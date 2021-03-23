评论：与美国结盟 欧洲也须付出代价

坦诚地说，特朗普当政的那个混乱时期，某种程度上对欧洲人也并非坏事。特朗普从各类国际组织“退群”，甚至险些退出北约的做法，也使得欧洲人不必再承担政治合作和共同防御的义务。既然谁是造成这种局面的罪魁祸首大家心知肚明，所以欧洲人也就可以心安理得地去做战略自治的美梦了。

现如今，美国国务卿明确表示，华盛顿希望开启欧美关系的新纪元。他承诺欧洲伙伴只要愿意分摊合理的负担，也就会得到公平的对待。也就是说，在德国想必不会再有人幻想有关提升国防预算的讨论已经成为过去。恰恰相反，面对这一届美国政府，德国再想拖延军费问题的讨论就不会像以前那么容易了。

让我们来谈谈中国问题吧



而这场讨论将不再仅仅局限于资金和武器装备，也应当包含其他内容。布林肯说，为了应对不同以往的威胁，北约也应与时俱进，提升和增添自身能力。相关的讨论在欧洲虽然已经由来已久，但落到实处的措施却凤毛麟角。在此问题上，布林肯要求各方采取全面措施：除了完成国民生产总值2%的军费支出外，还应显露出相应的政治实力。对德国政府来说，这也许会带来新的机遇，比如向其他成员国提供后勤及经济支持，从而达到从内部强化北约的目的。



这位美国国务卿直言：“我们的一些伙伴已经走上了错误的道路。”矛头直指俄罗斯和中国。最近一次高端会晤后，美中关系已经陷入僵局。不过，布林肯也表示，部分欧洲国家同中国的关系较为复杂，因此其对华政策也同美国有所不同。但他也建议，面对中国极具侵略性的新政策，各方应联手应对。各方应填补在技术和基础设施建设领域的空缺，中国正是在利用这些空缺作为施压手段。众所周知，北京正是在利用一系列战略性产品，从5G技术，到芯片和电池产品，作为向欧洲施压的政治筹码。

德国之声记者Barbara Wesel

争端已经开始

本周早些时候，欧盟就尝到了同习总书记叫板所带来的苦果。对新疆几名高官所颁布的制裁令，原本只是对维吾尔人遭迫害一事所表现出的外交姿态，但引发了北京的极度回应。去年12月刚刚达成的中欧投资协定甚至都有可能因此而泡汤。

聚焦遭中方制裁的欧盟实体与个人 MERICS：继续使命 不忘初心 有四家机构上了中方制裁名单，分别是欧盟理事会政治与安全委员会、欧洲议会人权分委会、丹麦民主联盟基金会和德国墨卡托中国研究中心。其中墨卡托中国研究中心（MERICS）作为一家智库，尤其受关注。中国官媒《环球时报》总编胡锡进发文称，切断该机构与中国的联系，“意味着该研究中心的调研渠道难以为继，影响力将受沉重打击”。该德国智库发声明回应称，对中方决定感到非常遗憾，同时拒绝这些指控。“作为一家独立研究机构，我们致力于增进对于中国更好、更多元的了解。我们将继续通过提供基于事实的分析来追求这一使命，即使在困难时期也以创造交流和对话的机会为目标”。

聚焦遭中方制裁的欧盟实体与个人 彼蒂科菲尔：中国会搬起石头砸自己的脚 遭到中方制裁的欧方人员还包括8名政界人士和2名学者。首当其冲的是来自德国绿党的欧洲议会议员彼蒂科菲尔（Reinhard Bütikofer）。他也是欧洲议会对华关系小组的负责人，曾多次在新疆、香港等问题上对北京提出严厉指控。在得知自己受中方制裁后，彼蒂科菲尔称中方的制裁“荒谬”，指中国如今试图在海外压制言论自由、恐吓批评者，“但这只会适得其反，用中国的谚语说就是搬起石头砸自己的脚”。

聚焦遭中方制裁的欧盟实体与个人 盖勒：不会放弃倡导民主和人权 盖勒（Michael Gahler）是另一名受到中方制裁的德国籍欧洲议会议员，这位基民盟人士也是欧洲人民党议会党团安全政策发言人。在得知自己受到中方制裁后，盖勒发声明称，表示这会让欧盟与中国的对话变得更艰难，这令人非常遗憾。“无论如何，我不会放弃倡导人权与民主。此外，我也怀疑，我作为欧洲议会友台小组主席的身份，在北京的（制裁）决定中也起了一定作用“。

