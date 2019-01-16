评论：所能想象的最大不幸

（德国之声中文网）梅在英国国会下院有关与欧盟的退出协定的表决中惨败。有了这样的历史性败绩，这位英国首相本应走人。然而，梅却将辞职问题扼杀于萌芽状态：她称，她当年之所以上任，乃是为履行英国脱欧，并将完成这一使命。她会安然度过反对派推动的不信任投票，因为，只要事关保守党把持权力，她所在的阵营便会保持一致。然而，对于英国政坛，梅的这种早已近乎偏执的不依不挠立场，却是一大灾难。

咎由自取

梅首相在议会失败完全是咎由自取。她的政府、议会和整个英国政界因脱欧问题而如此分裂、受阻，也是因为她那非同寻常的政治无能。这位政府首脑从一开始就只关注她的保守阵营、与本营垒内的强硬派对话、试图不惜一切代价实现全党一致。由此，她错过机会，建立联盟、向反对派伸出手去、寻求妥协可能。

Barbara Wesel是德国之声驻布鲁塞尔记者

她针对欧盟劳工、反欧洲的敌视性言论更进一步加深了各阵营之间的壕沟。由此，她未能使欧洲同事们成为朋友；其实，在退盟进程以及在此之后，她本有赖于他们的支持。特雷莎·梅缺乏国家领袖资质。她不是出于对未来、对英国福祉的责任感而行动。作为政治家，她过于小家子气、眼光过于狭窄；对这个经由退欧而使国家面对的困难时代而言，她则过于冥顽不化、缺乏想象力。

英国人该有另外一位政府首脑。然而，反对派领导人科尔宾在本营垒内都被认为不够格。迄今为止，人们看不到有哪个人能接任这一角色。眼下的情形似乎是，健康的人类理性、妥协能力以及对国际角色和国家能力的历史认知，一夜之间已从英国政坛消失殆尽。

这还只是开始

真正的噩梦却是：围绕退盟的争执远未结束。政治机构展现出，它们无法应对挑战。政府岐见纷呈、尽显无能；议会迄今则只是反对现有的建议，却不能确定一条走出危机的路径。

本来，国会下院是避免退欧惨剧的唯一机会。议员们必须跳出政党藩篱，寻求多数。它可以是一种软脱盟，比如，继续留在内部市场；或者，第二次公投，假如工党领导人放弃其社会主义幻想的话。

这样的解决办法没一个能轻松达到，或者说，能保证结局良好。争议和阵营思维将继续存在，敌对情绪和痛苦感觉还会长期毒化英国政治。然而，英国脱欧的本质却由此暴露无遗：它具有想象不到的摧毁力，它炸不毁欧盟，却会崩裂英国。退欧是这个国家所能想象的最大不幸。

德國之聲致力於為您提供客觀中立的新聞報導，以及展現多種角度的評論分析。文中評論及分析僅代表作者或專家個人立場。