评论：新冠债券——全速前进！

（德国之声中文网）欧盟内的德-法火车头又上路了。终于上路了！法国总统马克龙和德国总理默克尔放弃了倒车挡，以终止围绕欧盟在新冠危机后重建问题上的争议。尽管欧盟诸协议明文禁止举债，默克尔总理仍改变了大政方针，原则上同意欧盟共同举债。法国总统马克龙如愿以偿，5000亿欧元的重建资金将作为补贴而不是德国和欧盟北部成员国原本希望的贷款发放给本已举债过度的南部成员国。作为交换，马克龙不得不同意，重建债券规模不是1.5万亿，而仅是它的三分之一。

必须更团结

德法两国目前还只是提出了建议。不过，该建议已与欧委会作了协调。这一方案尤其会对欧盟东部和北部的成员国们构成压力。这些国家得到的钱会减少，而意、西，还有法国等受新冠创伤更重的国家得到的援助会更多。

波兰、匈牙利、保加利亚和罗马尼亚等国也将需要表现出更多团结精神。欧盟内，这些国家迄今一直是净收款国。为此，联邦德国总理本周二（5月19日）将会晤与东部诸成员国政府领导人，解释相关方案。

德国之声驻布鲁塞尔记者Bernd Riegert

意义重大的建议

国内，默克尔还有一场硬仗要打。因为，在基民盟和基社盟这样的保守主义政党内会出现抵制声音，反对这一意味着德国须拿出数百亿欧元额外支出的"补贴方案"。相关资金将由欧委会共同举债，然后由成员国根据各自在欧盟长期预算框架内所占份额在20年内共同偿还。也就是说，直到2040年，今天的这一步骤也将束缚各成员国政府和议会，限制它们的财政活动空间。

人们也可以将这一新方案简单地称为欧盟债券，或压缩版新冠债券。它是一种有限责任共同债券。但它完全可能违反欧盟协议的第311条。现在，有赖于欧盟法律专家们想出高明招数，使之恰相契合。意大利和法国可以高兴了。它们如愿以偿。

方向已定

不过，一切都会成功？默克尔和马克龙说，是。因为，在这一史无前例的例外局面下，必须行动，不能优柔寡断。德法火车头行驶方向正确。问题是，是否所有车厢、所有欧盟成员国，都能连接上。现在，分岔口已然在目。

下星期，欧盟委员会将介绍其规模庞大的预算草案，重建债券仅是其中的一小部分。此后，成员国们必须快速达成一致，以便年底时--最好在此之前--用于抑制经济萧条所亟需的资金就能到位。迹象显示，有望达成妥协。但这一债券只应是一次例外！

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