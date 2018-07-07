评论：英国退欧僵局 看谁坚持到最后！

（德国之声中文网）特雷莎·梅曾以为，在萨尔斯堡，她可以使欧盟各国首脑作出让步。她放言在先：此次会晤将给英国退欧谈判带来转折。在友好、轻松的氛围下，她又一次兜售了自己的方案--让英国在欧盟内部（货物）市场部分保留成员身份，称它是唯一有望达成妥协的方案。欧盟同事们聆听了她的发言；然后，让她两手空空走人。他们反正先要等待英国保守党大会的结果，因为无人知道，梅是否能、以及如何挺过这次会议。

不过，政府首脑们到底还是发出了一个信号，确定于11月中旬举行一次特别峰会。届时，距离退出欧盟只剩4个月，时间的确有点儿紧了。亦或并不吃紧？要是观察此次谈判的进展情况，人们会有这么一个印象：欧洲人将宝押在时间上：只有在英国政府内部压力大到无法忍受时，才有可能达成共识。让伦敦感到最痛苦的可能的时间是明年一月。或者，甚至是二月份。

英国脱欧谈判谈什么？ 统一市场准入 在6月的英国大选前，首相特雷莎·梅暗示英国将离开欧洲统一市场，即欧盟自由贸易区。但是，基于大选后地位衰弱，保守党政府不得不重新考虑自己的立场。而对欧盟而言，进入统一市场也意味着接受欧盟27国劳工进入英国的市场，没有价钱可讲。

英国脱欧谈判谈什么？ 公民权利 欧盟表示，英国退盟谈判的首要议题是欧盟公民在英国的权利。欧盟首席谈判代表米歇尔·巴尼耶（Michel Barnier）指出，在所有成员国确信自己的公民在英国将受到“公正和人道”的待遇前，不会进行谈判。英国生活着约300万欧盟其它国家的公民，生活在欧洲大陆的英国人约110万。

英国脱欧谈判谈什么？ 移民 特雷莎·梅誓言退欧后将控制来自欧洲的移民。但是，英国议员们也深知，移民人数骤减将导致包括健康、社会保障和建筑业在内的重要领域人手短缺。布鲁塞尔方面坚持要求，如果英国想保留进入欧盟统一市场的准入资格，就必须接受自由的劳工流动。

英国脱欧谈判谈什么？ 安全问题 持续的安全合作符合英国和欧盟双方的利益。伦敦6月恐袭后，双方再次强调了合作的必要性。不过，参与欧洲刑警组织活动、发放欧洲逮捕令等目前都必须遵守欧盟法规。梅首相正在推动所谓的“大废除法案”，将欧盟现行法律全部写入英国法律。

英国脱欧谈判谈什么？ 离婚费 布鲁塞尔方面坚持英国必须继续向欧盟支付预算以确保养老金款项，并且有义务参与欧盟贷款和其它项目。而英国的谈判处境很艰难。它与欧盟的关系很大程度取决于分手费的解决，怎样兑现对退盟派停止向布鲁塞尔付钱的许诺，将十分棘手。

英国脱欧谈判谈什么？ 欧洲法律 梅首相曾发誓要结束欧洲法院在英国的管辖权。但是，英国政府的立场正在软化。特雷莎·梅的“大废除法案”意味着英国公司可以向欧洲伙伴使用的规则看齐。欧盟目前表示，希望欧洲法院可以保障英国退盟后，欧盟公民在英国受到良好对待。

英国脱欧谈判谈什么？ 爱尔兰边界 爱尔兰在英国退盟后的地位是脱欧谈判最敏感的议题之一。双方都表示希望避免爱尔兰共和国和北爱之间重现“硬边界”状态。但是，梅在大选后的劣势迫使其与北爱统一党联合执政，该党传统上和爱尔兰关系不佳。 作者: David Martin



最后一分钟获解？

此刻，欧洲这方面有迹象显示，协议所需的批准程序可以快速完成。这意味着，"英国退欧"谈判真有可能出现"最后一分钟"解决办法。

在此，可用"孬种游戏"来作形象比喻：游戏中，两车以高速对驶，驾车者中，谁先避让，即为败者。英国人称之为"鸡游戏"：谁先示弱，便成"母鸡"。眼下，欧洲人自认胜券在握。虽然，他们也愿意看到一个有序的退出，愿意有一个过渡阶段，以避免一个混乱的英国退欧的灾难性后果。不过，他们相信，无论如何也要比英国更有承受力。

未来不确定

无需预知未来的能力，人们也知道，未来两个月，英国经济界会越来越紧张，同时，紧急计划将诉诸实施，而经济损失将日益明显。

德国之声评论员Barbara Wesel

梅首相还能挺多久？她在国会是否拥有达成某种妥协方案所需的多数？或者，还是会有第二次公投？梅首相是否的确能在未来数月强行过关；或者，局势以混乱和可能的重新选举收场？

要做的还有很多

德国总理默克尔明确表示，至达成一致，还有很多工作要完成。欧盟不会向英国人妥协，同意内部市场分裂。梅的那个计划，欧盟不会同意：部分保留内部市场成员国身份超越了欧洲人的红线。全部27个成员国不会作这一妥协。

欧盟无意满足英方的愿望。欧洲人依据自己的利益谈判，保护自己的经济不致因一个要离去的成员国淘空规则而受损。对英国人来说，仍可继续考虑谈判以挪威为模式的欧洲经济区成员资格，或者，按加拿大模式的自贸协定。他们还有3、4个月，甚至5个月时间，作出决定。

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