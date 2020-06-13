评论：德国警察值得尊重

（德国之声中文网）最近以来，有关德国警察内部存在极右翼观念的大量曝光令人担忧。这些人都曾宣誓效忠德国的民主宪法。如果这些自愿效忠宪法的人们，在保卫国家方面却不再能让我们信赖，我们应该怎么办？

前不久的一项调查显示，德国民众仍然信任警察。但是警察中存在右翼激进分子的最新曝光——这一次是在北威州——可能正让一些人的想法发生改变。

人们一直在疑惑，警察是否可能比其他人更倾向于极右翼思想？他们的日常工作经验是否会增加他们相信这些极端思想的可能性？我们是否需要反思警察招募和培训的方式，更加重视培养他们的跨文化意识？

德国选项党将成为受益者

德国中间偏左的政党社民党和绿党希望委托一项调查研究来回答上述以及更多相关问题。但是，德国内政部长、来自默克尔所在的基民盟的姐妹党--巴伐利亚州基社盟的泽霍菲尔（Horst Seehofer）对此持保留态度。有人担心这样的调查会导致对警察的普遍不信任。从一开始，每位警察都应该被视为忠于宪法。即便最近有许多涉及警察的负面消息曝光，这也不应该改变。

社民党也有可能希望通过呼吁对此事进行调查来赢得反对泽霍菲尔的政治加分。在今年夏天"黑命攸关"（Black Lives Matter）运动的高峰期，社民党领导人埃斯肯（Saskia Esken）公开谴责德国警察中存在"潜在的种族主义"。作为执政联盟成员政党的领导人，埃斯肯的说法疏远了很多公务员。人们还因此怀疑，这项调查的目的仅仅是证实很多人长期持有的看法。

有没有人想过，极右翼的德国选项党（AfD）为什么吸纳了那么多警察？的确，该党希望确保警察的选票。因此，如果警察感觉从社民党这样的传统政党得不到信任，他们只会更倾向于投票给德国选项党。

德国之声记者Christoph Hasselbach

互不尊重的文化

最重要的是，我们必须考虑到，如果把这项调查的目标设置为查找在警察中广泛存在种族主义观念的证据，那么它可能会鼓励民众对所有警察都不尊重。如今，已经有很多警察为公众不尊重他们而苦恼。

顺便说一句，德国联邦宪法保卫局（BfV）目前正在调查极右翼是否已经渗透到德国警察和军队之中；如果是，又到了何种程度？这才是进行此类调查研究的正当机构。

与此同时，任何党派性质的调查研究都有可能在警察和公众之间制造分歧，进一步加剧互不信任。

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