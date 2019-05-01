评论：明仁天皇沉默是金

（德国之声中文网）在位30年，仅以一个简短庄严的仪式就宣告一个时代的落幕。听起来有些感伤，但明仁天皇退位确实影响深远--不仅对日本，也是对昔日战争对头、迄今仍未与日本达成真正和解的邻国。

没有皇家排场

明仁不善言辞。天皇一家也不像欧洲王室那样喜欢炫耀皇家排场。明仁一生都按照天皇被赋予的象征性地位从事。这符合他谨慎谦恭的个性，也表现出他是日本战后和平主义宪法的坚决捍卫者。在被奉为神明的其父昭和天皇二战时期惨败的统治之后，日本宪法不再给予天皇任何政治权力，而仅仅将其作为国家团结的象征。

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捍卫和平主义宪法

明仁虽然避免和民粹主义者发生公开冲突，但也不被其蛊惑。对于民粹主义者要求每天清晨升旗时唱国歌的呼吁，他认为不是个好主意。他甚至提到精心维护王朝秩序的日本皇室以前有一位朝鲜血统的先人。明仁1992年成为首个访问中国的天皇，并且同时以先父的名义对日本曾经带来的苦难表示痛心，这也是给民粹主义者有力的一击。他还对战争最后数月里冲绳和塞班岛上数万人无谓丧生表示哀悼。这些都无愧于明仁在位时期的年号"平成"--也就是和平的意思。

艰难时刻送去安慰

在艰难的时刻，比如1995年阪神大地震以及2011年地震、海啸和福岛核事故后，日本人民都从天皇夫妇那里得到慰藉。在保守派惊诧的目光下，天皇夫妇跪坐在绝望的受害者身旁给他们安慰。在皇室陈规陋矩所允许的范围内，这对瘦弱的夫妇不卑不亢，不拘泥于繁文缛节，表达自己的怜悯之心。

日本这个所谓"世界上历史最悠久的皇室"，没有给个人愿望和个人色彩留下丝毫空间。尽管如此，明仁却迎娶了打网球时认识的平民女子美智子。他也是第一位上过大学的日本天皇，并且自己教育三个孩子，包括皇太子德仁。

对继承人寄予厚望

在"令和"的年号下，迄今非常低调的德仁将继续其父亲民的风格。他今后也不得不去抵制民族主义者的鼓动。德仁较为现代和国际化，他也娶了一位平民妻子。雅子曾在外务省任职，并曾就读于牛津和哈佛。不过，德仁和雅子显然也对来自皇室的压力以及自己不能做主的生活感到难以适从。

沉默是金

明仁天皇经历了日本上个世纪60、70年代的经济奇迹以及80年代日本技术占领全球、用不可思议的财富在全球大采购的黄金时代。但之后房地产泡沫破裂，以至于日本迄今没有从这场大崩溃中恢复元气。政府走马灯般换届。明仁在动荡岁月中巍然不动，但却从不出面干涉。好年头里，他就像被僵化的皇室礼仪束缚的囚犯；而坏年头里，他却化身为人们的支柱和对未来的信心。

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