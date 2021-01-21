评论：拜登执政正当其时 但仅限此刻

（德国之声中文网）1月6日的画面是特朗普任总统4年来美国所处现状的令人震惊的明证。这些画面永远留在了人们的集体记忆中。不仅是在美国。整个世界也都不会忘却。受仇恨的驱使、阴谋论的煽惑，时任总统的支持者们冲击了美国民主制的心脏地带。正好两星期后，美利坚合众国有了一位新总统。极尽谎言之能事的特朗普未能阻止这一进程。这是一个好消息。我们大家都可以暂松一口气。

特朗普时代尚未终了

唐纳德·特朗普不再是美国总统了。但是，他的时代还远未因此而成为历史。他留下的这个国家，在社会上如此分裂，为150多年前内战以来所仅见。不论是家庭，还是国会，都是这样。他的众多支持者生活在特朗普多年里用精巧手法将他们诱入其中的谎言建筑内。

本文作者Ines Pohl

在外交上，特朗普也留下灾难性的遗产。长年盟友们惊诧莫名；俄罗斯或中国一类威权型或独裁式国家则因华盛顿发生的国会冲击事件而心满意足。

拜登继承了一片废墟。混乱。残酷的经济衰退。在2021年1月20日这一天，他接管了一个全然无序的白宫。数星期来，这个核大国和经济大国实际上处于无治理状态。这对美国危险，但也对国际盟友们危险。因为，此种真空会迅疾被他人填充。

与政治对手妥协

还从未有过哪位总统像拜登这样，在履新时即具备如此丰富的经验。他从政50多年，作为议员时，致力于同政治对立面达成妥协；作为奥巴马的副总统，他在8年时间里近距离经历了总统这一职务面对的挑战。

在作为美国第46任总统的首次演讲中，拜登也突出了这一重要特性：他以一位和解者形象示人。尽管采取了极端安全措施，民众被排除在这一民主大典之外，但他仍能赋予宣誓就职典礼以尊严。他有这样的能力。而对在过去数星期里大丢颜面的这个国家，这一特性之重要，无论怎么估计都不为过。

重拾信赖

对国际社会而言，美国重拾信赖。拜登明确支持作为跨大西洋同盟的的北约。他是一位多边主义者，他深知，在一个全球化世界，美国若单打独斗，不会有任何机会。即使这并不意味着，欧洲未来可以重又躲在那位大哥的身后。这位美国总统也将期待那个旧大洲有更多投入，其中也包括资金。

就这一时刻而言，拜登正当其时。他的团队主要由经验丰富的专业人士组成，他们有能力在上任首日就稳妥履行政务。这样，这位新总统便有望阻止发生最糟糕的事情，与共和党人达成妥协，终于能通过在新冠大流行瘟疫中生死交关的紧急方案。

找到一种新常态

然而，最大的挑战将是：危机管理之后，领导国家进入某种新常态。拜登及其行政当局将向民众提供什么样的可持续性方案？民众感觉自己被政界忽视，并非没有道理。他打击社会不公的计划是什么？这一社会不公日益明显、日益严重。他给因其肤色而在警察检查时遭粗暴对待的人们提供怎样的帮助？

拜登是一位过渡总统。他从一开始就表明了这一点。不过，要率领国家走向一种共同的未来，光有和解表态是不够的。

美国需有一种有关自己的新理念。一种对这一问题的解答：他们未来想怎么生活？到底什么是"美国式的"？移民应扮演何种角色？还有，美国在世界舞台上的位置何在？对这些重大的未来问题，拜登没有解答。他也没有足够精力，在可见的将来建构起这样的一种愿景。不论人们对即日起是拜登而不再是特朗普任总统了，感到如何宽慰，这是今天这个日子的一个悲剧。

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