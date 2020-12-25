评论：没有“硬脱”的脱欧依旧是一种错

（德国之声中文网）约翰逊这位英国首相和欧盟谈判人显然是喜欢制造戏剧性场面，以便向尤其是英国国内目前已颇不耐烦的公众证明，为本方的利益拼到了最后一刻。其实，圣诞夜降临前达成的那个交易，双方在３个月、甚至６个月之前便可达成。除了捕鱼权配额上无足轻重的改动外，该交易同欧盟今夏向英国的报价无甚区别。

现在，结合了厚脸皮和幼稚的民粹主义的那位以捣蛋鬼形象示人的首相向本国民众宣称，所达成的协议是一巨大成就。约翰逊称，2016年脱欧选战时所作的承诺全都实现了。此言差矣。和所有贸易协定一样，该协议是一种经典的妥协。没有任何一项规定比英国人作为欧盟成员时就有的更好。现在可以生效的这一全面协议是一个瘦身内部市场，是为双方未来可能渐行渐远做的准备。从气候保护、科研，到物流和反恐，双方都愿继续充满互信合作。但是，鉴于在谈判过程中英方态度多变，互信是否是否可能，欧盟方面并无把握。

欧盟与英国24日达成脱欧后的贸易协议

新民族主义的牺牲品

我们不妨把英国大学生们作为英国脱欧牺牲品的例子。他们现在不再能参加欧盟的"埃拉斯姆斯"（Erasmus）交流项目。英国政府称，该项目对英国过于昂贵。来自外国的学子们也将难以进入昂贵的英国大学了。而它将让英国社会拿出比"埃拉斯姆斯"项目所需支付的更高费用。

与很多其它项目一样，这一极富意义的项目被送上了脱欧人士无理性的新民族主义的祭坛。油滑的民粹主义者约翰逊善于演奏主权键盘，在英国人那里，它依旧总能引起共鸣。约翰逊宣称，重新收回了控制权，其实，英国从未向布鲁塞尔交出过这一控制权。没有一个欧盟成员国会被遥远的比利时境内的一个恶意的占领军所统治。所有各国都参与立法。所有各国都同样须接受欧洲法院的释法。没有任何国家被强迫入盟。

主权谬说

约翰逊现在甚至宣称，英国现在是重新实现了独立。独立于谁？这位首相和他的脱欧同仁执迷于来自上上个世纪的一种主权概念，那时，各海洋均处于一个几乎无边的大英帝国，由英国军舰把持着。今天，每一个参与贸易和国际关系的国家，都必须交出其主权的一小部分，以能享受合作的好处。或多或少的责任和权益与在世贸组织、联合国、北约，以及欧盟中的成员国身份一并而来。没有任何国家必须为此放弃独立和国家主权。

在波兰或匈牙利那样的资金净接收国，民粹主义者们和英国脱欧人士发出同样的腔调，也都声称感觉受到它们自愿加入的欧盟的约束、占领或奴役。

本文作者Bernd Riegert

在两次重创英国的大流行瘟疫之际，约翰逊首相该认识到了，有着比痴迷于民族主义幻想更重要的事情。交织关系如此紧密。海峡隧道只封了两天就让他看到了，英国如何容易受伤。这一经验或许强化了伦敦方面达成协议的意愿。本已遍体鳞伤的英国经济原就没有可能硬脱离欧洲内部市场而进入世贸组织法规世界。

放空炮

在实际的英国脱欧，即欧盟成员身份法律上的终结前一年，约翰逊曾吹得天花乱坠，称英国现在可以丢掉欧盟枷锁，在全球谈判有利的贸易协定。有什么实际结果吗？什么都没有。与欧盟之外的美中这两个最大贸易伙伴甚至连协定的苗头都没有。伦敦同日本和新加坡倒是签署了协定。然而，内容同欧盟和这两个伙伴已经谈成的协定几乎一模一样。英国人只是简单照抄罢了。而两个贸易协定所涉及的贸易额只占英国年度贸易总额的百分之几。

一言以蔽之，英国脱欧依旧是糊弄人的玩意儿。若待在欧盟内，英国人本会好过得多。要是没有口惠而实不至的约翰逊，自然更好。

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