评论：缺乏自信的表现

（德国之声中文网）《华尔街日报》三名记者被驱逐的导火索是该报刊登的一篇客座评论。在这篇注明纯属个人观点的文章中，作者认为，防疫过程中的危机管理欠缺，使得"中国共产党在国内外的信誉蒙受严重打击。"此外，作者还探讨了这种病毒或今后一旦发生类似事件，将会对世界经济造成怎样的后果。文章的标题是"中国是亚洲真正的病夫。"

中国外交部发言人陈述驱逐三名记者的理由时，就提及了这个标题。他认为，该标题"带有种族歧视色彩"。"东亚病夫"这种说法让人回想起了19世纪末、20世纪初，中国遭西方列强压榨和剥削的年代。直到今天，中国仍将这段历史视为"世纪之辱"。

本文作者Philipp Bilsky

鉴于这段历史背景，中国政府以及许多中国人对上述标题做出敏感回应，或许是可以理解的。或许也可以认为，鉴于当前的公共卫生危机，采用这样的标题是不恰当的。但是，出于这样的原因驱逐记者，就完全不恰当了。更何况，如果外交部发言人的表述可以采信的话，那么，引起中国政府不满的，显然并不仅仅因为标题的措辞，更是由于对政府危机处理的批评。据称，这位作者对政府的危机处理进行了"诋毁"。

北京当局之所以如此敏感，或许是因为疫情爆发后，中国互联网上出现了很多批评的声音，要求言论自由的呼声也越来越强烈。吹哨人李文亮逝世后，情况尤为如此。美国国务卿蓬佩奥对于中国驱逐记者回应道："成熟且负责任的国家都理解，自由的媒体就是要报道事实，并表达观点。""正确的回应本应是有理有据的进行反驳，而不是压制言论自由。"言简意赅，切中要害。

极具讽刺意义的是，中国读者无缘拜读《华尔街日报》的这篇文章，无从对标题和内容以及是否有"诋毁"之嫌做出自己的评判。很久以来，《华尔街日报》一直在中国遭到屏蔽。

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