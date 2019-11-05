评论：特朗普退出气候保护条约没啥大不了

（德国之声中文网）这又是一个令许多媒体感兴趣的对阵形势：一方面，科学家们越来越频繁地敦促人们注意气候变化导致的后果，为此全世界成千上万的年轻人走上街头，要求将气候保护真正落实于行动。另一方面，一些无知的国家领导人，如美国总统特朗普则在顽固不化地维护陈旧的化石燃料世界及其利益。

此外，民族主义和民粹主义也影响了国际社会在减少温室气体排放方面的真正合作。现在智利不就是因为国内发生动荡而取消了一年一度的联合国气候大会，因为这样一个有数千人参加的会议安全无法得到保障吗？

193个成员国中的187个接受气候保护条约

是的，的确如此。但出乎意料的是，马德里很快就成为取代智利首都圣地亚哥接手气候大会的城市。大约两年半前，特朗普就宣布退出《巴黎气候保护条约》。因此，美国现在退出不会再令人感到惊讶。不过人们关注不够的是，联合国的193个会员国中已有187个成员国接受该条约，最后一个是俄罗斯。作为对特朗普拒绝气候变化的回应，法国和中国有意通过一项声明来确认2015年通过的《巴黎气候保护条约》的目标是"不可逆转的"。

德国之声气候问题专家Jens Thurau

仅有巴黎气候保护条约是不够的。该条约的规定是否能够将全球气温升高限制在2摄氏度，最好是在1.5摄氏度以下，还很难说。但是，在世界范围内有关气候变化的日益激烈的辩论中，不能忘记这个国际框架仍然存在。尽管一年一度的气候会议所取得的进展往往微乎其微，甚至也有退步。但将世界几乎所有国家的利益协调一致的尝试不能够放弃。

如果关于气候变化的辩论始终纠缠的是谁在气候保护方面做得最好，或者是否确实发生了气候变化等问题，那么这样的辩论对气候保护毫无意义。情绪激动往往对右翼民粹主义分子最有利。他们除了反对移民，反对气候保护也成为他们的下一个目标。

将来仍然需要妥协

特朗普无视国际协议，不仅仅是在温室效应方面。年轻的示威者要求迅速改变状况。如果双方的立场导致人们认为吃力地争取妥协已经不合时宜，将是一件非常糟糕的事。

年轻人反对父辈的无所作为是正确和重要的。因为这增加了对责任人的压力，迫使他们不再犹豫不决，而是终于做出了决定，尽管它还不尽人意。而这种"短兵相接"的局面--一方是气候保护的反对者特朗普，另一方是气候活动人士通贝里（Greta Thunberg）--对气候保护没有太大帮助。国际气候保护是一项高度复杂的任务，但目前人们没有其它选择。对这一进程来说，像特朗普这样反对气候保护的胡言乱语者不应再扮演。

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