评论：英国退欧僵局 看谁坚持到最后！

现在，我们知道“英国退欧”的时间表啦？不一定吧。欧盟在打时间牌，要让伦敦受到的压力继续增加。德国之声评论员Barbara Wesel指出，欧盟绝不会退让在先。
（德国之声中文网）特雷莎·梅曾以为，在萨尔斯堡，她可以使欧盟各国首脑作出让步。她放言在先：此次会晤将给英国退欧谈判带来转折。在友好、轻松的氛围下，她又一次兜售了自己的方案--让英国在欧盟内部（货物）市场部分保留成员身份，称它是唯一有望达成妥协的方案。欧盟同事们聆听了她的发言；然后，让她两手空空走人。他们反正先要等待英国保守党大会的结果，因为无人知道，梅是否能、以及如何挺过这次会议。
不过，政府首脑们到底还是发出了一个信号，确定于11月中旬举行一次特别峰会。届时，距离退出欧盟只剩4个月，时间的确有点儿紧了。亦或并不吃紧？要是观察此次谈判的进展情况，人们会有这么一个印象：欧洲人将宝押在时间上：只有在英国政府内部压力大到无法忍受时，才有可能达成共识。让伦敦感到最痛苦的可能的时间是明年一月。或者，甚至是二月份。
最后一分钟获解？
此刻，欧洲这方面有迹象显示，协议所需的批准程序可以快速完成。这意味着，"英国退欧"谈判真有可能出现"最后一分钟"解决办法。
在此，可用"孬种游戏"来作形象比喻：游戏中，两车以高速对驶，驾车者中，谁先避让，即为败者。英国人称之为"鸡游戏"：谁先示弱，便成"母鸡"。眼下，欧洲人自认胜券在握。虽然，他们也愿意看到一个有序的退出，愿意有一个过渡阶段，以避免一个混乱的英国退欧的灾难性后果。不过，他们相信，无论如何也要比英国更有承受力。
未来不确定
无需预知未来的能力，人们也知道，未来两个月，英国经济界会越来越紧张，同时，紧急计划将诉诸实施，而经济损失将日益明显。
梅首相还能挺多久？她在国会是否拥有达成某种妥协方案所需的多数？或者，还是会有第二次公投？梅首相是否的确能在未来数月强行过关；或者，局势以混乱和可能的重新选举收场？
要做的还有很多
德国总理默克尔明确表示，至达成一致，还有很多工作要完成。欧盟不会向英国人妥协，同意内部市场分裂。梅的那个计划，欧盟不会同意：部分保留内部市场成员国身份超越了欧洲人的红线。全部27个成员国不会作这一妥协。
欧盟无意满足英方的愿望。欧洲人依据自己的利益谈判，保护自己的经济不致因一个要离去的成员国淘空规则而受损。对英国人来说，仍可继续考虑谈判以挪威为模式的欧洲经济区成员资格，或者，按加拿大模式的自贸协定。他们还有3、4个月，甚至5个月时间，作出决定。
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