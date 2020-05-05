评论：德国宪法法院送给欧洲央行一顶紧箍咒

（德国之声中文网）联邦宪法法院院长在介绍做出这一裁决的原因时谈到，尤其在需要欧洲保持团结的时刻，法官们做出的这一裁决乍一看让人有些不解。此项裁决极具爆炸性，而法官的此番点评简直不乏讽刺意义。

卡尔斯鲁厄的法官们刻意避免过分置疑欧洲央行。为了应对金融危机的后果，欧洲央行在2015年至2019年期间购买债券并非违宪。但是宪法法院批评联邦政府和联邦议院对欧元区债券购买计划审核不够严格。因此法官们要求欧洲央行将来对类似措施的适宜度进行更严格的审核。

"一切必要"手段不再适用

这意味央行必须能够证明其"一切必要"手段的副作用是否适当并且是可以承受的。例如由于货币供应量的不断扩大给储户造成利息损失或者给房地产价格造成影响。现在，位于法兰克福的欧洲央行必须为最新一轮债券的合理性拿出正当的理由。这应该是能够克服的障碍。

但该判决也有其前瞻意义，因为它束缚了德国央行的手脚。联邦银行应对国民经济的规模和实力进行评估之后，再决定债券的购买。如果没有这种评估，联邦银行不得落实欧洲央行在今年年底前购买7500亿欧元债券的决定。该决定旨在战胜新冠危机造成的经济后果，尤其是德国央行在没有获得相应评级的情况下。不得再购买政府债券。之前，意大利债券的评级仅比垃圾债券高出一级，处于崩溃前夕。

前欧洲央行行长德拉吉（Mario Draghi）表示，2008年金融危机之后，他说"他要采取一切必要手段"挽救欧元区，欧元区因此获救。现任欧洲央行行长拉加德（Christine Lagarde）在经过最初的犹豫之后，以德拉吉继任的身份投入了防治新冠危机的斗争。但是现在，联邦宪法法院则限制了其决策空间。

意大利不能再依赖欧洲央行

周二（5月6日）金融市场立即做出反应。在卡尔斯鲁厄的联邦宪法法院作出判决后，欧元汇率下跌。其中也有心理作用，对于投资者来说，一个可以采取一切措施保护自己并任意扩大货币供应量的欧元区似乎比遵守规则的欧元区更为安全可信。美联储和英格兰银行就是金融政策不受限制的先例。

这一判决对意大利来说尤其是个坏消息。罗马政府无法再完全依赖欧洲央行。这可能会导致其债券进一步贬值。尤其是意大利债券的风险成本将急剧上升。

现在政府必须做决定

虽然对联邦政府来说，联邦宪法法院的裁决并不是灾难性的，但是却出现在错误的时间。联邦政府已经与荷兰和其它国家一起，就如何筹措数万亿资金援助遭受疫情袭击的意大利、西班牙和法国这一棘手问题进行了磋商。

迄今人们对此还是克制的，因为柏林政府认为欧洲央行可以通过提供大量廉价资本承载只要负担，但是一旦设限，政府就只能寻求其他解决方案，以便做出民主合法的决定。

对于南欧国家强烈要求发行的新冠债券，联邦总理出于法律方面的考虑已经予以拒绝。如果欧元区要成为纯粹的债务共同体，那么无论是宪法还是欧盟条约都必须修改。而这则被认为是不可能的。

本文作者、德国之声驻布鲁塞尔记者Barbara Wesel

绕行也困难

但是在卡尔斯鲁厄作出判决后，为新冠基金进行间接资助的计划是否仍然合法？根据这一方案，欧盟委员会需要大量举债来帮助意大利和其他国家。实际上这是所有条约所不允许的。

在困难时期要求欧洲团结一致近乎于喊空话。 因为实施的难度远远超过呼吁者的想象。 无论如何，各国政府现在都必须做出明确的决定，并代表选民的利益对其合法性进行审核。 在这方面，卡尔斯鲁厄法官的裁决不仅第一眼，而且在第二和第三眼看上去，都令政界相当困惑。

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