（德国之声中文网）有泽霍费尔在柏林的那几个月都是些什么日子！至于这位基社盟主席和联邦内政部长如何一次又一次让友人和对手、专家和记者情绪激动，只要想到，他任部长不过才几个月，便清楚了。人们不禁有这样的感觉：那几个月漫长得无边。

直到今年3月中旬，他还是巴伐利亚州的内政部长，此后，转赴柏林，癫狂由此开始：有关难民政策的漫无边际的讨论、向总理发出的最后通牒、威胁辞职，然后当天又收回；末了，围绕联邦宪法保护局长马森（Georg Maaßen）爆发的荒唐、怪诞的争议，--先是提拔，然后换位，最后，还是炒鱿鱼，大联合政府亦濒临破裂--为一个机构负责人！ 泽霍费尔总是位于议论中心：一次接一次令人瞠目结舌的出场、对不再看得懂他的人，也就是说，对所有的人，极尽荒唐的阴阳指责之能事。

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决不认错

他最关心的只有一件事：自己永远正确。2015年，他便严词抨击默克尔总理相对而言更宽松的难民政策，但未能奏效。不过，一有机会，他便施冷箭，耍计谋，并在一次社民盟大会上有一场让人难堪的表演：当时，他像训斥小学生一样数落默克尔总理。

在家乡巴伐利亚，社民盟起初还跟从了他的闹事策略，直到后来在州选战中认识到，这一政策也吓跑了自家人。基社盟最近便才刚侥幸躲过一劫：虽可继续执政，但不能再单独掌权，另一政党--"自由选民"必须伸出援手。对州长泽德（Markus Söder）而言，此乃重大失利，但同时也提供了取泽霍费尔而代之担任党主席、并将灾难的责任推给他的可能性。灾祸的这一部分即将告终了。

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他的最后目标：默克尔一起下课

然而，泽霍费尔很想以过渡方式继续留任内政部长。他之所以要在并不喜欢的柏林继续让自己受这份罪，原因很明显：在他的内心深处，以默克尔为对象、证明自己是对的战斗依然在激烈进行。正因深感困惑与不满，他很可能要以默克尔亦下课为条件才走人。他的机会并不差：要解除泽霍费尔的职务，默克尔已然心有余而力不足，因为，若这么做，她本已严重受伤的政府势将陷入下一危机。

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