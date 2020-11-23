评论：唯有携手并进，欧洲方能战疫

（德国之声中文网）有些政客嘴里吐出的话，愚蠢得让人无话可说。英国卫生部长汉考克（Matt Hancock）欣欣然宣称，退欧让英国政府能够比 "慢吞吞 "的欧盟更早地批准使用BioNTech-Pfizer新冠病毒疫苗，他的同事里斯-莫格（Jacob Rees-Moog）也随声附和，称伦敦已经改变规则，避开了欧盟审批的迟缓进度。看着人们无知地高谈阔论，甚至胡编乱造，你总是忍不住哑然失笑--这才是叫做假新闻的东西。

德国卫生部长斯潘(Jens Spahn)在外交层面上对这些无稽之谈做出了回应。他解释说，欧盟相关法律有一个内置的例外条款，允许各成员国自行审批接种新冠疫苗。斯潘说，德国也可以这样做。只不过德国选择与欧盟伙伴合作，等待整个欧盟范围内的批准使用。

本文作者：德国之声驻布鲁塞尔记者 Barbara Wesel

疫苗研制受益于国际合作

英国政府似乎正怪诞地迷恋于逮住机会吹嘘新冠疫苗的成功。如果有人不明就里，事实是这样的：一家德国公司的研究者（土耳其裔）与美国制药巨头辉瑞公司合作， 用一种开创性的方法研制出新冠疫苗。他们的研究得到了包括欧盟在内的多方资助--而英国绝对与该项研究毫无关系。

整个事情看起来幼稚可笑，也许最好不予理睬。不过，它还是触动了人们的神经。正如一位欧洲资深政治家质疑，这是否就是英国退欧后的合作模式？

德国驻伦敦大使米凯利斯（Andreas Michaelis）甚至感觉很难用合适的外交措辞来表述他对此事的看法。他问道，为什么承认这一巨大的进步是一个国际合作的成功故事如此困难？米凯利斯继而写道，他不相信任何一个国家能够大功独揽--说得好，大使先生！

英国卫生部长汉考克错误地将提早批准使用疫苗归功于退欧

退欧败坏了你的品格

不无悲哀地说，我们知道这些英国人为什么会这样做。这些人啊，他们曾经以公平竞争原则为荣。很显然，退欧败坏了他们的品格。

四年前的公投，退欧鼓吹者无耻地对公民撒谎。现在他们注定要继续这种行径。脱离欧盟的执念演变成了一种新的神经疾病，症状表现为抢夺别人的功劳来自我粉饰，张牙舞爪地试图把英国装扮成"全球领导者"--也不看看是什么话题。

这类宣传试图将新冠疫情工具化而不知害臊，简直匪夷所思。因为，亲爱的英国朋友们，这种病毒对英吉利海峡两岸的人们来说不分彼此，无论是不是欧盟公民，我们都在经受疫情折磨，甚至死于疫情，我们的医生都在进行同样的战斗，我们的护士也都一样疲惫不堪。退欧鼓噪的石器时代民族主义对此毫无裨益。

我们对此心知肚明：唯有团结一致--互相扶持，共享资源，并肩作战，才能渡过难关。欧盟自己也花了一些时间才认识到这一点。如今，整个欧盟已经同声共气：只有携手协力，才能战胜疫情，并在此后走出经济困境。

最后想说的是，几千名英国人比比利时人或法国人提早几周接种疫苗，其实一点都不重要--令人超级尴尬的是，英国政客们认为这很重要。

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