阿富汗北部玛玛尔的营地已经被清理一空。参与北约坚定支持特派团的最后一批德国官兵乘坐飞机离开阿富汗。至此，德国结束了在阿富汗为期近20年的军事行动。目前还有数千名曾为德军服务过的阿富汗人的前景不明，人权组织警告称，这些人恐怕会遭到塔利班的报复。

伴随着国际部队从阿富汗撤出，其当地雇员愈加担心塔利班会对他们进行报复，希望国际部队能够带着他们一起走。与此同时，塔利班放话，要求这些当地雇员们“忏悔”，表示“悔过自新”后会既往不咎。

（德国之声中文网）阿富汗军事使命现在结束了。除在最初阶段，该使命远不止于反恐。很快，它便被认为能给这个灾难深重的国家带来民主、人权、全民教育和繁荣。涉及军事问题，传统上持批评态度的德国人尤其需要这种 "更的 "目标作为其参与的理由，而它无疑是一个有价值的目标。 

然而，输出民主的想法已然失败，且不仅是在阿富汗，而是全盘皆输。尽管有得到西方支持的政府，今天，阿富汗成了世界上最腐败国家之一，现政府的实际控制区不断缩小。而伊斯兰塔利班可能很快就能重新掌权，——至少是作为未来政府的一部分，但很可能是作为唯一的统治者并通过暴力实现。世界上一些最强大国家近20年艰辛的 "国家建设"徒劳无功! 

中国成反例  

阿富汗并非唯一的例子。2003年，美国总统乔治-W-布什发动对伊拉克的军事干预，不仅是想要把该国从独裁者萨达姆-侯赛因手中解放出来，销毁其（并不存在的）大规模杀伤性武器，而且还设想着把西方的价值观引入该国。其实，无人会认为这样做能取得哪怕是一点点的成功。 

Hasselbach Christoph Kommentarbild App

本文作者Hasselbach Christoph

最后，人们设想，不通过干预，而是通过贸易来改变中国这样的国家。尤其在德国，人们长期以来一直认为，增加交流将最终使这个新兴国家民主化，并使之成为世界政治舞台上更具包容性的伙伴。 

而在此，结果让人更失望：中国不仅反向发展，而且对内越来越专制，对外越来越富攻击性。而其制度甚至在全球范围得到模仿，被认为是为对西方社会模式的一种反设计。  

拜登无意"跨代 "干预

从这一切中必须得出教训。涉及阿富汗，早晚得回答这一问题：北约是否应无限期待在那里，以确保已有成果。美国人最终做出了否定的回答，并由此迫使所有盟国也一并撤出。 

不仅前总统特朗普想结束这场 "永远战争"，他的继任者拜登新近也在国会表示，阿富汗使命从未打算成为一项 "跨努力"。由此，两位截然不同的美国总统以务实态度明确表示了：反恐军事目的已经实现；其它事情与我们无关。 

激励良政  

现在，联帮德国外长马斯指望经由财政支持手段激励阿富汗实现善治，而不管未来是谁掌权：只在和平努力、维护民主和法治、打击腐败和尊重人权方面取得进展的情况下才提供发展援助。然而，我们虽可提出这样的要求，但不能抱有幻想。即使是加尼总统领导的相对现代的政府，也碍难接受西方价值观。 

将援助与良政相挂钩是德国政府目前在全球发展合作中遵循的原则。这无疑强于不问青红皂白就把钱转汇给各国。但是，最晚通过阿富汗，西方该脱离这一天真想法了：可经由军事手段向他国一对一地输出自己的制度。 

  • 目光所及之处全是垃圾

    美军撤离阿富汗 留下垃圾堆成山

    目光所及之处全是垃圾

    关于美军在阿富汗的使命究竟留下了什么政治遗产，史学家们可能会各持己见。但是从肉眼可见的层面来看，他们真正“留在”阿富汗的，首先是这些垃圾。

  • “寻宝”的阿富汗人

    美军撤离阿富汗 留下垃圾堆成山

    如何处理？

    巴格拉姆在过去的将近20年里，始终是驻阿美军的指挥中心。按照撤军计划，在今年9月11日，也就是“9·11”恐怖袭击20周年纪念日到来之前，美国要撤走驻扎在阿富汗的所有人员——大约还有2个多月的时间。重要的设备美军当然会带走，还有一些可能会留给当地的阿富汗安全力量。但还有很多东西直接被丢弃在这里：各种杂物、包装材料和废弃电子产品。

