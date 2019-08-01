评论：“可千万别又是个外国人！”

（德国之声中文网）是的，当我周一看到各通讯社发表的这条新闻快讯时，感到非常的震撼："一名男子在一辆高速列车进站时将一位母亲和孩子推下站台"。那一刻我眼含泪水，脑中闪现出1000个念头。每次有这样的消息传来，我的第一反应便是："可千万别又是个外国人！"

作为一个父亲，我的思绪围绕着这位母亲和男孩的亲人，同时头脑中也出现种种疑问："一个人怎么能做出这样的事情？是什么驱使这个男人有了这样的行为？"接下来我便看到几家通讯社率先发出的消息，一名来自厄立特里亚的40岁男子作为涉案嫌疑人被逮捕。

作为移民，我必须谴责移民的任何不当行为

因此，接下来事态的发展一目了然：作案的动机越来越多地被忽略。相反，犯罪嫌疑人的身份被揭露无遗，就好似肇事者的国籍对他的品行起着决定性作用。我必须再次面对人们的固有观念： "外国人"、"移民"、"他们都是危险的"，"所有人都可能是潜在的凶犯"。

Erkan Arikan是德国之声土耳其语组主任

然后是这种条件反射继续：作为昔日外籍劳工的后代和土耳其裔德国人，我不得不为自己辩护。社会对我的期待不仅仅是谴责每一个移民的不当行为，而且，几乎任何一个来自厄立特里亚或其它非洲国家的人都会普遍受到怀疑。至于右翼民粹主义者如何利用这个问题来实现他们的政治目标，我都不想提。

我的尼日利亚邻居从昨天起就不再乘坐公共汽车或地铁。我问他为什么现在开车去上班，回答是：先是周一回家途中遇到尴尬，难以忍受周围人鄙视的目光、其它乘客的窃窃私语以及种族主义言论。因此，不自在的感觉很快就变成了恐惧。对我来说这完全可以理解！

而且还是穆斯林！

不久前当我第一次从广播中听到在杜塞尔多夫莱茵游泳池发生的事情时，我的反应可想而知："千万不要是外国人！"紧接着就听到新闻主持人报道说："40名闹事的年轻人大多来自北非"。顿时在我的脑海里再次出现这样的念头："而且还是穆斯林！"我又一次要进行自我辩护，又一次谴责40名青少年的粗暴行为，因为他们中的大多数人与我有着同样的宗教信仰。

我想明确表明--也许不是最后一次 - 我强烈谴责移民、穆斯林、基督徒、德国人以及任何人犯下的每一次暴行、每一次袭击或者刑事犯罪行为。

但德国社会也必须认识到 - 我相信许多人都忽视了这一点：法兰克福发生的可怕行为最终将被大多数人所遗忘。但是，许多有移民背景人和我自己在这种事情发生后所经历的对外国人的仇恨和种族主义敌视，将继续每时每刻陪伴着我们。

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