聚焦遭中方制裁的欧盟实体与个人 格鲁克斯曼：制裁是荣誉勋章 受到中方制裁的还有来自法国的社民党籍欧洲议会议员格鲁克斯曼（Raphaël Glucksmann），他也是欧洲议会外交事务委员会以及欧洲议会人权分委会的成员，而后者作为机构同样出现在这次的中方制裁名单上。在中方宣布制裁后，格鲁克斯曼在推特上说，这些制裁是他的“荣誉勋章”，他还会继续抗争！

聚焦遭中方制裁的欧盟实体与个人 欧洲议会：中方制裁“不可接受” 除了上述三人外，受到制裁的欧洲议会议员还包括来自匈牙利的库楚克（Ilhan Kyuchyuk）、斯洛伐克议员莱克斯曼（Miriam Lexmann）。另外，荷兰议会议员舍尔茨玛（Sjoerd Wiemer Sjoerdsma）、比利时议会议员科格拉蒂（Samuel Cogolati）以及立陶宛议会议员萨卡利埃内（Dovile Sakaliene）也在制裁名单上。欧盟外交政策负责人博雷尔（图）和欧洲议会主席萨索利 (David Sassoli)已经表态支持这些议员，称中方此举“令人不可接受”。

聚焦遭中方制裁的欧盟实体与个人 危及欧中投资协议？ 比利时绿党籍议员科格拉蒂（Samuel Cogolati）在得知自己受制裁后，发推特表示会继续捍卫民主和人权。他还转发了比利时外交部长强烈谴责中方制裁的声明，以及另外一位来自比利时的欧洲议会议员维霍夫斯塔（Guy Verhofstadt）的推特，其中称中方的制裁“终结了欧中投资协议”。欧洲议会原定于3月23日审议欧中投资协议，该计划因最新发展而被临时取消。

聚焦遭中方制裁的欧盟实体与个人 郑国恩：望德国也像法国一样强硬表态 中方制裁名单上除了五位欧洲议会议员、三位欧盟国家议员外，还包含两名学者，分别是德国研究新疆问题的学者郑国恩（Adrian Zenz）和瑞典学者叶必扬（Björn Jerdén）。对于中方制裁，郑国恩（图）在推特上表示，希望柏林也能够为受到制裁的德国政治家、学者和智库发声，强调法国政府发出了措辞严厉的声明，谴责中方所作所为。目前，法国和荷兰已经召见了驻该国的中国大使。

聚焦遭中方制裁的欧盟实体与个人 被制裁的人员及其家属被禁止入境中国 瑞典学者叶必扬（Björn Jerdén）是瑞典国际问题研究所中国中心的负责人。他曾在台湾多所高校以及美国哈佛大学担任访问学者，近期发表过中欧关系等内容的报告。据网络媒体报道，瑞典国际问题研究所表示暂时不会对此事作评。叶必扬本人目前也没有在推特上表态。所有被中方制裁的个人及其家属被禁止入境中国内地以及香港、澳门，他们及其关联企业、机构也已被限制同中国进行往来。



对默克尔总理来说，这项协定是最令其牵肠挂肚的头等大事，但她的对华政策其实已经落伍了。首先，在拜登就职总统数天前，急于同北京签署协定本身就是一个错误。其次，北京咄咄逼人的新政之下，签署这样的协定等同于自毁遏制手段。只有欧美联手，才能对中国经济造成沉重打击，从而才有可能迫使北京做出让步。

国防与政治相辅相成



美国新政的另一个基线是：北约必须政治化。此前，马克龙总统在其所谓的“脑死亡演说”中也提出了相应的呼吁。但实现北约政治化谈何容易，为此目的，北约的日常运作必须进行根本性的改革。组织军演不应再是北约的主要任务，取而代之的应当是各成员国制定共同战略，以应对俄罗斯的扩张野心以及军备计划。

为了实现这一目标，布林肯重新将捍卫自由民主价值观提上了议事日程。也就是说，特朗普讨好世界大小专制者的做法将被画上句号，但民主和人权遭到践踏时，西方世界必须仗义执言。在捍卫民主制度方面，欧洲人首先要进行欧盟内部的整顿，正视一些新成员国存在的问题，接下来还应去处理北约成员国土耳其的问题。



布林肯有关欧美重新联手的承诺，无疑令很多欧洲政府感到如释重负。但另一方面，他们应当也已意识到，今后几年的日子也许并不好过，为了维持欧美盟友关系，各国也要付出高昂的政治代价。

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