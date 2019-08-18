（德国之声中文网）1939年9月1日，晨曦微露时分，德国人进攻波兰，第二次世界大战爆发。战争带来千百万死者、伤者、遭奸淫女性、流离失所者和一个迄今都在罹患纳粹毁灭力后果之害的世界。

整整80年后，一个政党在德国地方选举中获得两位数得票率。这个党主要以民族主义思维和种族主义排他性口号替自己造势。在萨克森州和勃兰登堡州，该党双双获得迄今最多选票。由此，短短数年内，在这两个东部州，该党分别从一个小党变成了议会第二大党。尽管与人们普遍重视的预测结果不同，右翼民粹主义者们最终未能在萨克森州成为议会第一大党，但这一情况并不能让人心安。

经济成就--全民党们未能从中获益

在经济上至为成功、政治大气候尚称基本稳定的时代，这样的一个党居然如此成功，说明了德国的什么问题？若然局势突变，德国有可能被拖入全球范围经济萧条，那时，人们该有何种担心？防火墙还能有多保险？关于在德国永远不允许种族主义成员占多数的某政党执政的这样的一种意识还会有多强？

失败的首先是那两个传统大党--默克尔所在的基民盟及社民党分别在这两个州收得两德统一以来的最糟糕结果。 从本质上看，这一趋势意味着，在迄今如此稳定的德国要实现联合执政也变得日益复杂；它也意味着，大型全民党的原则--收容中间派里面的左、右极端分子的政治集团--也难以为继了。所有这些都证明，德国已如何不知所措：不知自己到底该是一个怎样的国家、到底该在难民政策上、在重大的经济和社会政策上走何种路线、到底该保持多少民族国家，该有多少欧洲？

德国之声总编：Ines Pohl

倨傲是灾

历史叙述的本质是，只有事后才能认识、评判在某个历史时刻所发生的事件及其对未来将发生的影响。因此，有关2019年9月1日人们在未来的历史著作里会读到什么，眼下只能猜测。

毫无疑问：这一选举结果使德国选项党在全国范围得到激励，这个党是强大的，不会很快消失。其它政党应找到应对之道。若以不屑一顾和倨傲的心态去看待这一结果，那将是绝大错误。这一选举结果毫不留情地让承担政治责任的人士看到：德国国内大有问题、应更仔细地去检视、倾听，了解男女选民们缘何会跑入民族主义者们的怀抱。

然而，以下一点亦属于德国的历史责任：存在着不容更改的原则。宗教自由和受迫害者享有庇护权，便属于此类原则。无论政府建构会如何困难，这些基本原则永远都不允许被牺牲掉，这也是题中应有之义。

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