  • 美军撤离阿富汗 留下垃圾堆成山

    美军撤离阿富汗 留下垃圾堆成山

    还留下了什么

    在过去20年里，累计有超过10万人次的美国军人在巴格拉姆基地驻扎。这个距离首都喀布尔北部70公里的军事基地，在这些年里也逐渐发展成一座小小的美国城市，建起了满是商铺的街道，还有各种各样的快餐店。而随着美军的撤离，这里的所谓西方文明足迹最终也消失殆尽。

  • 美军撤离阿富汗 留下垃圾堆成山

    美军撤离阿富汗 留下垃圾堆成山

    彼之垃圾，吾之珍宝

    巴格拉姆基地大门外的这些垃圾场已经成为当地居民的“寻宝地”。他们成群结队而来，在堆积如山的垃圾中寻找可以回收利用的“宝贝”。比如图上这位大哥就运气不差，不仅捡到了一双军靴，而且还是完好无损的那种。大家都希望能够在这里找到一些或者可以用，或者可以拿去换钱的东西。

  • 藏在电路板上的贵金属

    美军撤离阿富汗 留下垃圾堆成山

    藏在电路板上的贵金属

    在巴格拉姆基地附近，被丢弃的电子垃圾尤其多。像这样的电路板看似平平无奇，但其实隐藏着很多可以回收利用的小零件，比如钉子、螺丝等。此外，如果仔细提炼的话，这里面其实含有铜，有时候甚至还有微量的黄金。对于美国人来说，这毫无疑问是垃圾，但是对于人均年收入折合不到500欧元的阿富汗来说，这已经算是珍宝了。

  • 巴格拉姆基地

    美军撤离阿富汗 留下垃圾堆成山

    巴格拉姆前途未卜

    位于兴都库什山脚下的巴格拉姆（图为2004年资料照片），其实作为军事基地的传统已经跨越两个世纪了。早在1979年前苏联入侵阿富汗的时候，这里就一度充当过苏联红军的基地。现在随着美军逐渐撤离，人们担心这里今后可能会落入塔利班的手里。如果极端伊斯兰组织控制了巴格拉姆，那将是他们在战略上的一大胜利。

  • 巴格拉姆基地的垃圾场

    美军撤离阿富汗 留下垃圾堆成山

    高风险的撤离行动

    从5月1日开始，美军撤离行动正式启动。为了防止塔利班在撤离期间趁机偷袭，美军部署了重型武器，又加派人手提供安全保护。包括美国在内，一共有36个北约盟友和其它伙伴国家参与了驻阿富汗使命，美国驻扎的士兵大约有2500人，德国则有1100人左右。

  • 小姑娘从垃圾场捡回来一个被压扁了的金属箱子

    美军撤离阿富汗 留下垃圾堆成山

    女孩能顶半边天

    全员大行动，女孩也不落后：这个小姑娘从垃圾场捡回来一个被压扁了的金属箱子。虽然生活仍然困苦，但是美国领导的驻阿富汗使命以及2001年推翻塔利班政权的行动，还是给当地女孩和女性带来了益处。女孩子可以去上学读书，成年女性也可以在社会的各行各业发挥才干——包括最高法院以及其它机构。

  • 在巴格拉姆基地捡垃圾的阿富汗人

    美军撤离阿富汗 留下垃圾堆成山

    失去生计的当地人

    有时候在垃圾堆里也能找到一些精神安慰价值大于物质价值的东西，比如这个小泰迪熊。因为现在需要心灵慰藉的应该是大有人在：在巴格拉姆一带，原本已经形成了一些阿富汗人的居住区，他们原本都是依靠与美军基地相关的营生来维持生计的。而如今，他们和他们的家人又该何去何从呢？

  • 除了破旧的军靴，和生锈的铁丝网，美国在兴都库什地区驻扎的20年，还留下了些什么呢？

    美军撤离阿富汗 留下垃圾堆成山

    还留下些什么？

    除了破旧的军靴，和生锈的铁丝网，美国在兴都库什地区驻扎的20年，还留下了些什么呢？“阿富汗与美国之间的伙伴关系不会因此而结束”，美国总统拜登6月25日在白宫会见阿富汗总统加尼的时候如是说。数百万阿富汗人会相信美国总统的承诺。

    作者: Friedel Taube, Adek Berry


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