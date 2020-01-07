评论：欧洲人身处特朗普陷阱

（德国之声中文网）这一新年的戏剧性开场有可能导致国际政治一片乱象。被伊朗第二号最有权势人物突遭清除的消息从节庆和平气氛中震醒的欧洲人，现在不得不承受其后果了。一如往常一样，他们既蒙在鼓里又无能为力，又一次面对那位美国总统的霸权主义率性决定带来的后果，身处特朗普陷阱，无力自拔。

没有幻想

在外交政策上能与华盛顿政府进行多少有点儿理性的合作，此一幻想早成泡影。美国国务卿彭佩奥的讥讽更凸显了欧洲人的无助。他指责欧洲人在中东不提供支持。人们禁不住会问，随着苏莱曼尼之死，他彭佩奥会想到什么，--欧洲派军队参与美国领导的一场中东战争？这是他和特朗普总统的声明放出的疯狂的一枪，使本已危险的局势更加不堪。

这位美国总统曾许诺过，要结束在中东的无休无止的战争、将美国士兵接回家。杀死苏莱曼尼如何与此相符，即使是经验丰富的美国中东政策的观察家们也无法解释。人们现在担心，这一行动主义和发生在巴格达机场的无人机攻击行动的背后原无后续战略。

它甚至与特朗普涉及经济关系的"美国优先"目标也毫无关系。在外交政策上，欧洲人身处美国政治陷阱，这一政治来自一位朝令夕改的总统及其支持者们的心血来潮之为，耽于权力的新保守主义者们重新掌控了华盛顿的权力杠杆。本质上，他们对此时杀死苏莱曼尼的唯一解释就是："因为我们能行"（Because we can）。

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欧洲只有外交牌可打

必须承认：在以为的伙伴--美国正做出一切使局势更形严峻后，欧洲人在一份共同声明中呼吁缓和，只是凸显了欧洲人的虚弱和无奈。然而， 或许仍还留有一扇从事外交努力的时间窗口，阻止情况更糟。无疑，德黑兰计划反击，而这一反击的细节将决定局势是否会更加激化。相关的决定或许尚未作出。欧盟首席外交官波莱尔已率先寻求与伊朗外长取得联系，并指望在欧洲人的危机会议上对他施加影响。

虽然伊朗此间已宣布不再履行核协议中规定的限制铀浓缩程度的承诺。去年，英法德三国费尽心力方得以使该协议继续生存。不过，只要国际视察员仍被允许进入这个国家，大门就还未完全关闭。仍有一些信号显示，伊朗政府可能还愿意同欧洲人对话。

德国之声评论员Barbara Wesel

很清楚，欧洲没人为苏莱曼尼洒一滴同情之泪。他要为尤其在叙利亚和也门的数十万人之死负责；他是伊朗借以巩固其在地区主导地位的那些代理人战争和武装组织的保护人。在这方面，血腥镇压任何反抗是其纲领的组成部分。尽管如此，他之突然被清除仍导致了震惊的波澜。

年初便见深渊

现在， 欧洲人必须利用其同伊朗政府之间尚存的关系，寄希望于这个政权的生存欲望。德黑兰知道，若与美国直接军事对抗，它定然失败。而该国的经济局势已经紧张至极，新近的反政府抗议浪潮表明了这一点。

还有实现政治解决的空间吗？欧洲谈判家们在此机会不多，但仍应利用。一场公开的战争岌岌可危这一点正有助于外交官们的努力。另一方面，新的一年将很快表明，所有各方目前在多大程度上倾向于自戕。

人们多希望能再延缓数月方才看到那个政治深渊！

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