评论：脱欧来了——朋友再见！

（德国之声中文网）就像英国议会中的反对派一样，对英国脱欧的抵抗最终还是以失败告终。今年夏季，还曾有上百万的英国人走上街头参加反对脱欧的抗议活动。但是约翰逊（Boris Johnson）大选获胜之后，对他来说，让脱欧法的表决获得通过不在话下。令人惊讶的是，所有主张英国不仅不能脱欧而且还应进一步密切与欧盟关系的声音，此时都消失得无影无踪。

这位英国首相现在继续掌权，他想要做的是以最强硬的方式脱离欧盟。他强调，他将不再遵循欧盟的规定和法律。这意味约翰逊希望今后达成一项极简主义的自由贸易协定。什么他希望与欧盟签署"伟大的条约"以及有关"Canada plus"（以加拿大与欧盟的贸易协议为典范）等……所有这些言论都是空话。这背后是实现右翼保守党众所周知的目标，既进一步解除对英国的束缚，让其成为一个在国际经济领域只顾自己利益的国家。

议会失去掌控权

因此，这位首相撤回了特蕾莎·梅政府在脱欧协议草案中做出的所有让步。英国议会也对与欧盟的自由贸易协定失去控制。这几乎是一个具有讽刺意味的转折，因为英国脱欧的支持们者一直宣称，应该为"万国议会之母"(指英国议会) 重新赢得政治掌控权。这是一个谎言，其他也一样，都是为了有利于脱欧。

此外，欧盟规定的劳工权利不再被承认，允许难民儿童与家庭团聚的规定以及所有在脱欧过程中最具争议的规定将会被取消。这场胜利属于英国脱欧强硬派，他们希望彻底脱离欧盟，剪断最后的纽带。从他们的队伍中传出胜利的欢呼声。约翰逊是他们的靠山，他们的政府领导人。他并非是竞选期间所标榜的中间派温和保守党人。

在约翰逊及其政党所致力的硬脱欧的道路开通之后，这位英国首相现在又刁钻的开始对公众进行某种形式的洗脑。他希望从日常的政治生活中去除英国脱欧一词。英国脱欧事务部将被关闭，脱离欧盟一事将不再被谈起。脱欧导致国家出现深深的裂痕。约翰逊想通过停止谈论脱欧来填补这一裂痕。

右翼民粹主义者教科书中的政策

这位英国政府领导人在这里所做的一切，都来自于右翼民粹主义教科书----不断重复谎言、故意否认现实、通过宣传不断夸大事实和控制意识，这是我们从全世界的民粹主义政权得出的经验。这与约翰逊现在在英国的所作所为是何等的相似。他还想大砍公共广播电视台BBC的财政资金。虽然记者们对英国退欧过少提出质疑，但是在约翰逊首相看来，他们仍然过于独立，而且不够忠诚。

面对伦敦的新路线，欧盟国家的政府领导人和布鲁塞尔谈判代表要倍加小心。德国总理默克尔几个月前就曾警告说，英国人可能会从好邻居变成激烈的竞争对手。默克尔说得对。如果约翰逊谈论"欧洲大陆上的好朋友和好伙伴"时，任何人都不要轻信。虚伪的他说的不是真话，这不过是他虚假外衣的一部分，就如同他那不梳理的蓬头一样反映出他的修养。

德国之声记者Barbara Wesel

对这个英国新政府即不可信任，还要防备着它耍各种花招，这令人不爽，但却是现实。约翰逊没有丝毫值得信任的可能性。他的英国脱欧谈判代表戈夫（Michael Gove）也是如此。两人都是在想方设法欺骗欧洲人。在与英国就未来关系、签署自由贸易协定以及其他内容进行谈判时，欧盟必须像对待对手那样对待英国人。这是维系了几十年的睦邻关系的痛苦结局。

德国之声致力于为您提供客观中立的新闻报导，以及展现多种角度的评论分析。文中评论及分析仅代表作者或专家个人立场。