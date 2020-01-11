评论：给北京当局的一记耳光

（德国之声中文网）直到选战最后，都还有一些人相信台湾可能会出现自己的「川普」，认为因民粹而起的国民党总统候选人韩国瑜，在选前数月民调大幅落后的情况下有可能胜出。韩国瑜在竞选期间也一再让大家感觉有这种可能性，但最后，执政的蔡英文以压倒性多数获胜。这与年轻的选民在选前最后阶段被动员起来也有关。

这次选举最关键的议题是两岸关系。北京去年初再次加大对台湾的压力。不过台湾选民已经透过选举结果发出了明确的信息：他们不会被施压威吓。

2019年初，中国国家主席习近平再次强调，不排除武统台湾，称「台湾问题不能一代传一代」。北京当局在台湾海峡加强展现军力，也禁止陆客到台湾旅遊，更在去年挖走了台湾两个邦交国，使得外交上承认台湾的国家数量下降到15国。

但是，这种压力适得其反。对蔡英文的选民来说，她成功地将台湾塑造为对抗独裁中国的民主范例。再加上香港抗争推波助澜。蔡英文在竞选期间反复强调，台湾绝不能成为今日的香港，中国提出的"一国两制"方案已经失败。

尽管北京对台湾选民施加压力的政策明显没有取得效果，但其对台湾的态度在不久的将来还是不太可能改变。不过中国大陆不太可能直接进行军事干预，特别是在目前还不清楚美国会采取什么行动回应的情况之下。

评论作者Philipp Bilsky

蔡英文赢得大选后，提倡和平、对等、民主和对话的原则来做为两岸互动的基础。但可想而知，习近平不会对此做出正面回应。展现与现任台湾政府对话的意愿，无异于在对台湾问题上路线大转向，这在中国目前的国内政治下，是难以自圆其说的。尤其是在习近平地位尚不知稳固与否的情况下。

北京很有可能会维持一贯的政策，包括保持军事威胁，拒绝与台湾政府对话，并在国际舞台上进一步孤立台北。台湾未来将依旧是一个潜在的衝突热点。



