评论：委内瑞拉危机引发新冷战？

（德国之声中文网）委内瑞拉的政府危机发酵之际，美国和俄罗斯似乎又回到了冷战时期的敌对状态。就在几天前，美国国家安全顾问伯尔顿（John Bolton）还拒绝排除华盛顿军事干预委内瑞拉的可能性，称"所有选项都在考虑中"。他还表示美国将冻结委内瑞拉石油出口的所有收入。

不仅如此，据《纽约时报》报道，特朗普政府已同意委内瑞拉反对派领袖、自命为临时总统的瓜伊多全权控制和支配这笔资金。

俄罗斯外长拉夫罗夫则一再警告美国不得武装干预委内瑞拉局势。2018年12月，俄罗斯总统普京下令将两架超音速轰炸机部署在委内瑞拉，以示对马杜罗的支持。

中国影响力日增

与俄、美不同，中国在眼下的委内瑞拉危机中声调较为缓和。中国外交部呼吁马杜罗和瓜伊多的支持者平息紧张局面。这种不痛不痒的语气更令人想起联合国的文件，却不符合中国长期以来支持委内瑞拉政府的传统。过去10年里，北京向委内瑞拉输送了超过600亿美元资金，以支撑马杜罗政权。

没有任何一个其他国家向委内瑞拉一样从中国获得了如此巨额的贷款，这个事实现在或许让中国领导人有点后悔。如今委内瑞拉成为全球瞩目的焦点，而中国如何在过去15年中扩大了自己在该地区的影响力，也由此凸显出来。这种让中国不情愿的关注，对中国在拉美悄然加强势力的战略目标并无助益。拉丁美洲23个国家有人口6.5亿，近两百多年来一直被美国视为自己的"后院"。

1823年，时任美国总统门罗（James Monroe）宣布了"门罗主义"的外交路线，其中一个观点是，从墨西哥直到拉丁美洲最南端都是美国的势力范围。如今，中国实力的扩张正在改变这一教条，就像50年前苏联外交试图利用古巴作为进军拉美的桥头堡。

拉美依赖中国

这一新的地缘战略博弈的后果难以预料。中国原本试图保障从拉美获得原材料和能源的途径。如今整个拉美都依赖于向中国出口铁矿石、铜、石油和大豆。中国已对这一地区投资1500亿美元，超过了在非洲的投资。

评论作者Alexaner Busch

中国大型企业集团在拉美收购工厂、销售网络和港口。中国还建造铁路、自由贸易区，并让"一带一路"延伸到拉美，还在汽车制造和数字平台产业投资。已有14个国家先后公开支持中国投资。太平洋沿岸的智利、秘鲁和哥伦比亚，争相成为出口中国货物的中转枢纽，并愿意为此调整本国政策。

政治妥协

例如多米尼加共和国、萨尔瓦多和巴拿马，去年与台湾断交，转而与中国建立外交关系。作为回报，北京同意了在巴拿马投资20个大型基建项目。而这可能会让美国感到不快，因为巴拿马运河是美国保持对该地区主导权的一个关键。

墨西哥左翼自由派总统奥夫拉多尔(Andres Manuel Lopez Obrador)曾间接表示，他对中国投资持开放态度。他希望与中国一起开启一个"拉丁美洲的马歇尔计划"，金额达300亿美元，投资基础设施，创造就业岗位，从而制止涌向美国的边境移民。就连美国总统特朗普都不会对这样一个计划说不。