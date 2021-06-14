评论：七国集团的海滨派对

（德国之声中文网）就在几年前，人们还曾热衷于将七国集团峰会说得一无是处，认为这样的峰会毫无实质意义，纯粹是劳民伤财。然而，受疫情影响短暂停办之后，本次在英国康沃尔举行的气氛融洽的峰会引起了广泛的关注。高层政治家能够面对面地讨论问题、能够共同发表声明，这一点至关重要。政治离不开作秀，只要能够做实事，花费多一些也是值得的。但是，他们能做实事吗？

美国回来了

美国总统拜登喊出了“美国回来了”的口号，他要以此强调美国重新修好跨大西洋两岸关系的决心。经历了特朗普时代的苦涩，拜登的友善姿态对盟友来说如同久旱逢甘露。终于来了一位愿意倾听、又能平等待人的美国总统，默克尔和马克龙似乎喜出望外。峰会之后，他们也不必担心美国总统会发出羞辱性的推文，一切都回归了正常，这怎能不让人高兴呢。

闭会宣言中，各国领导人承诺将强化跨大西洋两岸的关系、共同解决未来可能出现的问题以及重新打造基于规则的国际秩序。不过，这一切说起来容易，做起来则很难。毕竟过去四年当中，公义和法律已经遭到了严重的破坏。

欧洲人对美国政治制度和作为可靠盟友的坚定信念也已备受打击。谁能保障，四年之后华盛顿不会出现一位新的特朗普呢？尽管拜登当选令人如释重负，但基本信任并不会因此而完全恢复。欧盟争取更多自主地位的努力将会持续下去。

德国之声驻布鲁塞尔记者Barbara Wesel

同中国来一场冷战？

联合声明构建了对中国采取强硬路线的基本框架。西方七国首次直截了当地谴责了中国的人权状况，具体内容涉及针对维吾尔人的打压和强制劳工以及对香港反对派的镇压。这种做法虽然姗姗来迟，但也值得称道。

但这种做法也使欧洲人陷入了两难境地。因为一方面，欧洲人当然愿意和美国人一道共同反对中国的打压行为，但另一方面，欧洲人并不想被卷入一场同中国的冷战。德国总理默克尔指出，不同中国人合作，气候危机等问题就无法找到答案。她当然也想到了德国经济，而其他欧洲国家也都有各自的利益考量。欧洲人如何能在同中国合作以及批评中国政治之间取得平衡，确实是一个棘手的问题。

气候保护疫苗分配：任重道远

在气候保护方面，西方七国的承诺既含糊其辞，又苍白无力。争论已经数十年之久，但他们仍不能就退出煤炭发电提出具体的日程表。这不仅是软弱无能的表现，而且后果也极其严重。如果不能提出具体的数据和行动方案，那么2050年实现气候中性的承诺也就只能是毫无价值的一纸空文了。具体事项再度被推给了11月召开的气候会议。峰会现场的示威者发出警告称：“空洞承诺令我们窒息，是时候付诸行动了。”遗憾的是，各国首脑的会场离示威集会距离较远，他们是听不到这些呼声的。

有关向贫困国家提供十亿剂疫苗的一般性承诺，也有些哗众取宠的意味。这类承诺已经是老生常谈，西方本可以做更多的事情。世界卫生组织表示，目前贫困国家对疫苗的需求量是110亿剂。非政府组织也批评道，现在既没有资金、也没有计划，更没有实际的援助，因此明年年内根本无法完成世界范围内的疫苗接种。

雷声大 雨点小

康沃尔七国峰会上所表现出的团结精神至关重要，因为这为特朗普四年执政期后的拨乱反正发出了积极的信号。然而，细究之下，重新赢得的团结却很令人失望。毕竟七国集团峰会本应为解决全球问题提供更多的答案，而不仅仅是这些不关痛痒的承诺。人们对拜登及其盟友的期待是：你们必须尽快拿出实际行动来。

约翰逊的脱欧闹剧也值得一提：因香肠出口问题，他同欧盟来宾吵得不可开交，他还明确表示将会推翻同欧盟达成的北爱协定。难道他不是刚刚在峰会上承诺将捍卫以规则为基础的国际秩序吗？如此这般，除非英国出现一个新的政府首脑，否则将很难成为全球化的新英国。

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