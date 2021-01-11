评论：社交媒体 – 禁言并非正确的回应

（德国之声中文网）社交媒体当中，美国总统特朗普已经没有了发声渠道。这位以“推特治国”闻名的美国总统被剥夺了一个重要的媒体平台。推特、脸书以及其他社媒平台明确展示了他们至高无上的权势地位：通过封闭总统级网红的账号，显示出他们可以决定谁可以以及如何在他们的平台上发声。

特朗普总统在推特上的8800万粉丝以及脸书账号上的3500万粉丝已经无法再阅读他的贴文，这些文字有时充满了危险以及种族主义的内容。总统被噤声了。特朗普将这些社媒账号当成了应对不同政见者的武器，其贴文的最大特点就是散布仇恨和谣言。这类贴文的危害之大，冲击国会事件就是一个例证。

必须容得下言论自由

很多人会说，特朗普的账号已经被封，现在终于可以消停一下了。我本人也曾感到如释重负。但这种轻松感只是昙花一现。因为既然我们希望获得言论自由，那也就应当容得下别人的言论自由。令我不安的是，公司的几位高管就可以决定，何时关闭这些世界上最具影响力的信息平台的大门。

我们这里讨论的，并不是仇恨言论或虚假信息。这类言论必须要做适当标注或予以删除，这也是平台运营者的责任所在。几个月前，社交平台才开始极不情愿地履行这项职责。五月初，美国总统的推文首度被做了警告标识。而大选结束后，特朗普的一些推文甚至被删除。让人们看到特朗普的某些推文何等荒唐、何等危险，难道不是一件好事呢。

德国之声总编Manuela Kasper-Claridge

然而，直接关闭账号，就未免过于简单粗暴了。社媒平台运营者这样做，无疑是在逃避责任。因为，即便屏蔽了特朗普，这类社媒平台上还是会存在数以百万、数以千万计的虚假信息、仇恨言论以及令人作呕的宣传。面对这一问题，推特和脸书们必须摆明立场，承担起社会责任。必要情况下，他们必须做到该删除的就删除，该归类的就归类，并对虚假信息做出适当标注。

社媒平台运营者的责任

我们不应忘记，在那些言论自由受到限制的国度中，上述社交媒体恰恰是人们自由表达的工具。如果那些只顾及股民利益的社媒企业高管，利用其市场主导地位，做出超越社会话语权和言论自由权的决策，那这显然同社会多元格格不入。严肃看待脸书、推特以及谷歌等公司的权势地位的时候已经到了。我们需要对它们进行更多的管控、要降低它们的市场主导地位，并要让这些企业承担起更多的社会责任。

为此目的，德国方面已经迈出了第一步。2018年1月1日，德国出台了所谓的《网络执行法》（Netzwerkdurchsetzungsgesetz）。依照该法，社交媒体必须对虚假信息和仇恨言论采取强有力的措施。欧盟委员会也对德国制定该法表示赞赏。脸书等社媒企业不得不在德国招聘数百名“网络内容主持人”，以便审核贴文，并在必要情况下予以删除。鉴于社交媒体浩如烟海的庞大信息流，这虽然只是一个小小的开端，但毕竟开始采取行动了。而直接关闭特朗普账号则绝不是什么有效的方法，相比之下，这些社媒巨头们更应承担起其社会责任。

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