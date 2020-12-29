（德国之声中文网）最终，分权制防火墙还是挡住了那狂乱的攻击。所有那些谩骂和指控都不能给他帮上忙。他挑选的最高法院男女法官们也没能帮他。2021年1月20日，唐纳德·特朗普必须离开白宫。这是人们可以松一口气的理由。继任者乔·拜登是政界名人，他可靠一些，遵守既有行为规则，深知民主机构的易受伤性。



可预见性也就这么多了。谁若以为，1月20日那天，特朗普幽灵不再作祟，便会铸成大错：别以为特朗普不过是一个偶然现象，或许是一个不幸，一个例外。恰正相反。

特朗普非偶然现象

不，他可不是。特朗普及其腐败的、民族主义的和种族主义的从政方式绝非偶然现象。它是两党制的必然结果，这一两党制错过了自我更新的机会。对所有那些以为恪守既有结构和特权便足以保障民主制未来的人们，它该是一个警示。



如所有成功的民粹主义者一样，特朗普从一开始就以“我们反对他们”这一口号成功地笼络了民心。而选战口号“美国优先”则起初尤其是一种承诺，要抵制“陌生”、抵制“非美国”。即使它对美国这样一个移民社会而言显得怪异，但它也被看成是一种白人多数社会继续掌权的预告。

本文作者Ines Pohl

这一大权旁落的感觉还会因人口未来的发展趋势而增强。幽灵已然脱出了瓶子。

反精英

特朗普早早制造的第二种叙事是：他站在被压迫者、无特权者一边，与上头的精英们做斗争。 从政超过50年的拜登却正好是这一精英集团的不二代表。因此，他几乎没有机会将人们拉出这一非友即敌的思维模式。而这又导致出现特朗普的第三个、或许也是最有持续性、因而也最危险的权力工具：对那种公认现实的持续性抹杀。在公认现实中，存在有中性事实，它们无政治动机，仅仅是真实；在公认现实中，存在有科学认知，它们不追求利润最大化，而只基于研究。而人们又怎么能说服那些只在由谎言和阴谋论构成的世界里生活的人？一个不承认现实的社会又如何能重新走到一起？

未始即终？

拜登及其内阁将面临酷烈的内政挑战。他所在的党若不能赢得1月5日的乔治亚州参院选举，那么，还在1月20日就职宣誓前，他便已无法指望自己会有一个成功的总统任期。因为，共和党人将利用其在国会参院的多数地位，全力杯葛有意义的法案。 如果出现这一可能的情况，则我们将面对这样一个美国：尽管有着努力找回旧有的可靠性的政界高层，但这个政治高层将治理一个比以往任何时候都更分裂、正苦于经济困境的人民，而这一经济困境又推进了分裂。



我们将面对那么一个国家：无论是谁正好坐镇白宫，在未来数年——即使不是数十年——它因内政权斗而筋疲力尽，并因此日益脱离尤其是在欧洲承担的多边责任。欧洲和德国该正视这个赤裸裸的事实了。



德国之声致力于为您提供客观中立的新闻报道，以及展现多种角度的评论分析。文中评论及分析仅代表作者或专家个人立场。



© 2020年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。