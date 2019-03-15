 评论：恐怖主义不分出身 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 16.03.2019

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时政风云

评论：恐怖主义不分出身

德国之声总编Ines Pohl认为，西方迄今将恐怖主义主要视为极端伊斯兰主义者的行为。这次对新西兰穆斯林的袭击表明, 对伊斯兰教的仇恨可以导致同样恶果。

Symbolbild Christentum Judentum Islam (picture alliance /Godong/Robert Harding)

（德国之声中文网）这次新西兰基督城（Christchurch）恐怖袭击的目标是正在清真寺祈祷的信徒。在那里人们感到安全, 他们不会有任何担心和疑虑。他们很脆弱。他们是最容易受到伤害的人。

Ines Pohl Kommentarbild App (DW/P. Böll)

德国之声主编Ines Pohl

正如人们所说, 真主面前人人平等。这同样也适用于在灾难和恐怖面前。这两者将人们汇聚到一起，让他们看到了人人平等。恐怖主义枪手精心策划了其行动, 他甚至仔细考虑了如何将其传播到互联网上。但他忽略了关键的一点: 恐怖主义想将民众分化开来, 却也会让人们走到一起。

在威胁面前，无论是无神论者、基督徒、犹太人还是穆斯林都无关紧要。对不同的宗教、文化认知以及民族而言，恐怖主义没有区别。一个人或者另一个人的出生地在哪里, 或者一个人在一个地方生活了多久, 这些也都不重要。

令人感觉到欣慰的是，此次袭击事件就如同发生在巴黎、布鲁塞尔、伦敦、马德里或柏林的伊斯兰分的恐怖袭击一样，同样受到国际社会一致谴责。当那些善良、无辜的人被残忍杀害时, 对恐怖主义绝不能有双重标准！

仇视伊斯兰是一种危险的现象。对此我们西方国家必须要像我们对待穆斯林中具有暴力倾向的极端分子那样，也给予密切的关注。

 

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