评论：支持“欧洲之心”无可厚非

（德国之声中文网）出现批评声是完全可以理解的。圣母院失火之后，如此短时间内收获数以亿计的修缮捐款，自然会催生一个问题：为什么当苏丹有人死于饥饿的时候，没有生命的石头却能得到这么多、这么快的捐助？或者说，为什么没有人出钱帮助难民营的儿童们获得最基本的教育？这次失火的是一个天主教堂，而博爱无论如何都是基督教的核心教义。正如一些网民所说的那样，教堂的高度并不是展示博爱精神的标准。有这种想法的，并不局限于那些生活在战争和危机地区的人们，也包括很多为了让我们生活的世界更公平、更美好而不懈努力的人们。

德国之声主编Ines Pohl

富人与天国

富人如果能同穷人分享他们的财富，当然是件绝对值得期待的好事。尤其对信仰基督的人们来说，财富更是一种社会责任。耶稣的警句值得百万富翁、特别是亿万富翁们引以为戒："富人进天堂，要比让骆驼穿过针孔更难。"

但也不应忘记，有些建筑并不只是简单的砖瓦石块，而是数百年来代表一个国家和地区的文化遗产，因而值得受到特别保护。巴黎圣母院无疑就属于这类重要的文化遗产。

无论身处怎样的文化圈，每个社会都离不开延续自身历史的文化象征。家乡的意义远远不是地图上一个标示所能涵盖得了的。危机四伏的当今世界，不同文化圈的存在显得比以往更为重要，因为它是人们的家乡和精神寄托。对于一个很清楚自己是谁的人来说，他一般不大会认为外人、新人或与众不同的人会对自己构成威胁。而不安全感则会滋生排斥和仇恨。

来自世界各地的人们

巴黎圣母院就是这样一个极好的象征物，因为每年都会有数百万来自世界各地的人们来参观这一历史悠久的建筑。地处巴黎市中心的圣母院，她所展现出的魅力、尊严以及历史沧桑感，会令每一个参观者感到震撼，即便不是基督徒也同样如此。火灾后，很多人在社交媒体上晒出他们在圣母院前的留影，这一事实本身就是巴黎圣母院巨大吸引力的明证。

统一货币、统一市场绝不是欧洲的全部。欧洲更是一个文化圈，而巴黎圣母院就是该文化圈的重要象征之一。有鉴于此，超级富豪迅速慷慨解囊当然是件好事，因为重建后的圣母院也将成为希望的象征。