 评论：社交媒体 – 禁言并非正确的回应 | 时事评论 | DW | 12.01.2021

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时事评论

评论：社交媒体 – 禁言并非正确的回应

社交媒体脸书和推特关闭了特朗普的账号。德国之声总编Manuela Kasper-Claridge认为，上述社媒企业这样做，只是为了达到躲避矛盾的目的，而我们不应允许这种现象的发生。

Symbolbild Twitter sperrt Trump

即便屏蔽了特朗普，这类社媒平台上还是会存在数以百万、千万计的虚假信息

（德国之声中文网）社交媒体当中，美国总统特朗普已经没有了发声渠道。这位以“推特治国”闻名的美国总统被剥夺了一个重要的媒体平台。推特、脸书以及其他社媒平台明确展示了他们至高无上的权势地位：通过封闭总统级网红的账号，显示出他们可以决定谁可以以及如何在他们的平台上发声。

DW.COM

德国总理默克尔强调，言论自由是一项基本权利，因此，推特封闭特朗普账号“是有问题的。”欧盟及其他欧盟成员国的政治家也纷纷就美国总统特朗普推特账号被封发表了看法。

联想到中国的审查制度，有人担心美国会变成下一个中国。但本文作者并不害怕，因为在美国，“至少特朗普政府不会因为大家支持拜登就要求社交平台封掉我们的账号，也不会因为我们说了反对特朗普的话，就让警察来训诫我们”。

美国总统特朗普因为在社交媒体上发表针对国会大厦冲突的争议性言论，遭脸书、推特等平台禁言。此一做法在网上引爆有关言论自由及审查的激烈讨论。有中国网民讽称，特朗普如今唯一能使用的只剩他想关闭的TikTok。

特朗普总统在推特上的8800万粉丝以及脸书账号上的3500万粉丝已经无法再阅读他的贴文，这些文字有时充满了危险以及种族主义的内容。总统被噤声了。特朗普将这些社媒账号当成了应对不同政见者的武器，其贴文的最大特点就是散布仇恨和谣言。这类贴文的危害之大，冲击国会事件就是一个例证。

必须容得下言论自由

很多人会说，特朗普的账号已经被封，现在终于可以消停一下了。我本人也曾感到如释重负。但这种轻松感只是昙花一现。因为既然我们希望获得言论自由，那也就应当容得下别人的言论自由。令我不安的是，公司的几位高管就可以决定，何时关闭这些世界上最具影响力的信息平台的大门。

我们这里讨论的，并不是仇恨言论或虚假信息。这类言论必须要做适当标注或予以删除，这也是平台运营者的责任所在。几个月前，社交平台才开始极不情愿地履行这项职责。五月初，美国总统的推文首度被做了警告标识。而大选结束后，特朗普的一些推文甚至被删除。让人们看到特朗普的某些推文何等荒唐、何等危险，难道不是一件好事呢。

DW Kommentatorenbild Manuela Kasper-Claridge

德国之声总编Manuela Kasper-Claridge

然而，直接关闭账号，就未免过于简单粗暴了。社媒平台运营者这样做，无疑是在逃避责任。因为，即便屏蔽了特朗普，这类社媒平台上还是会存在数以百万、数以千万计的虚假信息、仇恨言论以及令人作呕的宣传。面对这一问题，推特和脸书们必须摆明立场，承担起社会责任。必要情况下，他们必须做到该删除的就删除，该归类的就归类，并对虚假信息做出适当标注。

社媒平台运营者的责任

我们不应忘记，在那些言论自由受到限制的国度中，上述社交媒体恰恰是人们自由表达的工具。如果那些只顾及股民利益的社媒企业高管，利用其市场主导地位，做出超越社会话语权和言论自由权的决策，那这显然同社会多元格格不入。严肃看待脸书、推特以及谷歌等公司的权势地位的时候已经到了。我们需要对它们进行更多的管控、要降低它们的市场主导地位，并要让这些企业承担起更多的社会责任。

为此目的，德国方面已经迈出了第一步。2018年1月1日，德国出台了所谓的《网络执行法》（Netzwerkdurchsetzungsgesetz）。依照该法，社交媒体必须对虚假信息和仇恨言论采取强有力的措施。欧盟委员会也对德国制定该法表示赞赏。脸书等社媒企业不得不在德国招聘数百名“网络内容主持人”，以便审核贴文，并在必要情况下予以删除。鉴于社交媒体浩如烟海的庞大信息流，这虽然只是一个小小的开端，但毕竟开始采取行动了。而直接关闭特朗普账号则绝不是什么有效的方法，相比之下，这些社媒巨头们更应承担起其社会责任。

 

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