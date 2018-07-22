（德国之声中文网）相关争议终于达到了顶点。厄齐尔永不再为德国国家队效力了。现年29岁的他表示："从德国足协和很多其他人那里得到的对待导致我不再愿意穿上德国国家队球衣。我觉得自己不受欢迎。"这是他上周日（7月22日）通过社交媒体所作的三部分总清算中的最后一部分。

此举无可避免，是过去数周所发生事情的逻辑结果。厄齐尔受到大部分队友和德国足协的冷遇。现在，怒不可遏的他对德国足球舞台大喝一声，扬长而去。

他在理。这不是因为他和土耳其总统埃尔多安在一起的那张引起争议的照片，而是因为，在最困难时刻，他未能从德国足协那里得到任何支持：在世界杯赛期间受种族主义侮辱后，没人出来替这名前锋说话。相反，德国足协-以经理比尔霍夫（Oliver Bierhoff）和主席格林德尔为代表-竟然将厄齐尔视为德国队遭历史性淘汰的替罪羊。

德国足协难咎其责

厄齐尔在信中还有更多表示，指控德国足协主席搞种族主义。他写道："在格林德尔及其支持者眼里，如果我们获胜，则我是德国人；一旦失利，便是移民。"

现在，一名德国国家队员竟因种族主义而退役，这对德国足球是一个糟糕的信号，凸显了德国足协过去数星期里的劣绩。

德国之声记者Thomas Klein

如此愿意以开放姿态示人的德国足协走入了歧途。至晚有了厄齐尔的表态后，必须要有后果了。足协主席格林德尔必须下课；比尔霍夫的去留问题也该讨论；足协必须重组，必须来个大动荡。

有一点现在便已能肯定：最终，因其身体姿态而常受批评的厄齐尔将是唯一一个昂首离开德国足协的人。