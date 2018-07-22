 评论：愤怒分手 | 足坛体坛 | DW | 23.07.2018

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

足坛体坛

评论：愤怒分手

厄齐尔（Mesut Özil）退出德国国家队，使足协主席格林德尔（Reinhard Grindel）陷入四面楚歌之境。德国之声体育记者Thomas Klein认为，这位政治官员亦该下课。

FIFA Fußball-WM 2018 in Russland | Mesut Özil, Deutschland (picture-alliance/dpa/Ulmer Pressebildagentur/M. Ulmer)

 

（德国之声中文网）相关争议终于达到了顶点。厄齐尔永不再为德国国家队效力了。现年29岁的他表示："从德国足协和很多其他人那里得到的对待导致我不再愿意穿上德国国家队球衣。我觉得自己不受欢迎。"这是他上周日（7月22日）通过社交媒体所作的三部分总清算中的最后一部分。

此举无可避免，是过去数周所发生事情的逻辑结果。厄齐尔受到大部分队友和德国足协的冷遇。现在，怒不可遏的他对德国足球舞台大喝一声，扬长而去。

他在理。这不是因为他和土耳其总统埃尔多安在一起的那张引起争议的照片，而是因为，在最困难时刻，他未能从德国足协那里得到任何支持：在世界杯赛期间受种族主义侮辱后，没人出来替这名前锋说话。相反，德国足协-以经理比尔霍夫（Oliver Bierhoff）和主席格林德尔为代表-竟然将厄齐尔视为德国队遭历史性淘汰的替罪羊。

Deutschland Vorbereitung WM 2018 Trainingslager in Eppan Mesut Özil Eppan, Südtirol, (picture-alliance/augenklick/firo Sportphoto)

德国足协难咎其责

厄齐尔在信中还有更多表示，指控德国足协主席搞种族主义。他写道："在格林德尔及其支持者眼里，如果我们获胜，则我是德国人；一旦失利，便是移民。"

现在，一名德国国家队员竟因种族主义而退役，这对德国足球是一个糟糕的信号，凸显了德国足协过去数星期里的劣绩。

DW Kommentarbild Thomas Klein

德国之声记者Thomas Klein

如此愿意以开放姿态示人的德国足协走入了歧途。至晚有了厄齐尔的表态后，必须要有后果了。足协主席格林德尔必须下课；比尔霍夫的去留问题也该讨论；足协必须重组，必须来个大动荡。

有一点现在便已能肯定：最终，因其身体姿态而常受批评的厄齐尔将是唯一一个昂首离开德国足协的人。

DW.COM

沉默多时 厄齐尔终于发声——退出国家队！

在与土耳其总统埃尔多安合影引发争议之后，德国国脚厄齐尔一直保持沉默。周日他通过推特接连发表三篇声明，对德国媒体、德国足协及部分赞助商作出猛烈批评，并宣布退出德国国家队。 (22.07.2018)  

里外不是人：厄齐尔到底惹了谁？

厄齐尔会离开德国国家队吗？在土耳其，人们对这位德国国脚的看法也褒贬不一。人们没有忘记，厄齐尔当年决定为德国队效力，而不是土耳其队。 (12.07.2018)  

相关内容

Fußball WM 2018 - Mesut Özil

沉默多时 厄齐尔终于发声——退出国家队！ 22.07.2018

在与土耳其总统埃尔多安合影引发争议之后，德国国脚厄齐尔一直保持沉默。周日他通过推特接连发表三篇声明，对德国媒体、德国足协及部分赞助商作出猛烈批评，并宣布退出德国国家队。

Mesut Özil

里外不是人：厄齐尔到底惹了谁？ 12.07.2018

厄齐尔会离开德国国家队吗？在土耳其，人们对这位德国国脚的看法也褒贬不一。人们没有忘记，厄齐尔当年决定为德国队效力，而不是土耳其队。

WM2018 - Südkorea - Deutschland: Oliver Bierhof und Mesut Oezil

沉迷电游?公关失误?德国队世界杯惨败该怪谁 07.07.2018

德媒爆料称，个别德国队球员在世界杯期间沉迷游戏，球队管理层一度切断无线网。此外，国家队领队比埃尔霍夫称在厄齐尔的处理上存在失误。不少人质疑，德国队有没有认真为自己的失败寻找原因？

非常德国

Symbolbild Frau mit geschlossenen Augen und Plaster auf dem Mund (picture-alliance/blickwinkel/McPhoto)

闲话德国：政治正确胜利在望

读张丹红的专栏，你可能会得到她有意践踏政治正确原则的印象。这个印象是不正确的。至少专栏作者本人这样认为。 

02_2012 Themenbild für Twitter

Follow us!

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。 