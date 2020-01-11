评论：给北京当局的一记耳光

对中国持批判态度的台湾总统蔡英文在此次总统选举中取得决定性胜利。这给北京当局传递了一个明确信号，也显示中国试图施压影响台湾选举并不成功。尽管如此，北京对台湾的政策并不会有改变。
（德国之声中文网）直到选战最后，都还有一些人相信台湾可能会出现自己的「川普」，认为因民粹而起的国民党总统候选人韩国瑜，在选前数月民调大幅落后的情况下有可能胜出。韩国瑜在竞选期间也一再让大家感觉有这种可能性，但最后，执政的蔡英文以压倒性多数获胜。这与年轻的选民在选前最后阶段被动员起来也有关。
这次选举最关键的议题是两岸关系。北京去年初再次加大对台湾的压力。不过台湾选民已经透过选举结果发出了明确的信息：他们不会被施压威吓。
2019年初，中国国家主席习近平再次强调，不排除武统台湾，称「台湾问题不能一代传一代」。北京当局在台湾海峡加强展现军力，也禁止陆客到台湾旅遊，更在去年挖走了台湾两个邦交国，使得外交上承认台湾的国家数量下降到15国。
但是，这种压力适得其反。对蔡英文的选民来说，她成功地将台湾塑造为对抗独裁中国的民主范例。再加上香港抗争推波助澜。蔡英文在竞选期间反复强调，台湾绝不能成为今日的香港，中国提出的"一国两制"方案已经失败。
尽管北京对台湾选民施加压力的政策明显没有取得效果，但其对台湾的态度在不久的将来还是不太可能改变。不过中国大陆不太可能直接进行军事干预，特别是在目前还不清楚美国会采取什么行动回应的情况之下。
蔡英文赢得大选后，提倡和平、对等、民主和对话的原则来做为两岸互动的基础。但可想而知，习近平不会对此做出正面回应。展现与现任台湾政府对话的意愿，无异于在对台湾问题上路线大转向，这在中国目前的国内政治下，是难以自圆其说的。尤其是在习近平地位尚不知稳固与否的情况下。
北京很有可能会维持一贯的政策，包括保持军事威胁，拒绝与台湾政府对话，并在国际舞台上进一步孤立台北。台湾未来将依旧是一个潜在的衝突热点。
1月11日台湾总统大选已经结束。据台湾中央选举委员会官方公布的数字，现任总统蔡英文高票连任，她领导的民进党在国会也稳获多数。台湾大选中的“第三势力”——包括民众党、时代力量和亲民党表现差强人意。 (11.01.2020)