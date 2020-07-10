评论：大写的尴尬——默克尔及其对香港问题的沉默

德国目前正担任欧盟轮值主席国，而德国总理默克尔没有对中国推出港区国安法提出任何尖锐的批评，她目前有其他的优先事项。德国之声评论员Jens Thurau指出，这真是桩憾事。
（德国之声中文网）曾经有过这样的时光：2007年11月，默克尔在总理府接见了达赖喇嘛。北京将这位西藏流亡精神领袖视为敌人，因此，这个举动立即引发了中国当局的愤怒抗议。当时默克尔的执政伙伴--和现在一样，也是社民党--表达了不满。时任外交部长施泰因迈尔（现在的德国联邦总统）担心，默克尔此举会给德中关系带来影响。默克尔呢？她淡定地作出回应："我有权决定接见什么客人，在哪里见面。"她还补充表示，希望所有执政联盟的成员都对中国采取明确的立场，"否则中国对我们的尊重只会减少。" 这的确击中要害。
"不同的社会政治理念"
今天，很多人又在等待默克尔在中国问题上发出明确态度。然而这个礼拜，这位德国总理在布鲁塞尔介绍德国担任欧盟理事会轮值主席国计划，提到中国时仅仅寥寥数语带过。默克尔强调了贸易伙伴的重要性，但也提到"不同的社会政治理念，尤其是保护人权方面"。好吧，她这么说也行吧。
北京推行的港区国安法已经在香港特别行政区生效，对反对派来说，这意味着终结。默克尔在布鲁塞尔对此只字未提。
诚然，自2007年默克尔无畏地对北京发出回应后，世事发生了新的变化：对这位德国总理来说，欧洲已经分崩离析。先是在金融领域，然后是难民危机中。默克尔2017年再次出任总理，主要是因为她希望至少能收拾一下欧洲的残局，这被视为一个公开的秘密。现在，执掌在欧盟轮值主席的六个月任期内，她想将此付诸于行动。
一个冷静权衡的政客
她似乎制定了明确的优先事项：中国越来越强势、越来越咄咄逼人的地缘政治行动，她接受。另外，状况频出特朗普也让她无所适从。显然，她干脆放弃了与特朗普达成某种形式一致的尝试。但在欧洲，在那里的努力还是值得的。最重要的是，东部和东南欧的欧盟成员认为，北京不过是一个重要的贸易伙伴。在他们眼中，人权并不起决定性作用。看起来，默克尔似乎不想疏远这些国家。
这位总理从来都是一个冷静权衡的政客，而且，她的做法往往是对的。但恰是当她想给欧洲注入新的动力时，比如提议共同承担新冠大流行造成的后果，就需要一些原则。如果不尊重人权和法治，新欧洲应该建立在什么基础上？如果要秉持这些原则，那么，当北京在香港制造既成事实的时候，我们就不能保持沉默。香港民主派反复强调欧洲的反应是多么重要，尤其是默克尔的反应。 然而到目前为止，从默克尔方向传来的只是一片沉寂。这真是太尴尬了。
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