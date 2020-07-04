评论：身陷危机的特朗普

（德国之声中文网）从何说起好呢？美国曾是自由世界的领导者，如今这一光环所剩无几。媒体自由受创，民主体制受压。更好地控制大流行疫情并非难事，只怕有心人。加上一名黑人因警察暴力执法而致死的事件在全美范围掀起抗议浪潮。而现任总统却没有起到调和团结的作用，反而在煽风点火、火上浇油。

特朗普的民调支持率跌入谷底，并不令人意外，因为都是他一手造成的。这是特朗普上台以来首次因为其无常的执政方式而切实蒙受了损失。然而，特朗普自有其政治生存之道，11月3日的大选不会因此提前定局。

德国之声驻华盛顿记者Oliver Sallet

拜登不是希拉里·克林顿

目前，大多数民调显示，特朗普的支持率在40%左右。这名执政以来就不太受待见的总统变得比以往更加不受欢迎。但是别忘了：当初特朗普的支持率也一度低于希拉里·克林顿，最后的阴谋论和希拉里邮件门却足以使特朗普扭转乾坤。

当然，2016年不是2020年，特朗普这次的对手也不叫希拉里·克林顿，而是拜登。对大批选民而言，拜登要比希拉里·克林顿更容易沟通。前任纽约州参议员希拉里遭到不少人的反感。但是拜登也面临难题：他最大的对手正是他自己。

在正在进行的竞选活动中，拜登主要通过不作为获得支持率，一如其口号："我最好不要在特朗普自毁长城时打扰他"。数周之内，除了发布几条在特拉华州家中地下室内录制的视频，拜登基本默不作声。

拜登能够胜任吗？

随头投票日临近，拜登面临的走出地下室的压力也不断增大。大流行疫情虽然是隐居的好借口，但是接下来几周内，这种被动的竞选方式将不再奏效。在之后的竞选大舞台上，拜登难免会再次尴尬"失言"。拜登曾多次因为言辞不当而遭到批评和同情。

拜登在担任副总统时，总统的名字叫什么来着？美国大多数地区的初选是在超级星期四还是星期二举行？当拜登在这些问题上失言时，最好的情况是被人认为乱了阵脚，最坏的情况则是被指老糊涂无法胜任总统一职。

特朗普的法宝：电视对决

还有那些指责拜登对其行为不当的女性，其中一名甚至指控他"性侵"。他真是民主党可以推出的最佳人选吗？他真的占据教导特朗普的道德优势吗？

而特朗普的竞选机器已现在经在重要的摇摆州大力播放电视和社交媒体广告。令特朗普尤为期待的竞选活动是电视对决。四年前的对决中，他已让能言善辩的希拉里·克林顿多次无言以对。很难想象，拜登能在这样的舞台上打败特朗普。

特朗普目前可能处于守势，但却远没有败选。

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