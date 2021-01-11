评论：特朗普，走下政治舞台！

（德国之声中文网）不，1月6日事件不是一时失足。它也不是一次偶然事件。它是一个为期4年总统任期的必然结果。这一总统任期煽惑愤怒、蔑视事实，能使支持者的政治立场转为对“不同者”的仇恨。

责任在特朗普

我亲眼见到、听到了特朗普在这个寒冷的一月天的演讲如何使总体上和平的示威者转变成愤怒暴民。毫无疑问，就是这位总统要求他们冲击国会山庄。否则，如何才能理解这样的话语：“永远无法以柔弱夺回我们的国家；人们必须表现出强硬，必须强硬。”他向人群高喊这样的话，敦促他们进军国会大厦。

我现场采访了多人。他们从全国各地赶赴首都，以抗议据称的“被窃”选举结果。他们当中的大多数是普通美国男女。他们的确相信，此次总统选举原本的胜者是特朗普。他们受其谎言迷惑。他们囿于社交传媒泡沫中。他们也受到其他共和党重量级人士的影响。这些共和党大佬不负责任地参与了这一危险谎言建筑的搭建。他们将自己尊重宪法的誓言祭给了个人权力欲。

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共和党人须反省

正因不只有少数几个疯子，所以，共和党人必须尽一切可能，阻止现任总统再一次竞选。特朗普手上沾有鲜血。在冲击国会时，有人死亡。这一点便已构成足够理由，致力于第二次弹劾程序。然而，更重要的是，需在国会组成相关多数，以能通过一项政令，确保特朗普永远不得再度竞选公职。为此，需有三分之二多数。而只有当约20名共和党议员终于能反省时，这一多数方会出现。

民主党人在未来数天要做的决定事关重大。若他们立即启动相关程序，便会冒这一风险：拜登总统头几个星期被笼罩在有关特朗普未来的讨论的阴影里。因此，有人建议不如暂时等待，直至新政府立足，迈出抗击新冠灾难之战的生死交关的步伐。眼下，美国日均死亡3、4千名新冠患者。即使史无前例，针对特朗普的弹劾程序也可以在政权交接数星期后启动。

有可能，众多特朗普支持者恰会因此感觉自己的看法得到了证实，即：美国政治体系已“从内部被某一势力控制 ”。不过，这是必须付出的代价。

这个共和党已一再表明，它不是特朗普政治游戏的对手。如果他获得4年后再度竞选的可能，则他就会继续绑架共和党，随意驱赶。不仅仅是2020年有7300万人投了特朗普的票。如果他继续有可能把事实扭曲为特朗普秀，那2024年便完全有可能再多出几百万，从而使他得以重返白宫。

必须让所有政治要人们明白，传布谎言和煽惑仇恨定将受到追究，——其政治生涯立即告终。对国会山庄的冲击当只是还将发生的事情的前奏。

观看视频 01:11 特朗普支持者冲进国会大厦 总统认证程序遭中断

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