评论：对台湾的压力增加

（德国之声中文网）习近平在北京人民大会堂的讲话中宣示，目标依然是和平统一，但不能承诺放弃使用武力。根据他的讲话，中国将保留采取一切必要措施的选项，以实现与台湾的重新统一。他说，中国愿意对话，不过前提是，台湾领导人接受一中原则。

众多媒体选择中国国家主席的这次讲话作为当日头条新闻。然而，此次讲话意味着什么？它会导致何种结果？在内容上，习的讲话并无多少新意；中国也不太可能在短期内便将预言诉诸于行动，武力攻台。

台湾一名专家因此认为，这一讲话主要是向美国发出的一个信息，即：中国不会容忍他人对"台湾问题"的任何干涉。中国和美国之间的关系不止是因为新近的贸易争端而绷紧。中美双边关系涉及的是原则性大问题：无论是在技术领域还是在地缘政治上，谁主导明日世界。从美国的角度看，在和中国的竞斗中，台湾扮演着重要角色。

评论作者 Philipp Bilsky

不过，习的讲话也让人能想到，在新的一年里，北京在对台政策上会有何新举动。数月来，中国已一再加大对台湾施压，比如，仅2018年，北京就挖走了台北的3个盟友，使外交承认台湾的国家数量减少至17个；中国强迫外国航空公司修改其网页，不再把台湾作为独立国家。2019年，这样的压力当会继续增加。

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