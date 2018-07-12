评论：右翼恐怖— 国家的失败

（德国之声中文网）2012年2月，全身着黑的默克尔总理走上讲台，并作出一桩承诺。在这个冬季的一天，德国全体领导人聚集在了柏林，参加哀悼。受害人既无名望有无权势，除一个人之外，全都是移民。切培和自谓的"地下国家社会主义"团伙的极右翼恐怖分子们正因此杀害了他们：在6年时间里，这个杀人匪帮在德国全境活动，抢劫、爆炸、杀人。他们的动机：对移民的种族主义仇恨。没有人制止他们。警察没有、情报机构没有、政府也没有。

对受害人起疑

更糟的是：德国安全机构怀疑受害人及其家人是刑事犯罪分子、土耳其毒品交易人和黑社会成员。种族主义的陈词滥调确定了警方的调查方向。对因清理纳粹犯罪而自豪的德国来说，这与投降无异。这是国家的失败。

就在2012年2月的这一天，默克尔总理请求10个受害人的家属们原谅，并承诺："我们将尽全力，澄清这些谋杀事件，找出帮手的帮手和幕后者，使所有行为者受到公正的惩罚。" 这是一个巨大的承诺。是受害人家属将之与对谋杀行为案的司法调查相联结的一个巨大希望。现在，随着这个德国法院承办的最不可思议的多年刑事犯罪审判程序的终结，事情清楚了：这一承诺未兑现。

因为，政界和法院彻底查清案情的努力并没有持续很久。很快，整个程序便仅围绕现在被判的主嫌切培的那张著名的脸在进行。作案人绝对需要的那个帮手和右翼支持者组成的网络、情报机构明显与当局在调查方面的无能有关，-所有这些都被一步步置诸脑后。总理那里亦然。直到今天，但凡涉及到为澄清作出自己的贡献，情报机构和各部都采取不合作态度。法庭上，只是支持者大网络中的一小撮人在座。

Hans Pfeifer

仇恨来到了议院

然而，国家失败还要远为糟糕。因为，当时，2012年，联邦总理曾许诺，会坚决打击"那些因其种族、肤色和宗教而迫害他人的人"。然而，今天，6年过后，种族主义和民族思维重又在社会上、甚至在议会里占有了一席；随着德国选项党的出现，议会中更出现了一种攻击性的仇恨声音。而"地下国家社会主义"审判案却证明了：仇恨杀人。

NSU仇外系列谋杀案的来龙去脉 终身监禁 法庭认定，主要被告人恰培（Beate Zschaepe）对10人犯有谋杀罪，判处其终身监禁。这是德国刑法规定的最重刑罚。因判决指出被告的罪责极其严重，因此在15年后提前释放的可能微乎其微。

NSU仇外系列谋杀案的来龙去脉 系列谋杀案 长达10年间，新纳粹——极右翼国家社会主义地下党（NSU）在德国各地杀害了很多人。被指控的肇事者：乌韦·穆德勒斯（Uwe Mundlos，左），乌韦·贝尔哈德（Uwe Böhnhardt，右），贝娅特·恰培（Beate Zschäpe）。受害者：八名土耳其裔，一名希腊裔和一名女警察。新纳粹的特点：仇外。然而这一切直到2011年才真相大白。

NSU仇外系列谋杀案的来龙去脉 抢银行失败，东窗事发 2011年11月4日，乌韦•穆德勒斯和乌韦•贝尔哈德在爱森纳赫抢劫银行失手后，被警察包围。穆德勒斯杀死了同伙贝尔哈德，然后开枪自杀。之后，他们多年的谋杀罪行才败露出来。

NSU仇外系列谋杀案的来龙去脉 罪行败露 不久，萨克森州的茨维考一处公寓发生爆炸。贝娅特•恰培曾与这两名凶手一同住在这里，她本想烧毁房子来毁灭证据。然而四天后，她向警方投案自首，因涉嫌恐怖活动被拘留。

NSU仇外系列谋杀案的来龙去脉 血腥视频 在茨维考的公寓废墟中发现了一个自制视频，其中提到国家社会主义地下党（NSU）。这个15分钟的视频包含了该党在2000年至2007年间的一系列恐怖袭击活动，以著名动画人物“粉红豹”为解说向导，内容血腥，仇视外国移民。

NSU仇外系列谋杀案的来龙去脉 “土耳其烤肉店谋杀案” 由于谋杀动机和背后肇事者不明，直到2011年，很多德国媒体都称之前的一系列凶杀事件为“土耳其烤肉店谋杀案”。尽管视频曝光后，整个事件变得明朗，但“土耳其烤肉店谋杀案”仍被选为德国当年的年度最糟糕词汇。

NSU仇外系列谋杀案的来龙去脉 2004年的科隆爆炸案 “就安全部门目前掌握的情况来看，这属于刑事案件，而非恐怖主义”，德国内政部长奥托·席利在2004年6月10日科隆一起爆炸案后曾这样说。那次爆炸中，数家商店受损，22人受伤。直到 2011年，答案方才揭晓：科隆爆炸案背后也是国家社会主义地下党的恐怖分子。

NSU仇外系列谋杀案的来龙去脉 慕尼黑庭审 2013年5月6日，慕尼黑高等地方法院开庭审理恰培（图右）及其他4人涉嫌恐怖活动一案，受到德国内外媒体的极大关注。法庭对记者旁听的限制规定一度引发争议。

NSU仇外系列谋杀案的来龙去脉 辩护律师 法庭先后为被告指定了多名辩护律师，但最后恰培只对格拉瑟尔（Mathias Grasel，左）保持信任。另外三名最开始为她辩护的律师后来实际上不再直接参与。

NSU仇外系列谋杀案的来龙去脉 悼念受害人 2012年2月23日，悼念受害人仪式在德国柏林宪兵广场音乐厅举行。仪式的焦点是受害人家属。受害人花店店主恩维尔·希姆瑟克（Enver Simsek）的女儿塞米娅·希姆瑟克（Semiya Simsek） 代表发表了激情的讲话，至今令人记忆犹新。德国总理默克尔向家人表示道歉，并承诺他们要澄清犯罪事实。

NSU仇外系列谋杀案的来龙去脉 有更多内情？ 在NSU谋杀案的调查中，德国当局未能给出令人信服的表现。很多重要的文档文案都没有被及时发现，或者过早就被销毁了。为宪法保护部门提供极右组织内部信息的“线人”（图中出庭作证）所扮演的角色也值得怀疑。

NSU仇外系列谋杀案的来龙去脉 “国家失职” 社民党议员塞巴斯蒂安•易达西（Sebastian Edathy）领导的议会专案调查委员会得出结论：安全机构多年以来低估了国家社会主义地下党（NSU）这个极右翼团伙。对此议员们甚至用了"国家机构彻底的失职"这样的措辞。

NSU仇外系列谋杀案的来龙去脉 纪念碑 2013年在多特蒙德建起了一座纪念NSU暴行受害者的纪念碑。上面刻有所有10名遇害者的名字和他们遇害的地点。 作者: Anna Peters/万方/安静



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