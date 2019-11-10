评论：西班牙需要建立妥协的政治文化

（德国之声中文网）西班牙选民真心不容易：四年之内选举四次。尽管如此，周日的议会选举仍然有将近70%的投票率，说明西班牙选民已经是相当有耐心了。不过民众所要表达的心声也是明确无误的：政界必须要找到出路，结束现在的政治僵局，恢复行动力。

绝对多数的时代已经结束

看起来，在过去几年里西班牙几乎没有什么人关注过政治边缘地带。虽然在欧洲其它国家，传统的两党轮流坐庄格局几乎都走到了尽头，在组阁过程中需要各个政党发挥创意，结成执政联盟；然而在马德里，那种毫无回旋余地的阵营对立理念仍然占据主导地位，政治仍然被视为持续不断的两强之争，而这场争斗必须要决出一个胜负。然而即使是在西班牙，政治的基础也发生了改变。议会议席分配格局出现了前所未有的分化。19个规模大小不等的党派共存于议会中，只有通过构建富有灵活性和想象力的执政联盟，组建政府内阁才有可能。选民所赋予的任务就是，各党必须要寻找利益平衡点，将意识形态上的执着先放在一边。

在这方面，左派的"我们可以党"（Podemos）之前就遭遇了可悲的失败。这个党在几年前成立之初还被视为政治新希望，然而却辜负了选民的厚爱，他们拒绝和工人社会党组阁，没有表现出灵活性和参与执政的意愿。然而选民把选票投给一个政党，不是为了让他们选出来的议员在议会里整天挥舞着拳头高谈阔论，而是希望他们去推行符合选民利益的政治主张。看看荷兰的例子就知道，多党派联合执政是行得通的。荷兰现任内阁由四个党派联合组建，虽然格局有些复杂，但是只要掌握了其中之道，这样的执政联盟通常情况下可以维持几年的时间，也可以撑起一个相对稳定的政府。

而看看奥地利和德国的大联合政府，就会知道两个大党也是可以找到合作途径的，即使那可能也是一时之计。在政局走到死胡同的情况下，这个选项至少是值得考虑一二的。不过要走到这一步，西班牙的各个政党阵营还需要打破固有的敌对意识。

德国之声评论员Barbara Wesel

也不能为了结盟而不惜一切代价

然而在这个过程中必须要避免的一点就是，毫无顾忌地放宽结盟条件，而不去仔细考察一下结盟对象是谁。比如西班牙人民党（PP）就热情洋溢地拥抱右翼的声音党（Vox），因为前者认为，保守派和右翼派之间总比保守派和社会党要更加容易合拍。

真的是这样吗？难道人民党要扶持声音党步入大雅之堂，然后再按照后者的主张去复兴弗朗哥独裁统治吗？或者是在妇女权益和未成年人保护方面开倒车？难道真的要像声音党所主张的那样，在加泰罗尼亚实施紧急状态法，以暴力镇压分离主义运动吗？西班牙的保守派内部没有对这些问题进行充分的辩论，他们没有弄清楚自己是否表现出了足够的政治责任感。

加泰罗尼亚危机让国家分裂

如果说英国人面临的最大难题是脱欧，那么西班牙人的最大烦恼就是加泰罗尼亚危机了。这一危机不仅让国家陷入分裂，而且还滋生了一种新的民族主义情绪。尽管在加泰罗尼亚内部，分离主义势力也渐渐失去了支持，但是这些独立运动分子现在已经掌握了新的斗争技巧，那就是时不时地扇一扇风，让火苗燃烧得更旺。而在马德里，保守派和右翼势力对此几乎已经形成了巴甫洛夫条件反射：二话不说，劈头就打。

然而任何一个有理性思维的人都知道，要解决加泰罗尼亚问题，唯一的出路是以充分的耐心和全局观去寻找政治解决方案。这种在强硬和调解之间寻找平衡的高难度动作，现任首相桑切斯目前可以说是小有所成，然而毫无妥协意愿的右派势力也使他压力倍增。

新的政治文化

西班牙政治需要少一点意识形态，少一些感性激情，多一些理性务实。那种非赢即输的零和博弈时代，已经成为过去。盲目的政治阵营划分已经行不通了。然而从目前来看，没有迹象显示这个国家及其政界打算突破这一陈旧陋习。马德里的政治领袖人物能否实现这一突破，我们现在还不知道。但是说到底他们也别无选择。因为如果要再一次把自己的政治无能转嫁给选民，那才真是可以预见的最糟糕政治事故。

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