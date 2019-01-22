评论：德法关系 春意正浓

（德国之声中文网）若有哪一对老夫妻重申婚姻承诺，则总有那么一点儿世俗味儿。俩人立意安然度过冷漠及危急阶段，经由一象征性行动，重立伙伴关系。夫妻那里是这样，国家之间亦无二致。相关场合下乐于斟上的香槟会很快上头；不过，其作用也会迅速减弱。

现在，德国和法国在亚琛为更新双边伙伴关系而碰杯。此举并非只为做秀。德国外交政策的原则之一始终是：永远不至进入这么一种状态，即：必须在美国和法国之间做抉择。自1949年起，这一基本原则为所有联合政府和内阁所遵循；1990年重新统一的德国重获主权以来，这一基本原则仍继续有效。不过，现在，天平似乎还是朝某个方面发生了倾斜- 有利于法国的方向。

重新校准联盟

至少从柏林一方看，此决定并非有意为之的产物。然而，过去两年，重量毕竟出现了剧烈移位。跨大西洋主义大厦虽未坍塌，但，-唐纳德·特朗普之故- 它正面临倾圻危险。因为，美国日益减少用于维护联盟的政治投资，而其程度有多大，则失望的众伙伴们的离心倾向的增长也有多大，联盟的重新校准亦由此开始。

作者Christian F. Trippe

现在，在亚琛更新的爱丽舍条约，究其核心乃是国家间的和解协议，这两个国家在75年时间里相互进行过3次毁灭性战争。当年，在爱丽舍条约中，德国人还曾匆匆加上一段前言，赞扬跨大西洋关系的重要性。亚琛条约中则未设相关条文，只是诚恳地突出了所获得的东西，但不同寻常地用了众多段落强调共同政治行动，-军事合作项目、国际行动领域、联合国安理会这样的机构。

新条约第4条中的阐述稍嫌模糊。德国人和法国人在该条款中强调了北约提供军事支持承诺的重要性，-本来完全多余，若这一点原就是理所当然的话。然而，自当下美国总统考虑要让美国退出这一军事联盟以来，所有联盟政治的确定性荡然无存。

法国心愿

德国人和法国人现在确认：他们"在防务政策目标及战略上日益接近"。在巴黎和柏林，早已在小范围内进行磋商，法国是否能以及如何将其核潜力融入德法伙伴关系。走上这样的战略思维道路，对德国人而言，殊非易事。

但是，现在亚琛发生的事情，在法国人这里却是一桩心愿。在法国历史上，还从未有过一届政府如此看重与德国的伙伴关系。倘马克龙总统失败，这个德法项目且亦随之泡汤，则欧盟也告失败。因为，左翼民粹主义的梅朗雄和极右翼的玛丽·勒庞这两个政客就都将有可能成为法国总统，而这两人都坚定反德、都属于民族主义者。

在政治上受到打击的德国联邦总理默克尔曾迟迟不对马克龙的欧洲政策动议作出回应，- 导致巴黎的某些不满。在亚琛条约中，默克尔作出了回应。如果该条约得到落实，那么，德国人和法国人就将在欧洲政治上向前跨出巨大一步。这犹如政治的第二春。要是某些老年夫妻能做到，巴黎和柏林为什么就不能成功呢？

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