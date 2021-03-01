 评论：在法国，没人可凌驾于法律之上 | 时事评论 | DW | 02.03.2021

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时事评论

评论：在法国，没人可凌驾于法律之上

对前总统尼古拉-萨科齐的判决是一个信号：在很长时间里，法国统治阶级习惯于不受惩罚。德国之声记者Barbara Wesel认为，就此而言，法院现在是在为民主制服务。

Frankreich Nicolas Sarkozy wegen Korruption verurteilt

萨科齐因腐败案被判刑

（德国之声中文网）萨科齐并非是必须同毒贩、车贼一起蹲班房。若上诉维持原判，他可带着电子脚铐在家里舒服地服刑，妻子卡拉-布鲁尼（Carla Bruni）可用吉他为他弹一首小曲，曲中有言："你尽可做很多事情，只是不要被抓到。"

在萨科齐时代，事情发生不少。法国人津津乐道他的男欢女爱细节，但他在政治上的不当活动后来才为公众所知。现在，他被定罪，法院裁定：他于2014年贿赂一名检察长，以期获得相关调查的信息。贪腐罪成 法前总统萨科齐被判刑

丑闻总统

一切都曝了光：丢弃的手机、窃听的电话录音、摩纳哥的一个豪华职位。--法院搜集到的材料足以为一部好剧本提供素材。这还没完：早先的一次审判中，被指控收受了欧莱雅女继承人莉莉安-贝当古（Liliane Bettencourt ）未申报捐款的萨科齐获无罪释放。不过，此案给他带来了多年负担。

而且，司法部门尚未完全了结这位前总统的案宗。他被控在2007年总统选举中非法融资的审判程序两周后开始。据称，萨科齐曾收受利比亚前掌权者卡扎菲5000万欧元。他为一家俄罗斯公司提供咨询的调查尚在继续，另外，还有关于他首任妻子做幕僚的尴尬问题。

以公务特权占便宜

几十年前，情况还全然不同：例如，对前总统德斯坦（Valerie d'Estaing）收受中非独裁者博卡萨（Bokassa）一袋钻石的诉讼案便无任何结果。前总统密特朗把情妇和女儿关在政府公寓里，并派警察看守，这一行为却在某种程度上被公众接受了。在法国，很长一段时间里，对统治阶级和对公民适用不同规则。这在某种程度上强化了法国人对其统治者的愤懑。

但数年来，司法部门越来越多地起诉政客所犯的罪行。若在过去，此类罪行是会被掩盖起来的。现在，公众对大、小人物受到平等司法追究的期望值提高了。旧有的关系网提供的保护越来越少，而最近一连串针对巴黎社交名媛的性侵调查也表明，气候正在转变。

Barbara Wesel Kommentarbild App *PROVISORISCH*

本文作者Barbara Wesel

几无复出可能

当然，像针对萨科齐一类的诉讼也有其危险性。毕竟，他自己也一直声称，整件事就是一场猎巫。而且，也完全可以在政治上利用这种审判来对付政敌，以达到政治目的。因此，必须能够证明，司法当局到底是如何客观独立工作的。

对于前总统萨科奇来说，遭判决是一打击。据称，他曾调侃，鉴于保守阵营迄今没有可信的候选人，他有意在明春总统选举中复出。从形式上看，他仍可参选，但作为有前科的人，要进行选战，殊非易事。萨科齐当然可以继续充当党内牵线人。然而，对他的判决是一个信号：无人可以凌驾于法律之上。对沮丧和失望的法国人来说，这是一个重要的信号。

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