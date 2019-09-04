评论：林郑这一步太小、太晚

（德国之声中文网）先是香港的在线媒体援引知情人士报道了这个消息。真正官方的证实等了好几个小时才来--然后马上就有了反响。香港股市随即攀升，有越来越多的媒体也援引知情人士开始报道：林郑月娥--香港的特首，将会正式撤销备受争议的这一引渡条列。

三个月以来，香港一直处于紧急状态。今年年初，条例的第一版草案问世。其核心内容是：将犯罪嫌疑人引渡至中国大陆会成为可能，且是在中国的司法系统并不独立、受中国政府掌控的情况下。今年6月，数十万示威者走上香港街头。警察以橡皮子弹和催泪瓦斯予以回应。后来，示威民众冲击香港的议会--立法会。林郑月娥领导下的香港政府宣布停止相关法案的立法工作。后来她又说这一法案已经寿终正寝，认为立法是个错误的决定。但是，她没有正式撤回这项法案。对于示威者来说这还不够，所以他们继续游行示威。

本文作者：德国之声中文部主任Philipp Bilsky

在很长的时间里，许多观察者在问，示威活动是否会在某一时刻平息。但抗议活动一直在继续。而且就在几天前开学的时候，学生们没有走进教室，而是继续走上街头。过去的几天事情一件接着一件。首先，路透社根据秘密录下的香港特首和商界人士交谈时的音频报道称，林郑月娥承认自己令香港陷入"不可原谅的混乱局势"，在可能的情况下愿意辞职。一天后林郑月娥召开记者会予以否认，并强调她从来没有向北京政府提出过辞职要求。那段秘密的录音和知情人士的消息看上去可以证明对于许多人来说是意料之中的事情：真正做决定的其实是北京，而不是香港政府。

对于许多观察者来说，现在法案被撤回着实是一种意外。但核心问题是：这一步能平缓香港街头的紧张气氛吗？反正目前看来不是这样的。因为撤回法案只是示威人士众多诉求中的一个。对于许多示威者来说，更重要的是成立独立的委员会调查香港警方过去几周的行为。如今香港街头的许多声音表明：3个月前撤销法案的做法其实还能管用。但如今很多人认为这一步太小、太晚。