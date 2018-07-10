评论：早该做出的姿态

（德国之声中文网）对多数观察人士而言，这个消息完全出乎意料之外：2017年去世的诺贝尔和平奖得主刘晓波的遗孀刘霞正在前往德国的飞机上。自2010年以来，刘霞在中国受到软禁。她出国的要求一再被拒绝。

刘霞的丈夫刘晓波曾在2008年共同起草了"零八宪章"，呼吁中国实现民主。一年后，他被判11年监禁，罪名是颠覆国家政权。2010年，他成为首位荣获诺贝尔和平奖的中国人。近一年前，刘晓波因肝癌去世。

刘晓波的葬礼后，刘霞没有再出现在公众视线中。朋友、律师也很长时间无法联系上她。有关她的音讯仅零星地传出。刘霞自己并未曾受到中国法庭的控告。她唯一的"罪行"是：嫁给了中国最著名的民权人士之一。刘霞的健康状况明显遭受重创。她饱受忧郁症之苦，朋友们说，她还有心脏问题。

现在刘霞被允许离开中国，是早就应该迈出的一步。是什么具体原因促成了她的出境，外界难以得知。中国外交部很快表态，刘霞的出国与李克强访问柏林没有关系。但外界仍猜测，所谓"密室外交"发挥了其作用--对具体人权案例的多次提及，比如德国总理默克尔5月访华期间。

呼吁其它国家政府--除了在中美贸易争端背景下所有需要与北京澄清的重要事实问题之外--不要忘了刘霞这样的人们的命运。