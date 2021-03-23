评论：与美国结盟 欧洲也须付出代价

安东尼·布林肯承诺将全面革新北约同美国的关系。不过，德国之声评论员 Barbara Wesel认为，同这种全新的伙伴关系相辅相成的，也包括更多的责任和义务。在如何看待中国的问题上，就很说明这一点。
坦诚地说，特朗普当政的那个混乱时期，某种程度上对欧洲人也并非坏事。特朗普从各类国际组织“退群”，甚至险些退出北约的做法，也使得欧洲人不必再承担政治合作和共同防御的义务。既然谁是造成这种局面的罪魁祸首大家心知肚明，所以欧洲人也就可以心安理得地去做战略自治的美梦了。
现如今，美国国务卿明确表示，华盛顿希望开启欧美关系的新纪元。他承诺欧洲伙伴只要愿意分摊合理的负担，也就会得到公平的对待。也就是说，在德国想必不会再有人幻想有关提升国防预算的讨论已经成为过去。恰恰相反，面对这一届美国政府，德国再想拖延军费问题的讨论就不会像以前那么容易了。
而这场讨论将不再仅仅局限于资金和武器装备，也应当包含其他内容。布林肯说，为了应对不同以往的威胁，北约也应与时俱进，提升和增添自身能力。相关的讨论在欧洲虽然已经由来已久，但落到实处的措施却凤毛麟角。在此问题上，布林肯要求各方采取全面措施：除了完成国民生产总值2%的军费支出外，还应显露出相应的政治实力。对德国政府来说，这也许会带来新的机遇，比如向其他成员国提供后勤及经济支持，从而达到从内部强化北约的目的。
这位美国国务卿直言：“我们的一些伙伴已经走上了错误的道路。”矛头直指俄罗斯和中国。最近一次高端会晤后，美中关系已经陷入僵局。不过，布林肯也表示，部分欧洲国家同中国的关系较为复杂，因此其对华政策也同美国有所不同。但他也建议，面对中国极具侵略性的新政策，各方应联手应对。各方应填补在技术和基础设施建设领域的空缺，中国正是在利用这些空缺作为施压手段。众所周知，北京正是在利用一系列战略性产品，从5G技术，到芯片和电池产品，作为向欧洲施压的政治筹码。
本周早些时候，欧盟就尝到了同习总书记叫板所带来的苦果。对新疆几名高官所颁布的制裁令，原本只是对维吾尔人遭迫害一事所表现出的外交姿态，但引发了北京的极度回应。去年12月刚刚达成的中欧投资协定甚至都有可能因此而泡汤。
对默克尔总理来说，这项协定是最令其牵肠挂肚的头等大事，但她的对华政策其实已经落伍了。首先，在拜登就职总统数天前，急于同北京签署协定本身就是一个错误。其次，北京咄咄逼人的新政之下，签署这样的协定等同于自毁遏制手段。只有欧美联手，才能对中国经济造成沉重打击，从而才有可能迫使北京做出让步。
美国新政的另一个基线是：北约必须政治化。此前，马克龙总统在其所谓的“脑死亡演说”中也提出了相应的呼吁。但实现北约政治化谈何容易，为此目的，北约的日常运作必须进行根本性的改革。组织军演不应再是北约的主要任务，取而代之的应当是各成员国制定共同战略，以应对俄罗斯的扩张野心以及军备计划。
为了实现这一目标，布林肯重新将捍卫自由民主价值观提上了议事日程。也就是说，特朗普讨好世界大小专制者的做法将被画上句号，但民主和人权遭到践踏时，西方世界必须仗义执言。在捍卫民主制度方面，欧洲人首先要进行欧盟内部的整顿，正视一些新成员国存在的问题，接下来还应去处理北约成员国土耳其的问题。
布林肯有关欧美重新联手的承诺，无疑令很多欧洲政府感到如释重负。但另一方面，他们应当也已意识到，今后几年的日子也许并不好过，为了维持欧美盟友关系，各国也要付出高昂的政治代价。
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美国国务卿布林肯 (Antony Blinken) 24日在北约的演说中对盟国说，美国不会强迫他们選邊站，但呼吁盟国对中国的侵略行为共同采取行动，並重申美国将继续支持盟友。
美国、英国、加拿大以及欧盟周一首次针对中国在新疆迫害维吾尔人的行为，实施联合性制裁。澳大利亚和新西兰发表声明表达支持。北京第一时间公布制裁欧盟官员和机构。双方频频召见对方大使，对抗意味明显升级。