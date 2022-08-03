评论：佩洛西访台——重要信号还是历史错误？

（德国之声中文网）在许多台湾人看来，美国众议院议长佩洛西（Nancy Pelosi，也译“裴洛西”）的访问是一个巨大的成功。近年来，中国不断加大对台湾的压力，例如，通过派遣越来越多的战机逼近该岛，仅在2021年就有近千架，比之前的一年增加了一倍多。

中国事先尽一切努力，试图阻止佩洛西访问台湾。但是佩洛西还是来了。对于许多台湾人来说，这是一个重要的信号——如果与中国的紧张升级，美国将站在台湾一边。

对于许多台湾人来说是一种认可

佩洛西的访问将台湾推上世界舞台：突然间，台湾成为了世界各地新闻节目的焦点。正是因为佩洛西，现在大多数观众应该都知道了台湾位于哪里，以及它正处于多么复杂的局面中。对于不少台湾人来说，这带来了一种满足感、认可感。毕竟，过去曾有无数的台湾人在出国旅行时不得不一次又一次地解释他们来自“台湾”而不是“泰国”。以及，“台湾”和“泰国”是不同的地方。

此外，佩洛西访台也体现了一种赞赏和尊重。尊重台湾人理所应当为之自豪的许多事情：一个充满活力的民主体；在亚洲几乎独一无二、难能可贵的新闻自由；一个非常开放、宽容和好客的社会；以及在我们当今时代最为重要的一个经济领域——芯片行业——的显著成功。

德国之声中文部主任Philipp Bilsky指出，历史会对佩洛西访台做出评判

上述看法是完全可以理解的。但是，佩洛西的访问引发中国的军事反应也是事实，而中方的反应是可以预见的。台湾问题是一个目前无解的、陷入僵局的危机。如果台湾正式宣布独立，北京将立即以战争回应。与此同时，与习近平领导下的中华人民共和国统一，对于大多数台湾人来说，也是完全无法接受的——特别是在看到香港近期的发展之后。

不要激化僵局中的冲突

政治学者桑德施耐德（Eberhard Sandschneider）是这样分析的：如果你对陷入僵局的冲突没有解决办法，那么你就应该尽一切努力保持这一僵局。但是佩洛西的访问却带来了完全相反的效果。

历史将如何评判佩洛西的访问，非常取决于未来几天和未来几周里的发展。大多数观察家并不认为会出现军事紧张升级，虽然这次中国军事演习的规模超过以往任何时候。许多人认为，只要北京认为已经通过大规模军演充分表达了自己的态度，局势就会再次缓解。

尽管如此，也存在着大规模演习导致擦枪走火的风险。或者是一个严重的错误决定，然后导致连锁反应。在最坏的情况下，这次访问将成为中、美这两个世界强权，同时也是两个核武大国直接军事对抗的开始。

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