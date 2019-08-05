评论：禁塑料袋——千里之行始于足下

（德国之声中文网）会有什么人反对禁止塑料袋吗？即使有也不会多。所以，现在敦促禁止塑料袋，这位德国环境部长无需费大劲。过去数年，业已有过尝试，经由超级市场的自愿设限来解决这一问题。成果不小。然而，由于通过在环保和气候保护政策上采取更强有力措施而得分正合时尚，舒尔策部长自然不愿呆坐一边。

如同已经说过的那样，--不反对禁止！不过，人们该知道：在德国人那里，塑料袋只占塑料垃圾的一小部分。欧盟早就有规定，必须对塑料垃圾山采取更多措施，德国不过是照章办事而已。在禁止塑料袋问题上，德国远远落在了后头。非洲的、以及亚洲的许多国家早已走出了这一步。

更严厉措施

不过：在德国，环境和气候政策上正出现动向。今年9月就将（希望如此）确定，在抗击温室气体排放方面德国将采取哪些真正严厉的步骤。一定会有某种形式的二氧化碳费。粗略而言，那是一条介于保守派的旧有机制（创造更有利于环保的激励制度）和更严厉政策之间的路线。这一更严厉政策不排除采取禁止手段，正如现在所考虑的塑料袋禁令。突然，某些不久前还难以想象的事情成为了可能：基社盟主席泽德尔（Markus Söder）要让火车票完全免税。

Jens Thurau

全球范围环境和气候政策所处的两难境地是：很多问题，更确切地说，所有根本性的问题--温室气体、塑料--只能在国际层面上才有望解决。政治家们正受到奋起的青年一代的压力，青年人确有理由说，如今的父母辈们在太长的时间里否认了相关问题。现在，世上已无一方净土：海洋窒息于塑料。专家估计，至2050年，海洋里鱼的数量会少于塑料垃圾。气候变化的打击越来越无情，对之，人们早已在富裕的西方，而不只在非洲才有感受。

然而，要在国际上寻求所有这些问题的解决办法，现今恰不逢时。越来越多的国家由民族主义的、右翼民粹主义的政府掌控，它们的共同点之一是：在这些政治家们眼里，环境问题不过是旧有的、遭人嫉恨的精英分子们的奢侈议题，因而无需严肃对待。请看一看意大利，看一看巴西，看一看美国！

观看视频 01:12 分享 你见过能喝的塑料袋吗？ 发送 Facebook google+ Whatsapp Tumblr Weibo Douban Kaixin Digg Newsvine 固定链接 https://p.dw.com/p/2nBfA 你见过能喝的塑料袋吗？

谁会占上风？

事情将取决于哪部分力量占得优势：是民主人士还是其他势力。民主人士认为，抱怨多年后，现在必须对付这些紧急问题了，必须让大家明了，解决手段涉及所有各方：政治、经济、公民。另有一部分人则处心积虑要摧毁既有秩序，并显然乐于将世界付诸一炬，或使之充斥垃圾。好在青年一代似乎倾向于前一种力量，而且，--至少在眼下、在德国--已有所斩获。

德国之声致力于为您提供客观中立的新闻报道，以及展现多种角度的评论分析。文中评论及分析仅代表作者或专家个人立场。

使用我们的App，阅读文章更方便！给yingyong@dingyue.info发送一封空白电子邮件就能得到软件和相关信息！